Videocamere di sicurezza smart Nest per interni ed esterni - Google Store
Non perdere un momento che conta.
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Cerca nella cronologia video con l'aiuto di Gemini. Basta fare una domanda per ricevere la descrizione di un evento con i video clip pertinenti.
Salta le congetture. Scopri la storia completa. Gemini aggiunge contesto in modo da farti sapere cosa ha portato all'avviso.
Digita quello che vuoi automatizzare nell'app app Google Home. Oppure scegli tra idee di automazione preimpostate.,
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Per maggiori informazioni e consapevolezza.
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Scopri più dettagli su ciò che sta succedendo, fino a 60 giorni di cronologia video e modalità di ricerca più semplici.
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Solo gli avvisi che vuoi.
Ricevi avvisi solo per cose importanti, come persone, veicoli e animali. Puoi anche impostare zone attive in modo che coprano solo le aree per cui vuoi ricevere una notifica.
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Ricevi avvisi solo per cose importanti, come persone, veicoli e animali. Puoi anche impostare zone attive in modo che coprano solo le aree per cui vuoi ricevere una notifica.
Torna indietro nel tempo.
Con l'acquisto, ricevi 6 ore di cronologia video basata sugli eventi oppure ottieni la registrazione video continua con l'abbonamento a Google Home Premium.
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Dettagli nitidi, di giorno e di notte.
Non perderti nulla con i video HDR ultra nitidi, all'interno o all'esterno. ,
Dettagli nitidi, di giorno e di notte.
Non perderti nulla con i video HDR ultra nitidi, all'interno o all'esterno. ,
L'app Google Home è progettata per la semplicità.
Da un unico posto puoi configurare, gestire, automatizzare e controllare migliaia di dispositivi compatibili di casa tua.
L'app Google Home è progettata per la semplicità.
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Qual è la Nest Cam giusta per te?
Qual è la Nest Cam giusta per te?
Nest Cam Outdoor (con cavo, 2ª gen)
Nest Cam Indoor (con cavo, 3ª gen.)
Nest Cam Outdoor o Indoor (a batteria)
Risoluzione
Risoluzione
Risoluzione
Campo visivo
Campo visivo
Campo visivo
diagonale
130°
diagonale
130°
diagonale
130°
Formato
Formato
Formato
16:9
16:9
16:9
Intelligenza
Intelligenza
Intelligenza
Cronologia video
Cronologia video
Cronologia video
Cronologia video aggiuntiva
Cronologia video aggiuntiva
Cronologia video aggiuntiva
La sicurezza per la casa progettata su misura per te.
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Ogni giorno sei più al sicuro con Google.
Google Nest Cam utilizza video crittografati, la verifica in due passaggi e sicurezza avanzata tramite il tuo Account Google per contribuire a proteggere la tua privacy. E un LED verde ti avvisa quando la videocamera sta elaborando o riproducendo video in streaming.
Progettata riutilizzando risorse e riducendo gli sprechi.
Le Nest Cam sono progettate in modo sostenibile con materiale riciclato. E sono disponibili in colori classici che si abbinano perfettamente alla tua casa.
Perché acquistare sul Google Store.
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Un unico fantastico abbonamento per tutti i tuoi dispositivi Google.
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Ottieni funzionalità di sicurezza all'avanguardia in tutta la tua smart home, con un unico abbonamento a Google Home Premium.
Incluso con Nest Cam
Standard
€ 10 al mese o € 100 all'annoRisparmia € 20 con un abbonamento annuale
Advanced
€ 18 al mese o € 180 all'annoRisparmia € 36 con un abbonamento annuale
Cronologia eventi
Cronologia eventi
Cronologia eventi
6 ore di anteprime video dell'evento
30 giorni di cronologia video basata sugli eventi
Cogli i momenti salienti di quello che è successo sulla tua fotocamera
60 giorni di cronologia video basata sugli eventi
Cattura altri momenti salienti di quello che è successo sulla tua fotocamera
enkle
Scopri cosa fanno tutti i tuoi dispositivi
enkle
Scopri cosa fanno tutti i tuoi dispositivi
10 giorni di cronologia video continua 24/7
Scopri chi, cosa, dove, quando e come
Avvisi e rilevamento
Avvisi e rilevamento
Avvisi e rilevamento
Avvisi intelligenti integrati
—— Rilevamento di persone Rilevamento di attività o animali Rilevamento di veicoli Movimento nelle zone attive
Avvisi intelligenti
Persona vistaRilevamento di Attività o animali
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Persona vistaRilevamento di Attività o animali Rilevamento veicoli Movimento nelle zone attive
Funzionalità di Gemini
Funzionalità di Gemini
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Aiutami a creare
Crea semplici automazioni di domoticaIn arrivo a inizio 2026
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Crea semplici automazioni di domoticaIn arrivo a inizio 2026
Controlli dell'app
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Visione in diretta
Visione in diretta
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Parla e ascolta
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Migliora la tua smart home.
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Novità
Nest Cam Outdoor (con cavo, 2ª gen)
Supera in astuzia l'ignoto con 2K e Gemini.
Novità
Nest Cam Outdoor (con cavo, 2ª gen)
Supera in astuzia l'ignoto con 2K e Gemini.
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