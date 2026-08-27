Yale® Smart Lock with Matter - Google Store
Serrure intelligente Yale® avec Matter
Serrure intelligente Yale® avec Matter
Bienvenue dans un monde d'accès plus intelligent, conçu pour Google Home.
Matière et fil embarqués pour un contrôle rapide et fiable
Grâce à la technologie Matter intégrée, la serrure offre une configuration simplifiée via l'application Google Home, une réactivité instantanée et des performances fiables. Connectée sans fil via Thread, elle assure une portée plus importante et un fonctionnement plus rapide qu'avec le Wi-Fi, ainsi qu'une autonomie pouvant atteindre 12 mois.
* Nécessite un hub Matter pour Google Home et un routeur Thread pour la compatibilité Matter et l'accès à distance. En savoir plus.
Matière et fil embarqués pour un contrôle rapide et fiable
Grâce à la technologie Matter intégrée, la serrure offre une configuration simplifiée via l'application Google Home, une réactivité instantanée et des performances fiables. Connectée sans fil via Thread, elle assure une portée plus importante et un fonctionnement plus rapide qu'avec le Wi-Fi, ainsi qu'une autonomie pouvant atteindre 12 mois.
* Nécessite un hub Matter pour Google Home et un routeur Thread pour la compatibilité Matter et l'accès à distance. En savoir plus.
Sentez-vous plus proche de chez vous, où que vous soyez.
Que vous soyez au travail, en vacances ou simplement absent pour la journée, vous méritez de savoir que votre maison est en sécurité. Utilisez l'application Google Home pour rester connecté à l'essentiel : recevez des alertes en temps réel, autorisez l'accès à vos invités de confiance, consultez un flux d'activité complet et bien plus encore.,
Sentez-vous plus proche de chez vous, où que vous soyez.
Que vous soyez au travail, en vacances ou simplement absent pour la journée, vous méritez de savoir que votre maison est en sécurité. Utilisez l'application Google Home pour rester connecté à l'essentiel : recevez des alertes en temps réel, autorisez l'accès à vos invités de confiance, consultez un flux d'activité complet et bien plus encore.,
Accès flexible, à votre façon
Repensez vos allers-retours. Grâce à des codes d'accès personnalisables, une application de contrôle total et une clé physique de secours, vous aurez toujours un moyen d'entrer. De plus, définissez facilement des codes permanents, programmés ou temporaires pour vos invités et gérez tout où que vous soyez.
Un complément idéal pour votre maison connectée
Mettez en valeur votre porte d'entrée avec la serrure connectée Yale Smart Lock with Matter, conçue pour s'harmoniser parfaitement avec la sonnette Nest. Non seulement elle est esthétique, mais elle fonctionne aussi en parfaite harmonie avec votre sonnette Nest, vous permettant de la surveiller et d'y accéder à distance via l'application Google Home.
Dimensions et poids
Longueur: 22.4 mm
Largeur: 65 mm
Hauteur: 137.7
Poids: 1360.8 g
Couleurs
Snow
Matte Black
Ash
Dans la boîte
Serrure intelligente Yale® avec Matter‡
Manuel
Clavier extérieur
Serrure intérieure
Capteur d'ouverture de porte DoorSense
Quatre piles alcalines AA
Gâche
Clé
Adjustable deadbolt
Goupille de réinitialisation
Plaque de montage
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