Plaque de montage mural pour Nest Cam Indoor – Google Store

Plaque de montage mural de la Nest Cam Indoor

Plaque de montage mural de la Nest Cam Indoor

Cette plaque de montage mural peut être utilisée comme pièce de rechange pour les caméras Nest Cam Indoor aux États-Unis et au Canada.
Cette plaque de montage mural peut être utilisée comme pièce de rechange pour les caméras Nest Cam Indoor aux États-Unis et au Canada.

Caractéristiques techniques

Poids : 74 g (2,6 oz)
Diamètre : 73 mm (2,874 po)
Hauteur : 11 mm (0,433 po)

Dans la boîte

Plaque de montage mural de la Nest Cam Indoor
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Exigences

Caméra de sécurité Nest Cam Indoor
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