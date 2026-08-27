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Pixel 11 Pro/Pro XL, Pixel 11 Pro Fold et Pixel 11 sont dotés de la technologie magnétique Pixelsnap, qui vous permet de fixer sans effort des chargeurs sans fil pour une recharge plus efficace.,, Vous aurez aussi un large choix d'accessoires magnétiques – socles, poignées, portefeuilles et plus encore.
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