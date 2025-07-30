Caméras de sécurité intelligentes intérieures et extérieures Nest – Google Store
Ne manquez pas un moment qui compte.
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Faites une recherche dans votre historique de vidéos avec l'aide de Gemini. Posez simplement une question sur un événement pour obtenir sa description avec les extraits vidéo pertinents.
Évitez les devinettes. Obtenez l'histoire complète. Gemini ajoute du contexte pour que vous puissiez voir ce qui a conduit à l'alerte.
Saisissez simplement ce que vous souhaitez automatiser dans l' application Google Home. Vous pouvez également choisir parmi des idées d'automatisation prédéfinies. ,
Google Home Premium
Pour être encore plus conscient et informé.
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Obtenez plus de détails sur ce qui se passe, jusqu'à 60 jours d'historique vidéo et des moyens plus simples d'effectuer des recherches.
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Seulement les alertes que vous voulez.
Recevez des alertes uniquement pour les choses qui vous sont chères, comme les personnes, les véhicules et les animaux. Vous pouvez également définir des Zones d'activité qui couvrent uniquement les zones pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications.
Seulement les alertes que vous voulez.
Recevez des alertes uniquement pour les choses qui vous sont chères, comme les personnes, les véhicules et les animaux. Vous pouvez également définir des Zones d'activité qui couvrent uniquement les zones pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications.
Revenez dans le temps.
Profitez de 6 heures d' historique vidéo limité aux événements ou déverrouillez l'enregistrement vidéo en continu avec un abonnement Google Home Premium .
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Des détails nets, jour et nuit.
Ne manquez rien grâce à la vidéo HDR ultraclaire, à l'intérieur ou à l'extérieur. ,
Des détails nets, jour et nuit.
Ne manquez rien grâce à la vidéo HDR ultraclaire, à l'intérieur ou à l'extérieur. ,
L'appli Google Home. Conçue pour la simplicité.
Un seul endroit pour configurer, gérer, automatiser et contrôler des milliers d'appareils compatibles dans votre maison.
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Quelle Nest Cam vous convient?
Quelle Nest Cam vous convient?
Nest Cam Outdoor (filaire, 2ᵉ gén)
Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)
Nest Cam Outdoor ou Indoor (à pile)
Résolution
Résolution
Résolution
Champ de vision
Champ de vision
Champ de vision
Diagonale de
145°
Diagonale de
145°
Diagonale de
145°
Proportions
Proportions
Proportions
16:9
16:9
16:9
Intelligence
Intelligence
Intelligence
Historique vidéo
Historique vidéo
Historique vidéo
Historique vidéo supplémentaire
Historique vidéo supplémentaire
Historique vidéo supplémentaire
Un système de sécurité de la maison conçu pour vous.
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Chaque jour, votre sécurité est accrue avec Google.
La Google Nest Cam utilise la vidéo chiffrée, la vérification en deux étapes et une sécurité renforcée via votre compte Google pour protéger votre confidentialité. De plus, un voyant DEL vert vous permet de savoir quand la caméra traite ou diffuse une vidéo.
Des conceptions qui réutilisent les matériaux et réduisent les déchets.
Les Nest Cam sont conçues de manière durable avec des matériaux recyclés. De plus, elles sont offertes dans des couleurs classiques qui s'agencent à votre maison.
Pourquoi faire un achat dans la boutique Google Store?
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Un seul abonnement pour tous vos appareils Google.
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Profitez de fonctionnalités de sécurité de pointe pour l'ensemble de votre maison connectée, le tout grâce à un seul abonnement à Google Home Premium.
Inclus avec les Nest Cam
Standard
13 $/mois ou 130 $/anÉconomisez 26$ avec un abonnement annuel
Advanced
26 $/mois ou 260 $/anÉconomisez 52 $ avec un abonnement annuel
Historique des évènements
Historique des évènements
Historique des évènements
6 heures d'aperçus vidéo des évènements
30 jours d'historique vidéo par évènement
Capturez des moments forts de ce qui s'est passé sur votre caméra
60 jours d'historique vidéo par évènement
Capturez plus de temps forts de ce qui s'est passé sur votre caméra
Historique pour toute la maison
Sachez ce que font tous vos appareils
Historique pour toute la maison
Sachez ce que font tous vos appareils
Mouvement dans les Zones d'activité
Voyez qui, quoi, où, quand et comment
Alertes et détection
Alertes et détection
Alertes et détection
Alertes intelligentes intégrées
—— Personne détectée Détection d'activité ou d'animal Détection de véhicules Mouvement dans les Zones d'activité
Alertes intelligentes
Visages familiersDétection de porte de garage Personne détectée Détection d'activité ou d'animal Détection de véhicule Mouvement dans les Zones d'activité
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Visages familiersDétection de porte de garage Personne détectée Détection d'activité ou d'animal Détection de véhicule Mouvement dans les Zones d'activité
Détection du son
Personne qui parleBris de verre Avertisseur de fumée/monoxyde de carbone
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Personne qui parleBris de verre Avertisseur de fumée/monoxyde de carbone
Fonctionnalités Gemini
Fonctionnalités Gemini
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Aide à la création
Créez facilement des automatisations
Aide à la création
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Commandes de l'appli
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Diffusion en direct
Diffusion en direct
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Parlez et écoutez
Parlez et écoutez
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Améliorez votre maison connectée.
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Google Home Premium avec Gemini vous ouvre les portes de votre maison connectée. Achetez la dernière Nest Cam pour vous abonner.
Nouveauté
Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)
Sachez tout ce qui se passe chez vous avec la 2K et Gemini.
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