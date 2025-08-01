Grâce à l'historique vidéo limité aux évènements, vous pouvez regarder et enregistrer des extraits vidéo d'activités importantes qui se sont produites à l'intérieur de votre maison. La Nest Cam Indoor (filaire, 3e gén.) inclut 6 heures d'aperçus vidéo d'évènement ainsi que des extraits vidéo d'activité de 10 secondes. Vous pouvez aussi passer à un abonnement à Google Home Premium Standard ou à Google Home Premium Advanced pour prolonger cet abonnement jusqu'à 30 ou 60 jours, selon votre forfait.

L'historique vidéo en continu 24/7 vous permet d'enregistrer tout ce qui se passe à votre porte, avant, pendant et après un événement. Avec l'historique vidéo en continu, vous obtenez tout ce qu'offre la vidéo basée sur des évènements, ainsi qu'un enregistrement vidéo de chaque instant entre vos évènements enregistrés. Avec un abonnement à Google Home Premium Advanced, vous déverrouiller l'enregistrement en continu jusqu'à 10 jours sur la Nest Cam Indoor (filaire, 3e gén.).