Thermostats Nest - Assurent votre confort et vous aident à économiser de l'énergie - Google Store
Magasinez des thermostats intelligentsqui vous aident à économiser.
Les thermostats Nest vous gardent au chaud, vous aident à consommer moins d'énergie et se fondent dans votre décor. De plus, vous pouvez économiser davantage en profitant de rabais et d'incitatifs.
Nest Learning
Thermostat
Thermostat
Le thermostat le plus intelligent et le plus avancé de Nest à ce jour, doté d'une version évoluée de notre conception emblématique.
Trouvez le thermostat Nest qui convient le mieux à votre domicile.
Confort et économies.
Les thermostats Nest sont tous munis de fonctionnalités utiles.
Confort et économies.
Les thermostats Nest sont tous munis de fonctionnalités utiles.
Économisez quand vous êtes à la maison et à l'extérieur.
Grâce à des fonctionnalités écoénergétiques intelligentes, Nest vous permet de tirer le meilleur parti de l'énergie de votre maison tout en vous faisant réaliser des économies.
Surveillez votre système CVC.
Les thermostats Nest permettent de détecter activement les problèmes difficiles à déceler, vous envoient un rappel lorsqu'il faut changer les filtres et plus encore.
Familiarisez-vous avec
l'appli Google Home.
l'appli Google Home.
Programmez votre thermostat Nest et réglez la température de votre domicile avec l'appli Google Home.
Installez-le dans votre maison.
Ils sont conçus de manière réfléchie avec des matériaux de haute qualité et des écrans intuitifs et clairs.
Économisez quand vous êtes à la maison et à l'extérieur.
Grâce à des fonctionnalités écoénergétiques intelligentes, Nest vous permet de tirer le meilleur parti de l'énergie de votre maison tout en vous faisant réaliser des économies.
Familiarisez-vous avec
l'appli Google Home.
l'appli Google Home.
Programmez votre thermostat Nest et réglez la température de votre domicile avec l'appli Google Home.
Surveillez votre système CVC.
Les thermostats Nest permettent de détecter activement les problèmes difficiles à déceler, vous envoient un rappel lorsqu'il faut changer les filtres et plus encore.
Installez-le dans votre maison.
Ils sont conçus de manière réfléchie avec des matériaux de haute qualité et des écrans intuitifs et clairs.
Grâce au thermostat Nest, les utilisateurs peuvent également faire le suivi de leur consommation d'énergie quotidienne et découvrir comment ils peuvent la réduire.
Depuis 2011, d'après nos estimations, les thermostats Nest ont permis d'économiser
207 582 544 650
kWh d'énergie
Nest Learning Thermostat (4ᵉ gén.)
Nest Thermostat
Écran d'accueil personnalisable
avec la fonctionnalité Affichage dynamique.
Écran net
avec lentille en verre réfléchissant.
-
Inclut un capteur de température Nest (2ᵉ gén.)
pour vous aider à gérer les zones chaudes et froides.
Non compatible avec le capteur de température Nest
Crée automatiquement un programme
en apprenant votre routine et vos préférences.
Peut accepter les suggestions en matière d'économie d'énergie
dans l'appli Google Home.
Configuration guidée des programmes
dans l'appli Google Home.
Fonctionnalités intelligentes d'économie d'énergie
Programmation intelligente
Éco adaptatif
Économies saisonnières
Climatisation naturelle
Ventilation intelligente
Fonctionnalités intelligentes d'économie d'énergie
Programmation rapide et optimiseur énergétique
Éco
Économies saisonnières
—
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Le thermostat Nest qui fonctionne avec le plus de systèmes CVC
Notamment compatible avec les systèmes de ventilation, d'humidification et de déshumidification.
Compatible avec 85 % des systèmes
Certains systèmes, notamment les systèmes de chauffage uniquement, de climatisation uniquement, de pompe à chaleur et contrôlés par zone, nécessitent un Nest Power Connector ou un fil C.
Dotez votre thermostat de nouveaux accessoires.
Nest Temperature Sensor (2nd gen)
Trouvez le meilleur endroit où placer votre capteur : le thermostat réglera alors la température pour cette pièce en particulier.
Trousse Nest Thermostat Trim Kit
Avec le Nest Thermostat, vous pouvez cacher les imperfections sur le mur causées par votre ancien thermostat. Utilisez la plaque en acier comprise pour installer le nouveau thermostat par-dessus un boîtier électrique.
Nest Power Connector
Dans le cas des deux thermostats, vous obtenez une solution de rechange simple et abordable au fil C pour les brancher à une source d'alimentation.
Dotez votre thermostat de nouveaux accessoires.
Nest Temperature Sensor (2nd gen)
Trouvez le meilleur endroit où placer votre capteur : le thermostat réglera alors la température pour cette pièce en particulier.
Trousse Nest Thermostat Trim Kit
Avec le Nest Thermostat, vous pouvez cacher les imperfections sur le mur causées par votre ancien thermostat. Utilisez la plaque en acier comprise pour installer le nouveau thermostat par-dessus un boîtier électrique.
Nest Power Connector
Dans le cas des deux thermostats, vous obtenez une solution de rechange simple et abordable au fil C pour les brancher à une source d'alimentation.