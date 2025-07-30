Caméras de sécurité intelligentes intérieures et extérieures Nest – Google Store

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Nouveauté
Vue de biais de la Nest Cam Extérieur (Filaire, 2e gén.)
Nest Cam Outdoor (filaire)
Nouveauté
Vue de biais de la Nest Cam Intérieur (Filaire, 3e gén.)
Nest Cam Indoor (filaire)
Vue de biais de la Nest Cam (Extérieur ou intérieur | Batterie)
Nest Cam (à pile)
Vue de biais de la Nest Cam avec projecteur (filaire)
Nest Cam avec projecteur
Vue de biais de la Nest Cam Extérieur (Filaire, 2e gén.) et de la Nest Cam Intérieur (Filaire, 3e gén.)
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  • Nouveauté

    Nest Cam Outdoor (filaire, 2ᵉ gén)

    Déjouez l'inconnu avec la 2K et Gemini ,.
    Nouveauté

    Nest Cam Outdoor (filaire, 2ᵉ gén)

    Déjouez l'inconnu avec la 2K et Gemini ,.
    Vue latérale de la Nest Cam Outdoor [fem.] filaire 2e génération . couleur neige
    Vue latérale de la Nest Cam Outdoor [fem.] filaire 2e génération . couleur neige
  • Nouveauté

    Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)

    Sachez tout ce qui se passe chez vous avec la 2K et Gemini ,.
    Nouveauté

    Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)

    Sachez tout ce qui se passe chez vous avec la 2K et Gemini ,.
    Gros plan intense de l&#39;objectif d&#39;une Nest Cam Indoor filaire de 3e génération couleur neige
    Gros plan intense de l&#39;objectif d&#39;une Nest Cam Indoor filaire de 3e génération couleur neige

Notre système de sécurité pour la maison le plus intelligent et le plus avancé, avec Gemini intégré.

Avec un abonnement à Google Home Premium, votre Nest Cam reçoit des fonctionnalités avancées conçues avec Gemini, notamment un historique interrogeable et des descriptions détaillées.

Faites une recherche dans votre historique de vidéos avec l'aide de Gemini. Posez simplement une question sur un événement pour obtenir sa description avec les extraits vidéo pertinents.

L'image montre l'écran d'un téléphone intelligent qui affiche une notification de l'appli Nest
L'image montre l'écran d'un téléphone intelligent qui affiche une notification de l'appli Nest

Évitez les devinettes. Obtenez l'histoire complète. Gemini ajoute du contexte pour que vous puissiez voir ce qui a conduit à l'alerte.

Une demande de domotique (context-dependent, &quot;maison connectée&quot; might also work) adressée à Gemini indiquant « Lorsque personne n&#39;est à la maison les matins en semaine, éteignez toutes les lumières ».
Une demande de domotique (context-dependent, &quot;maison connectée&quot; might also work) adressée à Gemini indiquant « Lorsque personne n&#39;est à la maison les matins en semaine, éteignez toutes les lumières ».

Saisissez simplement ce que vous souhaitez automatiser dans l' application Google Home. Vous pouvez également choisir parmi des idées d'automatisation prédéfinies. ,

Un collage qui inclut une Nest Cam, des images de la Nest Cam et des demandes d&#39;automatisation de Google Home
Google Home Premium

Pour être encore plus conscient et informé.

Obtenez plus de détails sur ce qui se passe, jusqu'à 60 jours d'historique vidéo et des moyens plus simples d'effectuer des recherches.
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Un collage qui inclut une Nest Cam, des images de la Nest Cam et des demandes d&#39;automatisation de Google Home
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Un collage qui inclut une Nest Cam, des images de la Nest Cam et des demandes d&#39;automatisation de Google Home

Une maison plus intelligente, partout.

Gardez un œil sur ce qui est important pour vous grâce aux alertes intégrées, à la netteté des vidéos et à 6 heures d' historique vidéo des événements inclus, le tout dans l' application Google Home.
Une vidéo Nest Cam d&#39;un lapin dans un jardin, qui déclenche une alerte Google Home indiquant « Un animal vu, à l&#39;heure actuelle, jardin ».
Une vidéo Nest Cam d&#39;un lapin dans un jardin, qui déclenche une alerte Google Home indiquant « Un animal vu, à l&#39;heure actuelle, jardin ».

Seulement les alertes que vous voulez.

Recevez des alertes uniquement pour les choses qui vous sont chères, comme les personnes, les véhicules et les animaux. Vous pouvez également définir des Zones d'activité qui couvrent uniquement les zones pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications.

Seulement les alertes que vous voulez.

Recevez des alertes uniquement pour les choses qui vous sont chères, comme les personnes, les véhicules et les animaux. Vous pouvez également définir des Zones d'activité qui couvrent uniquement les zones pour lesquelles vous souhaitez recevoir des notifications.
L'écran d'un téléphone intelligent affiche l'historique des événements d'une caméra de sécurité résidentielle, montrant une diffusion en direct et une liste d'événements enregistrés
L'écran d'un téléphone intelligent affiche l'historique des événements d'une caméra de sécurité résidentielle, montrant une diffusion en direct et une liste d'événements enregistrés

Revenez dans le temps.

Profitez de 6 heures d' historique vidéo limité aux événements ou déverrouillez l'enregistrement vidéo en continu avec un abonnement Google Home Premium .

Revenez dans le temps.

Profitez de 6 heures d' historique vidéo limité aux événements ou déverrouillez l'enregistrement vidéo en continu avec un abonnement Google Home Premium .
Images Nest Cam de trois personnes travaillant dans un jardin la nuit, capturées dans les moindres détails malgré un faible éclairage
Images Nest Cam de trois personnes travaillant dans un jardin la nuit, capturées dans les moindres détails malgré un faible éclairage

Des détails nets, jour et nuit.

Ne manquez rien grâce à la vidéo HDR ultraclaire, à l'intérieur ou à l'extérieur. ,

Des détails nets, jour et nuit.

Ne manquez rien grâce à la vidéo HDR ultraclaire, à l'intérieur ou à l'extérieur. ,
L'onglet Favoris d&#39;une maison appelée Spring Street dans l' application Google Home. Les favoris incluent le flux en direct de la Nest Cam et les commandes de système CVC
L'onglet Favoris d&#39;une maison appelée Spring Street dans l' application Google Home. Les favoris incluent le flux en direct de la Nest Cam et les commandes de système CVC

L'appli Google Home. Conçue pour la simplicité.

Un seul endroit pour configurer, gérer, automatiser et contrôler des milliers d'appareils compatibles dans votre maison.

L'appli Google Home. Conçue pour la simplicité.

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Quelle Nest Cam vous convient?

Nest Cam Outdoor (filaire, 2ᵉ gén)
Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)
Nest Cam Outdoor ou Indoor (à pile)

Résolution

Résolution

Résolution

2K HDR
2K HDR
1080p HDR

Champ de vision

Champ de vision

Champ de vision

Diagonale de
145°
Diagonale de
145°
Diagonale de
145°

Proportions

Proportions

Proportions

16:9
16:9
16:9

Intelligence

Intelligence

Intelligence

Alertes intelligentes intégrées
pour les personnes, les animaux et les véhicules
Alertes intelligentes intégrées
pour les personnes, les animaux et les véhicules
Alertes intelligentes intégrées
pour les personnes, les animaux et les véhicules

Historique vidéo

Historique vidéo

Historique vidéo

6 heures d'aperçus vidéo des évènements
Extraits allant jusqu'à 10 secondes
6 heures d'aperçus vidéo des évènements
Extraits allant jusqu'à 10 secondes
Trois heures d'historique vidéo par évènement
Extraits allant jusqu'à trois minutes

Historique vidéo supplémentaire

Historique vidéo supplémentaire

Historique vidéo supplémentaire

Jusqu'à 60 jours d' historique vidéo basé sur les événements
avec Google Home Premium
Jusqu'à 10 ours d'historique vidéo en continu, 24/7
avec Google Home Premium
Jusqu'à 60 jours d' historique vidéo basé sur les événements
avec Google Home Premium
Jusqu'à 10 ours d'historique vidéo en continu, 24/7
avec Google Home Premium
Jusqu'à 60 jours d' historique vidéo basé sur les événements
avec Google Home Premium
Jusqu'à 10 ours d'historique vidéo en continu, 24/7
avec Google Home Premium et une configuration filaire (le câble d'alimentation est vendu séparément).

Un système de sécurité de la maison conçu pour vous.

Gros plan intense de l&#39;objectif de la Nest Cam, tourné vers le haut. Le voyant DEL vert au-dessus de la lentille est allumé
Gros plan intense de l&#39;objectif de la Nest Cam, tourné vers le haut. Le voyant DEL vert au-dessus de la lentille est allumé

Chaque jour, votre sécurité est accrue avec Google.

La Google Nest Cam utilise la vidéo chiffrée, la vérification en deux étapes et une sécurité renforcée via votre compte Google pour protéger votre confidentialité. De plus, un voyant DEL vert vous permet de savoir quand la caméra traite ou diffuse une vidéo.
Gros plan intense de l&#39;objectif de la Nest Cam, tourné vers le haut. Le voyant DEL vert au-dessus de la lentille est allumé
Gros plan intense de l&#39;objectif de la Nest Cam, tourné vers le haut. Le voyant DEL vert au-dessus de la lentille est allumé
Nest Cam posée sur une commode à côté d&#39;une assiette à bijoux
Nest Cam posée sur une commode à côté d&#39;une assiette à bijoux

Des conceptions qui réutilisent les matériaux et réduisent les déchets.

Les Nest Cam sont conçues de manière durable avec des matériaux recyclés. De plus, elles sont offertes dans des couleurs classiques qui s'agencent à votre maison.
Nest Cam posée sur une commode à côté d&#39;une assiette à bijoux
Nest Cam posée sur une commode à côté d&#39;une assiette à bijoux

Pourquoi faire un achat dans la boutique Google Store?

Livraison et retours sans frais
Livraison et retours sans frais

Un seul abonnement pour tous vos appareils Google.

Profitez de fonctionnalités de sécurité de pointe pour l'ensemble de votre maison connectée, le tout grâce à un seul abonnement à Google Home Premium.
Inclus avec les Nest Cam
Standard
13 $/mois ou 130 $/an Économisez 26$ avec un abonnement annuel
Advanced
26 $/mois ou 260 $/an Économisez 52 $ avec un abonnement annuel

Historique des évènements

Historique des évènements

Historique des évènements

6 heures d'aperçus vidéo des évènements
30 jours d'historique vidéo par évènement
Capturez des moments forts de ce qui s'est passé sur votre caméra
60 jours d'historique vidéo par évènement
Capturez plus de temps forts de ce qui s'est passé sur votre caméra
Historique pour toute la maison
Sachez ce que font tous vos appareils
Historique pour toute la maison
Sachez ce que font tous vos appareils
Mouvement dans les Zones d'activité
Voyez qui, quoi, où, quand et comment

Alertes et détection

Alertes et détection

Alertes et détection

Alertes intelligentes intégrées
Personne détectée Détection d'activité ou d'animal Détection de véhicules Mouvement dans les Zones d'activité
Alertes intelligentes
Visages familiers Détection de porte de garage Personne détectée Détection d'activité ou d'animal Détection de véhicule Mouvement dans les Zones d'activité
Alertes intelligentes
Visages familiers Détection de porte de garage Personne détectée Détection d'activité ou d'animal Détection de véhicule Mouvement dans les Zones d'activité
Détection du son
Personne qui parle Bris de verre Avertisseur de fumée/monoxyde de carbone
Détection du son
Personne qui parle Bris de verre Avertisseur de fumée/monoxyde de carbone

Fonctionnalités Gemini

Fonctionnalités Gemini

Fonctionnalités Gemini

Aide à la création
Créez facilement des automatisations
Aide à la création
Créez facilement des automatisations
Notifications descriptives
Ayez une meilleure vue d'ensemble de chaque alerte
Recherche dans l'historique de vidéo
Faites défiler moins, trouvez plus.
Descriptions d'événements
Obtenez tous les détails de Google Home Premium avec Gemini.
Résumés quotidiens
Regardez ce qui se passe chez vous en un clin d'œil.

Commandes de l'appli

Commandes de l'appli

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Diffusion en direct
Diffusion en direct
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Parlez et écoutez
Parlez et écoutez
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Nouveauté

Nest Cam Outdoor (filaire, 2ᵉ gén)

Déjouez l'inconnu avec la 2K et Gemini.
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Nest Cam Outdoor (filaire, 2ᵉ gén)

Déjouez l'inconnu avec la 2K et Gemini.
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Nest Cam Outdoor (filaire, 2ᵉ gén)

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Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)

Sachez tout ce qui se passe chez vous avec la 2K et Gemini.
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Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)

Sachez tout ce qui se passe chez vous avec la 2K et Gemini.
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Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)

Sachez tout ce qui se passe chez vous avec la 2K et Gemini.
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Nest Cam Outdoor (filaire, 2ᵉ gén)

Déjouez l'inconnu avec la 2K et Gemini.
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Nest Cam Outdoor (filaire, 2ᵉ gén)

Déjouez l'inconnu avec la 2K et Gemini.
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Nest Cam Outdoor (filaire, 2ᵉ gén)

Déjouez l'inconnu avec la 2K et Gemini.
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Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)

Sachez tout ce qui se passe chez vous avec la 2K et Gemini.
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Nest Cam Indoor (filaire, 3ᵉ gén.)

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