Smart Doorbell Cameras from Nest

Pour tout savoir, à votre porte d'entrée.

Nouveauté

Nest Doorbell (filaire, 3e gén.)

La netteté de la 2K et l'intelligence de Gemini, à votre porte. ,
Nest Doorbell filaire de 3e génération couleur neige
Nest Doorbell filaire de 3e génération couleur neige

Nest Doorbell (à pile)

Pour tout savoir, à partir de n'importe quelle porte.
Nest Doorbell à pile couleur neige
Nest Doorbell à pile couleur neige

Notre système de sécurité pour la maison le plus intelligent et le plus avancé, avec Gemini intégré.

Avec un abonnement à Google Home Premium, votre Nest Doorbell reçoit des fonctionnalités avancées conçues avec Gemini, notamment un historique interrogeable et des descriptions détaillées ,.

Notre système de sécurité pour la maison le plus intelligent et le plus avancé, avec Gemini intégré.

Avec un abonnement à Google Home Premium, votre Nest Doorbell reçoit des fonctionnalités avancées conçues avec Gemini, notamment un historique interrogeable et des descriptions détaillées ,.

Effectuez des recherches dans votre historique vidéo avec l'aide de Gemini. Il vous suffit de poser une question et d'obtenir une description de l'événement accompagnée des clips vidéo pertinents.

Obtenez un récapitulatif intelligent de la journée. Gemini rassemble les moments clés en un seul résumé simple.

Une demande de domotique (context-dependent, &quot;maison connectée&quot; might also work) adressée à Gemini qui dit : « 15 minutes après le coucher du soleil, allume toutes les lumières extérieures et envoie une notification »
Une demande de domotique (context-dependent, &quot;maison connectée&quot; might also work) adressée à Gemini qui dit : « 15 minutes après le coucher du soleil, allume toutes les lumières extérieures et envoie une notification »

Avec un abonnement à Google Home Premium , entrez simplement ce que vous voulez automatiser dans l' application Google Home ou choisissez parmi des idées d'automatisation prédéfinies.,

Un collage de tuiles, y compris des séquences de Nest Cam et des invites Gemini dans l&#39;appli Google Home
Google Home Premium

Pour être encore plus conscient et informé.

Obtenez plus de détails sur ce qui se passe, jusqu'à 60 jours d'historique vidéo et des moyens plus simples d'effectuer des recherches.
Un collage de tuiles, y compris des séquences de Nest Cam et des invites Gemini dans l&#39;appli Google Home
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Pour être encore plus conscient et informé.

Obtenez plus de détails sur ce qui se passe, jusqu'à 60 jours d'historique vidéo et des moyens plus simples d'effectuer des recherches.
Un collage de tuiles, y compris des séquences de Nest Cam et des invites Gemini dans l&#39;appli Google Home
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Un collage de tuiles, y compris des séquences de Nest Cam et des invites Gemini dans l&#39;appli Google Home
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Plus d'intelligence à votre porte.

Gardez un œil sur ce qui est important pour vous grâce aux alertes intelligentes intégrées, aux vidéos nettes et plus encore dans l' application Google Home.
Un livreur sonne à une Nest Doorbell, ce qui déclenche une alerte Google Home indiquant « Colis vu, maintenant, porte d&#39;entrée »
Un livreur sonne à une Nest Doorbell, ce qui déclenche une alerte Google Home indiquant « Colis vu, maintenant, porte d&#39;entrée »

Seulement les alertes que vous voulez.

Recevez des alertes uniquement pour les choses qui vous sont chères, comme les personnes, les colis, les véhicules et les animaux. Vous pouvez également définir des Zones d'activité qui couvrent uniquement les zones pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications.

Seulement les alertes que vous voulez.

Recevez des alertes uniquement pour les choses qui vous sont chères, comme les personnes, les colis, les véhicules et les animaux. Vous pouvez également définir des Zones d'activité qui couvrent uniquement les zones pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications.
L'image montre l'écran d'un téléphone intelligent affichant le flux en direct d'une caméra Nest, où l'on voit une personne livrer un colis et une liste d'événements enregistrés.
L'image montre l'écran d'un téléphone intelligent affichant le flux en direct d'une caméra Nest, où l'on voit une personne livrer un colis et une liste d'événements enregistrés.

Revenez dans le temps.

Obtenez trois heures d' historique vidéo des événements incluses ou déverrouiller historique vidéo en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un abonnement à Google Home Premium .

Revenez dans le temps.

Obtenez trois heures d' historique vidéo des événements incluses ou déverrouiller historique vidéo en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un abonnement à Google Home Premium .
Images Nest Doorbell d&#39;un labrador jaune attendant à l&#39;extérieur d&#39;une maison la nuit. Le chien est clairement visible malgré le manque de lumière à l&#39;extérieur
Images Nest Doorbell d&#39;un labrador jaune attendant à l&#39;extérieur d&#39;une maison la nuit. Le chien est clairement visible malgré le manque de lumière à l&#39;extérieur

Des détails nets, jour et nuit.

Ne manquez rien grâce à la vidéo HDR ultraclaire et à la résolution de 960p. ,

Des détails nets, jour et nuit.

Ne manquez rien grâce à la vidéo HDR ultraclaire et à la résolution de 960p. ,
L&#39;onglet Favoris sur Google Home pour une maison appelée Spring Street. Les favoris incluent le flux en direct de la Nest Cam et les commandes de système CVC
L&#39;onglet Favoris sur Google Home pour une maison appelée Spring Street. Les favoris incluent le flux en direct de la Nest Cam et les commandes de système CVC

L'appli Google Home. Conçue pour la simplicité.

Un seul endroit pour configurer, gérer, automatiser et contrôler des milliers d'appareils compatibles dans votre maison.

L'appli Google Home. Conçue pour la simplicité.

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Quelle Nest Doorbell vous convient?

Nest Doorbell (filaire, 3e génération.)
Nest Doorbell (à pile)

Résolution

Résolution

2K HDR
960p HDR

Champ de vision

Champ de vision

Diagonale de
145°
Diagonale de
145°

Proportions

Proportions

1:1
3:4

Intelligence

Intelligence

Alertes intelligentes intégrées
pour une personne, un animal, un véhicule, un colis
Alertes intelligentes intégrées
pour une personne, un animal, un véhicule, un colis

Historique vidéo

Historique vidéo

Trois heures d'aperçus vidéo des évènements
Extraits allant jusqu'à 10 secondes
Trois heures d'aperçus vidéo des évènements
Extraits allant jusqu'à 10 secondes

Historique vidéo supplémentaire

Historique vidéo supplémentaire

Jusqu'à 60 jours d'historique vidéo des évènements
avec Google Home Premium
Jusqu'à 10 jours d'historique vidéo en continu, 24/7
avec Google Home Premium
Jusqu'à 60 jours d'historique vidéo des évènements
avec Google Home Premium

Source d'alimentation

Source d'alimentation

Une connexion à un transformateur sonnette de 16 à 24 VCA, de 10 à 40 VA, de 50 à 60 Hz est requise.
Pile Li-Ion rechargeable intégrée, 6 Ah, 3,65 V. Pour en savoir plus, consultez la page
g.co/nest/camlife
.

Un système de sécurité de la maison conçu pour vous.

Gros plan de l&#39;objectif de l&#39;appareil photo de la sonnette Nest Doorbell, avec le voyant DEL vert sous l&#39;objectif allumé
Gros plan de l&#39;objectif de l&#39;appareil photo de la sonnette Nest Doorbell, avec le voyant DEL vert sous l&#39;objectif allumé

Chaque jour, votre sécurité est accrue avec Google.

Les sonnettes Google Nest chiffrent les vidéos pour garder vos données privées, incluent une vérification en deux étapes pour une protection automatique et offrent une sécurité renforcée via votre compte Google.
Gros plan de l&#39;objectif de l&#39;appareil photo de la sonnette Nest Doorbell, avec le voyant DEL vert sous l&#39;objectif allumé
Gros plan de l&#39;objectif de l&#39;appareil photo de la sonnette Nest Doorbell, avec le voyant DEL vert sous l&#39;objectif allumé
Une main appuie sur le bouton pour anneau une sonnette Nest Cam couleur cendre
Une main appuie sur le bouton pour anneau une sonnette Nest Cam couleur cendre
Une main appuie sur le bouton pour anneau une sonnette Nest Cam couleur cendre
Une main appuie sur le bouton pour anneau une sonnette Nest Cam couleur cendre

Des conceptions qui réutilisent les matériaux et réduisent les déchets.

Les sonnettes Nest Doorbell sont fabriquées de manière durable et conçues pour résister à la pluie, au vent et à la neige. De plus, elles sont conçues pour s'agencer à toutes les maison. Aussi, elles sont faites de 45 % de matériaux recyclés.

Pourquoi faire un achat dans la boutique Google Store?

Composez le 800-660-2804 pour ajouter une surveillance professionnelle de la sécurité 24/7 d'ADT.
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Livraison et retours sans frais
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Un seul abonnement pour tous vos appareils Google.

Profitez de fonctionnalités de sécurité de pointe pour l'ensemble de votre maison connectée, le tout grâce à un seul abonnement à Google Home Premium.
Inclus avec les sonnettes Nest
Standard
Advanced
13 $/mois ou 130 $/an Économisez 26$ avec un abonnement annuel
26 $/mois ou 260 $/an Économisez 52 $ avec un abonnement annuel

Historique des évènements

Historique des évènements

Historique des évènements

Trois heures d'aperçus vidéo des évènements*
30 jours d'historique vidéo par évènement
Capturez les temps forts de ce qui s'est passé, par l'entremise de votre sonnette
60 jours d'historique vidéo par évènement
Capturez encore plus de temps forts de ce qui s'est passé, par l'entremise de votre sonnette
Historique pour toute la maison
Sachez ce que font tous vos appareils
Historique pour toute la maison
Sachez ce que font tous vos appareils
Mouvement dans les Zones d'activité
Voyez qui, quoi, où, quand et comment

Alertes et détection

Alertes et détection

Alertes et détection

Alertes intelligentes intégrées
- Détection de colis Détection de personne Détection d'activité ou d'animal Détection de véhicule Mouvement dans les Zones d'activité
Alertes intelligentes
Visages familiers Détection de colis Détection de personne Détection d'activité ou d'animal Détection de véhicule Mouvement dans les Zones d'activité
Alertes intelligentes
Visages familiers Détection de colis Détection de personne Détection d'activité ou d'animal Détection de véhicule Mouvement dans les Zones d'activité
Alertes avec aperçus zoomés
Voyez ce qui se passe, sans attendre.
Alertes avec aperçus zoomés
Soyez toujours au courant de ce qui se passe

Fonctionnalités Gemini

Fonctionnalités Gemini

Fonctionnalités Gemini

Aide à la création
Créez facilement des automatisations
Aide à la création
Créez facilement des automatisations
Créer des automatisations personnalisées
Créez des automatisations personnalisées avec l'aide de Gemini
Notifications plus détaillées
Ayez une meilleure vue d'ensemble de chaque alerte
Résumés quotidiens**
Regardez ce qui se passe chez vous en un clin d'œil.

Commandes de l'appli

Commandes de l'appli

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Diffusion en direct
Diffusion en direct
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Parlez et écoutez
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