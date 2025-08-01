Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)
Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)
Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)
Notre système de sécurité pour la maison le plus intelligent et le plus avancé, avec Gemini intégré.
Faites une recherche dans votre historique de vidéos avec l'aide de Gemini. Posez simplement une question sur un événement pour obtenir sa description avec les extraits vidéo pertinents.
Recevez une notification détaillée dès que quelque chose se passe. Gemini vous envoie la mise à jour, comme « Alex a des fleurs »,.
Évitez les devinettes. Obtenez l'histoire complète. Gemini ajoute du contexte pour que vous puissiez voir ce qui a conduit à l'alerte.
Regardez ce qui se passe chez vous en un clin d'œil.
Configurez des automatisations sur simple demande.
Capturez les moments importants en temps réel.
Tout est parfaitement visible, de jour comme de nuit
Affichez tout ce que vous voulez avec une vidéo 2K, notre plus haute résolution à ce jour,.
Faible luminosité, détails relevés. Les couleurs restent éclatantes, même après le coucher du soleil.
Notre champ de vision le plus large et le plus haut à ce jour, pour une image plus complète.
Zoomez sur ce qui compte. Recadrez ce qui ne l'est pas.
Toujours à la maison. Même lorsque vous ne l'êtes pas.
Un accès plus intelligent. Où que vous soyez.
Fonctionne à merveille avec vos appareils compatibles préférés.
Intelligent et sécurisé d'un bout à l'autre.
Une protection qui s'intègre parfaitement.
Fabriquée de manière réfléchie. Conçue pour durer.
Une configuration simple et rapide
Un seul abonnement pour tous vos appareils Google.
Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)
- Vidéo 2K avec HDRTout est parfaitement visible, de jour comme de nuit.
- Zoomer et recadrerConcentrez-vous sur ce qui compte le plus.
- alertes intelligentes intégréesAlertes intelligentes pour les personnes, les animaux et les véhicules.
- zones d'activité [generic use] : Zones d'activité [feature name]Des alertes pour les zones qui vous intéressent le plus.
- Six heures d'aperçus vidéo de l'événement (extraits de 10 secondes maximum)Voyez ce que vous avez manqué.
Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)
- Vidéo 2K avec HDRTout est parfaitement visible, de jour comme de nuit.
- Zoomer et recadrerConcentrez-vous sur ce qui compte le plus.
- alertes intelligentes intégréesAlertes intelligentes pour les personnes, les animaux et les véhicules.
- zones d'activité [generic use] : Zones d'activité [feature name]Des alertes pour les zones qui vous intéressent le plus.
- Six heures d'aperçus vidéo de l'événement (extraits de 10 secondes maximum)Voyez ce que vous avez manqué.
Standard
13 $/mois ou 130 $/an
Économisez 26 $ avec un abonnement annuel
Tout est inclus, plus :
- 30 jours d' historique vidéo limité aux événementsCapturez les moments qui comptent.
- Alertes intelligentesDes alertes plus intelligentes pour les visages, les colis et les sons.
- Alertes avec des aperçus zoomésVoyez ce qui se passe, sans attendre.
- Aidez-moi à créerCréez facilement des automatisations pour la maison.
- Historique pour toute la maisonSoyez informé des activité de tous vos appareils.
Standard
13 $/mois ou 130 $/an
Économisez 26 $ avec un abonnement annuel
Tout est inclus, plus :
- 30 jours d' historique vidéo limité aux événementsCapturez les moments qui comptent.
- Alertes intelligentesDes alertes plus intelligentes pour les visages, les colis et les sons.
- Alertes avec des aperçus zoomésVoyez ce qui se passe, sans attendre.
- Aidez-moi à créerCréez facilement des automatisations pour la maison.
- Historique pour toute la maisonSoyez informé des activité de tous vos appareils.
Advanced
26 $/mois ou 260 $/an
Économisez 52 $ avec un abonnement annuel
Tous les avantages du forfait Standard, plus :
- 60 jours d' historique vidéo limité aux événementsCapturez les moments qui comptent.
- 10 jours d' historique vidéo en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7Voyez qui, quoi, quand, où et comment.
- Notifications descriptivesAyez une meilleure vue d'ensemble de chaque alerte.
- Rechercher dans historique vidéoFaites défiler moins, trouvez plus.
- Descriptions d'événementsObtenez tous les détails de Google Home Premium avec Gemini.
- Résumés quotidiensRegardez ce qui se passe chez vous en un clin d'œil.
Advanced
26 $/mois ou 260 $/an
Économisez 52 $ avec un abonnement annuel
Tous les avantages du forfait Standard, plus :
- 60 jours d' historique vidéo limité aux événementsCapturez les moments qui comptent.
- 10 jours d' historique vidéo en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7Voyez qui, quoi, quand, où et comment.
- Notifications descriptivesAyez une meilleure vue d'ensemble de chaque alerte.
- Rechercher dans historique vidéoFaites défiler moins, trouvez plus.
- Descriptions d'événementsObtenez tous les détails de Google Home Premium avec Gemini.
- Résumés quotidiensRegardez ce qui se passe chez vous en un clin d'œil.
Quelle Nest Cam vous convient?
Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)
Nest Cam Indoor ou Outdoor (à pile)
Affichage
Résolution
Résolution
Champ de vision
Champ de vision
Diagonale de
145°
Diagonale de
145°
Proportions
Proportions
16:9
16:9
Intelligence
Intelligence
Historique vidéo
Historique vidéo
Historique vidéo supplémentaire
Historique vidéo supplémentaire
Pourquoi faire un achat dans la boutique Google Store?
Foire aux questions.
De quelle appli ai-je besoin pour configurer et gérer la Nest Cam Indoor (filaire, 3e gén.)?
De quoi ai-je besoin pour installer la Nest Cam Indoor (filaire, 3e gén.)?
Quelles sont les différences entre la Nest Cam Indoor (filaire, 3e gén.) et la Nest Cam Outdoor ou Indoor (à pile)?
Nest Cam Indoor (filaire, 3e gén.)
Prix
Résolution
Champ de vision
Couleurs
Nest Cam (extérieur ou intérieur, à pile)
Prix
Résolution
Champ de vision
Couleurs
Quelle est la différence entre l'historique par évènement et l'historique vidéo en continu?
Grâce à l'historique vidéo limité aux évènements, vous pouvez regarder et enregistrer des extraits vidéo d'activités importantes qui se sont produites à l'intérieur de votre maison. La Nest Cam Indoor (filaire, 3e gén.) inclut 6 heures d'aperçus vidéo d'évènement ainsi que des extraits vidéo d'activité de 10 secondes. Vous pouvez aussi passer à un abonnement à Google Home Premium Standard ou à Google Home Premium Advanced pour prolonger cet abonnement jusqu'à 30 ou 60 jours, selon votre forfait.
L'historique vidéo en continu 24/7 vous permet d'enregistrer tout ce qui se passe à votre porte, avant, pendant et après un événement. Avec l'historique vidéo en continu, vous obtenez tout ce qu'offre la vidéo basée sur des évènements, ainsi qu'un enregistrement vidéo de chaque instant entre vos évènements enregistrés. Avec un abonnement à Google Home Premium Advanced, vous déverrouiller l'enregistrement en continu jusqu'à 10 jours sur la Nest Cam Indoor (filaire, 3e gén.).
En quoi la Nest Cam Indoor (filaire, 3e gén.) s'améliore-t-elle avec un abonnement à Google Home Premium?
Un seul abonnement pour tous vos appareils Google.
Inclus avec les Nest Cam
Standard
13 $/mois ou 130 $/anÉconomisez 26$ avec un abonnement annuel
Advanced
26 $/mois ou 260 $/anÉconomisez 52 $ avec un abonnement annuel
Historique des évènements
Historique des évènements
Historique des évènements
30 jours d'historique vidéo par évènement
Capturez des moments forts de ce qui s'est passé sur votre caméra
Historique pour toute la maison
Sachez ce que font tous vos appareils
Alertes et détection
Alertes et détection
Alertes et détection
Alertes intelligentes intégrées
—— Personne détectée Détection d'activité ou d'animal Détection de véhicules Mouvement dans les Zones d'activité
Alertes intelligentes
Visages familiersDétection de porte de garage Personne détectée Détection d'activité ou d'animal Détection de véhicule Mouvement dans les Zones d'activité
Alertes intelligentes
Visages familiersDétection de porte de garage Personne détectée Détection d'activité ou d'animal Détection de véhicule Mouvement dans les Zones d'activité
Détection du son
Personne qui parleBris de verre Avertisseur de fumée/monoxyde de carbone
Détection du son
Personne qui parleBris de verre Avertisseur de fumée/monoxyde de carbone
Fonctionnalités Gemini
Fonctionnalités Gemini
Fonctionnalités Gemini
Commandes de l'appli
Commandes de l'appli
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Diffusion en direct
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