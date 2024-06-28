Thermostats Nest - Assurent votre confort et vous aident à économiser de l'énergie - Google Store

Magasinez des thermostats intelligentsqui vous aident à économiser.

Les thermostats Nest vous gardent au chaud, vous aident à consommer moins d'énergie et se fondent dans votre décor. De plus, vous pouvez économiser davantage en profitant de rabais et d'incitatifs.

Nest Learning
Thermostat

Le thermostat le plus intelligent et le plus avancé de Nest à ce jour, doté d'une version évoluée de notre conception emblématique.
Trois appareils Nest Learning Thermostat côte à côte couleur or poli, argent poli et noir volcanique lustré.
Trois appareils Nest Learning Thermostat côte à côte couleur or poli, argent poli et noir volcanique lustré.

Nest
Thermostat

L'essentiel en matière d'économie d'énergie à un prix abordable.
Trois appareils Nest Learning Thermostat côte à côte couleur sable, neige et charbon.
Trois appareils Nest Learning Thermostat côte à côte couleur sable, neige et charbon.

Trouvez le thermostat Nest qui convient le mieux à votre domicile.

Confort et économies.

Les thermostats Nest sont tous munis de fonctionnalités utiles.

Confort et économies.

Les thermostats Nest sont tous munis de fonctionnalités utiles.
Le Nest Learning Thermostat couleur argent poli, réglé à 21 °C (70 °F).

Économisez quand vous êtes à la maison et à l'extérieur.

Grâce à des fonctionnalités écoénergétiques intelligentes, Nest vous permet de tirer le meilleur parti de l'énergie de votre maison tout en vous faisant réaliser des économies.
Une notification Google Home vous alertant d'un problème potentiellement urgent lié au système de climatisation se superpose à un téléphone avec un fond d'écran couleur quartz rose.

Surveillez votre système CVC.

Les thermostats Nest permettent de détecter activement les problèmes difficiles à déceler, vous envoient un rappel lorsqu'il faut changer les filtres et plus encore.
L'appli Google Home affiche un thermostat de l'étage inférieur réglé à 20 °C (68 °F) utilisant des températures Confort.

Familiarisez-vous avec
l'appli Google Home.

Programmez votre thermostat Nest et réglez la température de votre domicile avec l'appli Google Home.
Une personne fait passer la température de son Nest Learning Thermostat couleur or poli de 21 °C à 22 °C (70 °F à 72 °F).

Installez-le dans votre maison.

Ils sont conçus de manière réfléchie avec des matériaux de haute qualité et des écrans intuitifs et clairs.
Le Nest Learning Thermostat couleur argent poli, réglé à 21 °C (70 °F).

Économisez quand vous êtes à la maison et à l'extérieur.

Grâce à des fonctionnalités écoénergétiques intelligentes, Nest vous permet de tirer le meilleur parti de l'énergie de votre maison tout en vous faisant réaliser des économies.
L'appli Google Home affiche un thermostat de l'étage inférieur réglé à 20 °C (68 °F) utilisant des températures Confort.

Familiarisez-vous avec
l'appli Google Home.

Programmez votre thermostat Nest et réglez la température de votre domicile avec l'appli Google Home.
Une notification Google Home vous alertant d'un problème potentiellement urgent lié au système de climatisation se superpose à un téléphone avec un fond d'écran couleur quartz rose.

Surveillez votre système CVC.

Les thermostats Nest permettent de détecter activement les problèmes difficiles à déceler, vous envoient un rappel lorsqu'il faut changer les filtres et plus encore.
Une personne fait passer la température de son Nest Learning Thermostat couleur or poli de 21 °C à 22 °C (70 °F à 72 °F).

Installez-le dans votre maison.

Ils sont conçus de manière réfléchie avec des matériaux de haute qualité et des écrans intuitifs et clairs.

Grâce au thermostat Nest, les utilisateurs peuvent également faire le suivi de leur consommation d'énergie quotidienne et découvrir comment ils peuvent la réduire.


Depuis 2011, d'après nos estimations, les thermostats Nest ont permis d'économiser

207 582 544 650
kWh d'énergie

Quel thermostat Nest convient le mieux à votre domicile?

Nest Learning Thermostat (4ᵉ gén.)
Nest Thermostat
Ne pas annoncer
Écran sans bordures
Écran à cristaux 60 % plus grand.
Écran d'accueil personnalisable
avec la fonctionnalité Affichage dynamique.
Écran net
avec lentille en verre réfléchissant.
-
Ne pas annoncer
Inclut un capteur de température Nest (2ᵉ gén.)
pour vous aider à gérer les zones chaudes et froides.
Ne pas annoncer
Non compatible avec le capteur de température Nest
Ne pas annoncer
Crée automatiquement un programme
en apprenant votre routine et vos préférences.
Peut accepter les suggestions en matière d'économie d'énergie
dans l'appli Google Home.
Ne pas annoncer
Configuration guidée des programmes
dans l'appli Google Home.
Ne pas annoncer
Fonctionnalités intelligentes d'économie d'énergie
Programmation intelligente
Éco adaptatif
Économies saisonnières
Climatisation naturelle
Ventilation intelligente
Ne pas annoncer
Fonctionnalités intelligentes d'économie d'énergie
Programmation rapide et optimiseur énergétique
Éco
Économies saisonnières
Ne pas annoncer
Le thermostat Nest qui fonctionne avec le plus de systèmes CVC
Notamment compatible avec les systèmes de ventilation, d'humidification et de déshumidification.
Ne pas annoncer
Compatible avec 85 % des systèmes
Certains systèmes, notamment les systèmes de chauffage uniquement, de climatisation uniquement, de pompe à chaleur et contrôlés par zone, nécessitent un Nest Power Connector ou un fil C.

Dotez votre thermostat de nouveaux accessoires.

Un capteur de température Nest (2ᵉ gén.) blanc contre un arrière-plan blanc.
Nest Temperature Sensor (2nd gen)
Trouvez le meilleur endroit où placer votre capteur : le thermostat réglera alors la température pour cette pièce en particulier.
Une trousse Nest Thermostat Trim Kit blanche sur un fond blanc.
Trousse Nest Thermostat Trim Kit
Avec le Nest Thermostat, vous pouvez cacher les imperfections sur le mur causées par votre ancien thermostat. Utilisez la plaque en acier comprise pour installer le nouveau thermostat par-dessus un boîtier électrique.
Un Nest Power Connector blanc sur un fond blanc.
Nest Power Connector
Dans le cas des deux thermostats, vous obtenez une solution de rechange simple et abordable au fil C pour les brancher à une source d'alimentation.

Dotez votre thermostat de nouveaux accessoires.

Un capteur de température Nest (2ᵉ gén.) blanc contre un arrière-plan blanc.
Nest Temperature Sensor (2nd gen)
Trouvez le meilleur endroit où placer votre capteur : le thermostat réglera alors la température pour cette pièce en particulier.
Une trousse Nest Thermostat Trim Kit blanche sur un fond blanc.
Trousse Nest Thermostat Trim Kit
Avec le Nest Thermostat, vous pouvez cacher les imperfections sur le mur causées par votre ancien thermostat. Utilisez la plaque en acier comprise pour installer le nouveau thermostat par-dessus un boîtier électrique.
Un Nest Power Connector blanc sur un fond blanc.
Nest Power Connector
Dans le cas des deux thermostats, vous obtenez une solution de rechange simple et abordable au fil C pour les brancher à une source d'alimentation.
Notre ambition

Fabriquer des produits accessibles et plus respectueux de la planète.

Une mosaïque de thermostats Nest, de processus de conception et de matériaux durables.
Une mosaïque de thermostats Nest, de processus de conception et de matériaux durables.
Livraison gratuite.
Livraison gratuite.
Recyclage d'appareils.
Recyclage d'appareils.
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