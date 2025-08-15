Smart Doorbell Cameras from Nest
Pour tout savoir, à votre porte d'entrée.
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Notre système de sécurité pour la maison le plus intelligent et le plus avancé, avec Gemini intégré.
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Avec un abonnement à Google Home Premium, votre Nest Doorbell reçoit des fonctionnalités avancées conçues avec Gemini, notamment un historique interrogeable et des descriptions détaillées ,.
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Avec un abonnement à Google Home Premium, votre Nest Doorbell reçoit des fonctionnalités avancées conçues avec Gemini, notamment un historique interrogeable et des descriptions détaillées ,.
Effectuez des recherches dans votre historique vidéo avec l'aide de Gemini. Il vous suffit de poser une question et d'obtenir une description de l'événement accompagnée des clips vidéo pertinents.
Obtenez un récapitulatif intelligent de la journée. Gemini rassemble les moments clés en un seul résumé simple.
Avec un abonnement à Google Home Premium , entrez simplement ce que vous voulez automatiser dans l' application Google Home ou choisissez parmi des idées d'automatisation prédéfinies.,
Google Home Premium
Pour être encore plus conscient et informé.
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Seulement les alertes que vous voulez.
Recevez des alertes uniquement pour les choses qui vous sont chères, comme les personnes, les colis, les véhicules et les animaux. Vous pouvez également définir des Zones d'activité qui couvrent uniquement les zones pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications.
Seulement les alertes que vous voulez.
Recevez des alertes uniquement pour les choses qui vous sont chères, comme les personnes, les colis, les véhicules et les animaux. Vous pouvez également définir des Zones d'activité qui couvrent uniquement les zones pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications.
Revenez dans le temps.
Obtenez trois heures d' historique vidéo des événements incluses ou déverrouiller historique vidéo en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un abonnement à Google Home Premium .
Revenez dans le temps.
Obtenez trois heures d' historique vidéo des événements incluses ou déverrouiller historique vidéo en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec un abonnement à Google Home Premium .
Des détails nets, jour et nuit.
Ne manquez rien grâce à la vidéo HDR ultraclaire et à la résolution de 960p. ,
Des détails nets, jour et nuit.
Ne manquez rien grâce à la vidéo HDR ultraclaire et à la résolution de 960p. ,
L'appli Google Home. Conçue pour la simplicité.
Un seul endroit pour configurer, gérer, automatiser et contrôler des milliers d'appareils compatibles dans votre maison.
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Quelle Nest Doorbell vous convient?
Quelle Nest Doorbell vous convient?
Nest Doorbell(filaire, 3e génération.)
Nest Doorbell (à pile)
Résolution
Résolution
Champ de vision
Champ de vision
Diagonale de
145°
Diagonale de
145°
Proportions
Proportions
1:1
3:4
Intelligence
Intelligence
Historique vidéo
Historique vidéo
Historique vidéo supplémentaire
Historique vidéo supplémentaire
—
Source d'alimentation
Source d'alimentation
Une connexion à un transformateur sonnette de 16 à 24 VCA, de 10 à 40 VA, de 50 à 60 Hz est requise.
Pile Li-Ion rechargeable intégrée, 6 Ah, 3,65 V. Pour en savoir plus, consultez la page
Un système de sécurité de la maison conçu pour vous.
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Chaque jour, votre sécurité est accrue avec Google.
Les sonnettes Google Nest chiffrent les vidéos pour garder vos données privées, incluent une vérification en deux étapes pour une protection automatique et offrent une sécurité renforcée via votre compte Google.
Des conceptions qui réutilisent les matériaux et réduisent les déchets.
Les sonnettes Nest Doorbell sont fabriquées de manière durable et conçues pour résister à la pluie, au vent et à la neige. De plus, elles sont conçues pour s'agencer à toutes les maison. Aussi, elles sont faites de 45 % de matériaux recyclés.
Pourquoi faire un achat dans la boutique Google Store?
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Composez le 800-660-2804 pour ajouter une surveillance professionnelle de la sécurité 24/7 d'ADT.
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Un seul abonnement pour tous vos appareils Google.
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Profitez de fonctionnalités de sécurité de pointe pour l'ensemble de votre maison connectée, le tout grâce à un seul abonnement à Google Home Premium.
Inclus avec les sonnettes Nest
Standard
Advanced
13 $/mois ou 130 $/anÉconomisez 26$ avec un abonnement annuel
26 $/mois ou 260 $/anÉconomisez 52 $ avec un abonnement annuel
Historique des évènements
Historique des évènements
Historique des évènements
Trois heures d'aperçus vidéo des évènements*
30 jours d'historique vidéo par évènement
Capturez les temps forts de ce qui s'est passé, par l'entremise de votre sonnette
60 jours d'historique vidéo par évènement
Capturez encore plus de temps forts de ce qui s'est passé, par l'entremise de votre sonnette
Historique pour toute la maison
Sachez ce que font tous vos appareils
Historique pour toute la maison
Sachez ce que font tous vos appareils
Mouvement dans les Zones d'activité
Voyez qui, quoi, où, quand et comment
Alertes et détection
Alertes et détection
Alertes et détection
Alertes intelligentes intégrées
-Détection de colis Détection de personne Détection d'activité ou d'animal Détection de véhicule Mouvement dans les Zones d'activité
Alertes intelligentes
Visages familiersDétection de colis Détection de personne Détection d'activité ou d'animal Détection de véhicule Mouvement dans les Zones d'activité
Alertes intelligentes
Visages familiersDétection de colis Détection de personne Détection d'activité ou d'animal Détection de véhicule Mouvement dans les Zones d'activité
Alertes avec aperçus zoomés
Voyez ce qui se passe, sans attendre.
Alertes avec aperçus zoomés
Soyez toujours au courant de ce qui se passe
Fonctionnalités Gemini
Fonctionnalités Gemini
Fonctionnalités Gemini
Aide à la création
Créez facilement des automatisations
Aide à la création
Créez facilement des automatisations
Créer des automatisations personnalisées
Créez des automatisations personnalisées avec l'aide de Gemini
Notifications plus détaillées
Ayez une meilleure vue d'ensemble de chaque alerte
Résumés quotidiens**
Regardez ce qui se passe chez vous en un clin d'œil.
Commandes de l'appli
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Diffusion en direct
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Parlez et écoutez
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Améliorez votre maison connectée.
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Nouveauté
Nest Doorbell (filaire, 3e gén.)
La netteté de la 2K et l'intelligence de Gemini, à votre porte. ,