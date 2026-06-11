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Pixel 11

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Magic Capture. Seulement sur Google Pixel.

Capturez le souvenir. Restez dans le moment présent.

Découvrez l'évolution de notre appareil photo primé grâce à Capture magique, une nouvelle façon de prendre des photos et des vidéos. D'un simple toucher, le Google Pixel saisit les meilleurs moments, les retouche et les organise en collections faciles à partager.

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Google Pixel 11 Pro et Pro XL

L’art de se démarquer.
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Google Pixel 11 Pro Fold

Aussi spectaculaire que puissant.
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Google Pixel Watch 5

Votre bien-être sous un nouvel angle.
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Google Pixel Buds Pro 2

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Google Fitbit Air

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Chaque Pixel Drop vous apporte de nouvelles fonctionnalités améliorées, y compris les dernières innovations en matière d'IA. Retrouvez la sensation d'un téléphone neuf pendant 7 ans.,
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