Câble USB pour caméra Nest Cam Indoor – Google Store

Nest Cam Indoor USB Cable

Nest Cam Indoor USB Cable

Ce câble USB peut être utilisé comme pièce de rechange pour les caméras Nest Cam Indoor aux États-Unis et au Canada.
Ce câble USB peut être utilisé comme pièce de rechange pour les caméras Nest Cam Indoor aux États-Unis et au Canada.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Poids : 74 g (2,6 oz)
Diamètre : 3,5 mm (0,138 po)
Longueur : 3,0 m (118 po)
Connecteur de câble d'alimentation : micro USB de type B

Dans la boîte

Nest Cam Indoor USB Cable

Exigences

Caméra de sécurité Nest Cam Indoor
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