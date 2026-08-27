Yale® Smart Lock with Matter - Google Store

Serrure intelligente Yale® avec Matter

Serrure intelligente Yale® avec Matter

Bienvenue dans un monde d'accès plus intelligent, conçu pour Google Home.

Découvrez la serrure connectée Yale® avec Matter, conçue pour Google Home. Gérez les accès où que vous soyez, créez des codes d'accès personnalisés pour vos invités et recevez des alertes en temps réel 24h/24 et 7j/7 sur votre smartphone. Grâce à la technologie Matter intégrée, la serrure connectée Yale se connecte facilement à Google Home. Appréciez le confort d'une maison connectée et toujours synchronisée, qui s'adapte à vos besoins.
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Image d'un chien affichée sur un Nest Hub posé sur une table.
Image d'un chien affichée sur un Nest Hub posé sur une table.

Matière et fil embarqués pour un contrôle rapide et fiable

Grâce à la technologie Matter intégrée, la serrure offre une configuration simplifiée via l'application Google Home, une réactivité instantanée et des performances fiables. Connectée sans fil via Thread, elle assure une portée plus importante et un fonctionnement plus rapide qu'avec le Wi-Fi, ainsi qu'une autonomie pouvant atteindre 12 mois.

* Nécessite un hub Matter pour Google Home et un routeur Thread pour la compatibilité Matter et l'accès à distance. En savoir plus.

Matière et fil embarqués pour un contrôle rapide et fiable

Grâce à la technologie Matter intégrée, la serrure offre une configuration simplifiée via l'application Google Home, une réactivité instantanée et des performances fiables. Connectée sans fil via Thread, elle assure une portée plus importante et un fonctionnement plus rapide qu'avec le Wi-Fi, ainsi qu'une autonomie pouvant atteindre 12 mois.

* Nécessite un hub Matter pour Google Home et un routeur Thread pour la compatibilité Matter et l'accès à distance. En savoir plus.

Une femme tient un smartphone Pixel 10 Pro et fixe intensément l'écran.
Une femme tient un smartphone Pixel 10 Pro et fixe intensément l'écran.

Sentez-vous plus proche de chez vous, où que vous soyez.

Que vous soyez au travail, en vacances ou simplement absent pour la journée, vous méritez de savoir que votre maison est en sécurité. Utilisez l'application Google Home pour rester connecté à l'essentiel : recevez des alertes en temps réel, autorisez l'accès à vos invités de confiance, consultez un flux d'activité complet et bien plus encore.,

Sentez-vous plus proche de chez vous, où que vous soyez.

Que vous soyez au travail, en vacances ou simplement absent pour la journée, vous méritez de savoir que votre maison est en sécurité. Utilisez l'application Google Home pour rester connecté à l'essentiel : recevez des alertes en temps réel, autorisez l'accès à vos invités de confiance, consultez un flux d'activité complet et bien plus encore.,

Message Porte d'entrée déverrouillée affiché sur un téléphone Pixel 8 Pro.
Message Porte d'entrée déverrouillée affiché sur un téléphone Pixel 8 Pro.
Une sonnette Nest installée à côté d'une serrure intelligente Yale® avec technologie Matter.
Une sonnette Nest installée à côté d'une serrure intelligente Yale® avec technologie Matter.
Message Porte d'entrée déverrouillée affiché sur un téléphone Pixel 8 Pro.
Message Porte d'entrée déverrouillée affiché sur un téléphone Pixel 8 Pro.

Repensez vos allers-retours. Grâce à des codes d'accès personnalisables, une application de contrôle total et une clé physique de secours, vous aurez toujours un moyen d'entrer. De plus, définissez facilement des codes permanents, programmés ou temporaires pour vos invités et gérez tout où que vous soyez.

Une sonnette Nest installée à côté d'une serrure intelligente Yale® avec technologie Matter.
Une sonnette Nest installée à côté d'une serrure intelligente Yale® avec technologie Matter.

Mettez en valeur votre porte d'entrée avec la serrure connectée Yale Smart Lock with Matter, conçue pour s'harmoniser parfaitement avec la sonnette Nest. Non seulement elle est esthétique, mais elle fonctionne aussi en parfaite harmonie avec votre sonnette Nest, vous permettant de la surveiller et d'y accéder à distance via l'application Google Home.

Dimensions et poids

Longueur: 22.4 mm

Largeur: 65 mm

Hauteur: 137.7

Poids: 1360.8 g

Couleurs

Snow

Matte Black

Ash

Dans la boîte

Serrure intelligente Yale® avec Matter

Manuel

Clavier extérieur

Serrure intérieure

Capteur d'ouverture de porte DoorSense

Quatre piles alcalines AA

Gâche

Clé

Adjustable deadbolt

Goupille de réinitialisation

Plaque de montage

Vis

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