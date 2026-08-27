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Nest Thermostat E - Risparmiare energia è facile con Nest - Google Store

Nest Thermostat E

219 €
oppure 18,25 € al mese tramite finanziamento per 12 mesi*

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Risparmiare energia è facile.

Ti presentiamo Nest Thermostat E.

Alza o abbassa la temperatura, ovunque ti trovi.

Puoi regolare la temperatura dall'app Nest sul tuo smartphone, tablet o laptop. Oppure chiedi al tuo assistente vocale di farlo per te.

Alza o abbassa la temperatura, ovunque ti trovi.

Puoi regolare la temperatura dall'app Nest sul tuo smartphone, tablet o laptop. Oppure chiedi al tuo assistente vocale di farlo per te.

Ti fa risparmiare energia nel massimo confort.

Nest Thermostat E è già provvisto di una programmazione intuitiva che ti aiuta a risparmiare energia sin dall'installazione. Sa quando in casa non c'è nessuno e abbassa automaticamente la temperatura, così eviterai di riscaldare una casa vuota. E quando passi a una temperatura che permette di risparmiare energia, vedrai la Fogliolina Nest.

Ti fa risparmiare energia nel massimo confort.

Nest Thermostat E è già provvisto di una programmazione intuitiva che ti aiuta a risparmiare energia sin dall'installazione. Sa quando in casa non c'è nessuno e abbassa automaticamente la temperatura, così eviterai di riscaldare una casa vuota. E quando passi a una temperatura che permette di risparmiare energia, vedrai la Fogliolina Nest.

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Nest Thermostat E è già provvisto di una programmazione intuitiva che ti aiuta a risparmiare energia sin dall'installazione. Sa quando in casa non c'è nessuno e abbassa automaticamente la temperatura, così eviterai di riscaldare una casa vuota. E quando passi a una temperatura che permette di risparmiare energia, vedrai la Fogliolina Nest.

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Nest Thermostat E è già provvisto di una programmazione intuitiva che ti aiuta a risparmiare energia sin dall'installazione. Sa quando in casa non c'è nessuno e abbassa automaticamente la temperatura, così eviterai di riscaldare una casa vuota. E quando passi a una temperatura che permette di risparmiare energia, vedrai la Fogliolina Nest.

Sta bene con tutto.

La temperatura ti viene mostrata sul display satinato quando ti avvicini e scompare quando ti allontani. Inoltre,puoi collocare Nest Thermostat E su un tavolo o una scrivania nella stanza che vuoi tu.

Installalo in
tutta autonomia.

Quasi tutti installano Nest Thermostat E in 60 minuti o meno, poiché non è necessario avere accesso all'impianto di riscaldamento. Heat Link E va nello stesso posto del tuo attuale termostato cablato, e puoi mettere Nest Thermostat E ovunque tu voglia.

Installalo in
tutta autonomia.

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