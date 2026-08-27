Plaque de montage mural pour Nest Cam Indoor – Google Store
Plaque de montage mural de la Nest Cam Indoor
Plaque de montage mural de la Nest Cam Indoor
Cette plaque de montage mural peut être utilisée comme pièce de rechange pour les caméras Nest Cam Indoor aux États-Unis et au Canada.
Cette plaque de montage mural peut être utilisée comme pièce de rechange pour les caméras Nest Cam Indoor aux États-Unis et au Canada.
Caractéristiques techniques
Poids : 74 g (2,6 oz)
Diamètre : 73 mm (2,874 po)
Hauteur : 11 mm (0,433 po)
Dans la boîte
Plaque de montage mural de la Nest Cam Indoor
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Exigences
Caméra de sécurité Nest Cam Indoor