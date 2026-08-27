Nest Temperature Sensor (2nd gen) - Boutique Google Store
Nest Temperature Sensor (2nd gen)
Nest Temperature Sensor (2nd gen)
La bonne température au bon endroit.
Le confort, à l'heure prévue.
Placez le capteur de température Nest (2ᵉ gén.) dans n'importe quelle pièce, puis réglez la température à atteindre à un moment précis de la journée.
La configuration est simple.
Le capteur de température Nest (2ᵉ gén.) est facile à configurer dans l'appli Google Home. La pile offre une autonomie allant jusqu'à trois ans, vous pouvez donc positionner le capteur sur un mur ou une étagère, ou là où vous voulez.
La configuration est simple.
Le capteur de température Nest (2ᵉ gén.) est facile à configurer dans l'appli Google Home. La pile offre une autonomie allant jusqu'à trois ans, vous pouvez donc positionner le capteur sur un mur ou une étagère, ou là où vous voulez.
Plus de capteurs pour plus de confort.
Vous pouvez installer des capteurs de température Nest dans un maximum de six pièces. Donnez la priorité à la température d'une pièce ou réglez une température moyenne pour différentes pièces, comme les chambres.
Plus de capteurs pour plus de confort.
Vous pouvez installer des capteurs de température Nest dans un maximum de six pièces. Donnez la priorité à la température d'une pièce ou réglez une température moyenne pour différentes pièces, comme les chambres.
Une conception réconfortante.
Simple et élégant, le capteur de température Nest (2ᵉ gén.) s'intègre parfaitement à l'endroit où vous le placez.
Une conception réconfortante.
Simple et élégant, le capteur de température Nest (2ᵉ gén.) s'intègre parfaitement à l'endroit où vous le placez.
Dimensions et poids
Profondeur : 21,6 mm (0,85 po)
Diamètre : 55,4 mm (2,18 po)
Poids : 37 g (1,3 oz)
Couleurs
Porcelaine
Capteurs
Température
Puissance
Une pile au lithium remplaçable CR2 de 3 V (incluse).
Jusqu'à trois ans d'autonomie de la pile
Connectivité
Bluetooth de baix consum
Compatibilité
Un thermostat Nest installé et compatible est requis.
Nest Learning Thermostat (4ᵉ gén.)
Nest Learning Thermostat (3ᵉ gén.)
Nest Thermostat E
Pour savoir quel type de thermostat vous avez, consultez la page g.co/nest/whichthermostat.
Prise en charge d'un maximum de six capteurs de température Nest par thermostat connecté et de 18 capteurs par domicile.
Température de fonctionnement
De 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F), utilisation intérieure uniquement
Durabilité
L'emballage est composé à 100 % de matériaux sans plastique
Contrôle par l'appli
Appli Google Home
Appli Nest
Garantie
Dans la boîte
Nest Temperature Sensor (2nd gen)
Vis de montage (pour montage au mur)
Pile au lithium CR2 de 3 V