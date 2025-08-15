Smart Doorbell Cameras from Nest

Inclus avec les sonnettes Nest Standard Advanced

13 $/mois ou 130 $/an

Économisez 26$ avec un abonnement annuel 26 $/mois ou 260 $/an

Économisez 52 $ avec un abonnement annuel

Historique des évènements Historique des évènements Historique des évènements

Trois heures d'aperçus vidéo des évènements* 30 jours d'historique vidéo par évènement Capturez les temps forts de ce qui s'est passé, par l'entremise de votre sonnette 60 jours d'historique vidéo par évènement Capturez encore plus de temps forts de ce qui s'est passé, par l'entremise de votre sonnette

Historique pour toute la maison Sachez ce que font tous vos appareils Historique pour toute la maison Sachez ce que font tous vos appareils

Mouvement dans les Zones d'activité Voyez qui, quoi, où, quand et comment

Alertes et détection Alertes et détection Alertes et détection

Alertes intelligentes intégrées -

Détection de colis

Détection de personne

Détection d'activité ou d'animal

Détection de véhicule

Mouvement dans les Zones d'activité Alertes intelligentes Visages familiers

Détection de colis

Détection de personne

Détection d'activité ou d'animal

Détection de véhicule

Mouvement dans les Zones d'activité Alertes intelligentes Visages familiers

Détection de colis

Détection de personne

Détection d'activité ou d'animal

Détection de véhicule

Mouvement dans les Zones d'activité

Alertes avec aperçus zoomés Voyez ce qui se passe, sans attendre. Alertes avec aperçus zoomés Soyez toujours au courant de ce qui se passe

Fonctionnalités Gemini Fonctionnalités Gemini Fonctionnalités Gemini

Aide à la création Créez facilement des automatisations Aide à la création Créez facilement des automatisations

Créer des automatisations personnalisées Créez des automatisations personnalisées avec l'aide de Gemini

Notifications plus détaillées Ayez une meilleure vue d'ensemble de chaque alerte

Résumés quotidiens** Regardez ce qui se passe chez vous en un clin d'œil.

Commandes de l'appli Commandes de l'appli Commandes de l'appli

Diffusion en direct Diffusion en direct Diffusion en direct