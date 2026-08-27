Serrure intelligente Yale® avec Matter

Grâce à la technologie Matter intégrée, la serrure offre une configuration simplifiée via l'application Google Home, une réactivité instantanée et des performances fiables. Connectée sans fil via Thread, elle assure une portée plus importante et un fonctionnement plus rapide qu'avec le Wi-Fi, ainsi qu'une autonomie pouvant atteindre 12 mois.

* Nécessite un hub Matter pour Google Home et un routeur Thread pour la compatibilité Matter et l'accès à distance. En savoir plus.