Câble USB pour caméra Nest Cam Indoor – Google Store
Nest Cam Indoor USB Cable
Nest Cam Indoor USB Cable
Ce câble USB peut être utilisé comme pièce de rechange pour les caméras Nest Cam Indoor aux États-Unis et au Canada.
Ce câble USB peut être utilisé comme pièce de rechange pour les caméras Nest Cam Indoor aux États-Unis et au Canada.
Caractéristiques techniques
Dimensions
Poids : 74 g (2,6 oz)
Diamètre : 3,5 mm (0,138 po)
Longueur : 3,0 m (118 po)
Connecteur de câble d'alimentation : micro USB de type B
Dans la boîte
Nest Cam Indoor USB Cable
Exigences
Caméra de sécurité Nest Cam Indoor