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Nest Temperature Sensor (2nd gen)

Nest Temperature Sensor (2nd gen)

La bonne température au bon endroit.

Voici le capteur de température Nest (2ᵉ gén.). Placez-le dans une pièce pour gérer les zones chaudes et froides : la bonne température, là où vous la voulez.
Choisissez votre emballage

Le confort, à l'heure prévue.

Placez le capteur de température Nest (2ᵉ gén.) dans n'importe quelle pièce, puis réglez la température à atteindre à un moment précis de la journée.

Une main tient le Pixel. L'écran affiche des détails concernant la température à l'extérieur et à l'intérieur.
Une main tient le Pixel. L'écran affiche des détails concernant la température à l'extérieur et à l'intérieur.
Une main tient le Pixel. L'écran affiche des détails concernant la température à l'extérieur et à l'intérieur.
Une main tient le Pixel. L'écran affiche des détails concernant la température à l'extérieur et à l'intérieur.

La configuration est simple.

Le capteur de température Nest (2ᵉ gén.) est facile à configurer dans l'appli Google Home. La pile offre une autonomie allant jusqu'à trois ans, vous pouvez donc positionner le capteur sur un mur ou une étagère, ou là où vous voulez.

La configuration est simple.

Le capteur de température Nest (2ᵉ gén.) est facile à configurer dans l'appli Google Home. La pile offre une autonomie allant jusqu'à trois ans, vous pouvez donc positionner le capteur sur un mur ou une étagère, ou là où vous voulez.

Plus de capteurs pour plus de confort.

Vous pouvez installer des capteurs de température Nest dans un maximum de six pièces. Donnez la priorité à la température d'une pièce ou réglez une température moyenne pour différentes pièces, comme les chambres.

Plus de capteurs pour plus de confort.

Vous pouvez installer des capteurs de température Nest dans un maximum de six pièces. Donnez la priorité à la température d'une pièce ou réglez une température moyenne pour différentes pièces, comme les chambres.

Une conception réconfortante.

Simple et élégant, le capteur de température Nest (2ᵉ gén.) s'intègre parfaitement à l'endroit où vous le placez.

Une conception réconfortante.

Simple et élégant, le capteur de température Nest (2ᵉ gén.) s'intègre parfaitement à l'endroit où vous le placez.

Dimensions et poids

Profondeur : 21,6 mm (0,85 po)

Diamètre : 55,4 mm (2,18 po)

Poids : 37 g (1,3 oz)

Couleurs

Porcelaine

Capteurs

Température

Puissance

Une pile au lithium remplaçable CR2 de 3 V (incluse).

Jusqu'à trois ans d'autonomie de la pile

Connectivité

Bluetooth de baix consum

Compatibilité

Un thermostat Nest installé et compatible est requis.

Nest Learning Thermostat (4ᵉ gén.)

Nest Learning Thermostat (3ᵉ gén.)

Nest Thermostat E

Pour savoir quel type de thermostat vous avez, consultez la page g.co/nest/whichthermostat.

Prise en charge d'un maximum de six capteurs de température Nest par thermostat connecté et de 18 capteurs par domicile.

Température de fonctionnement

De 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F), utilisation intérieure uniquement

Durabilité

L'emballage est composé à 100 % de matériaux sans plastique

Contrôle par l'appli

Appli Google Home

Appli Nest

Garantie

Garantie limitée d'un an. Pour en savoir plus, consultez la page g.co/nest/support.

Dans la boîte

Nest Temperature Sensor (2nd gen)

Vis de montage (pour montage au mur)

Pile au lithium CR2 de 3 V

Ajoutez plus d'accessoires utiles.
Ajoutez plus d'accessoires utiles.

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