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Videocamere di sicurezza smart Nest per interni ed esterni - Google Store

Non perdere un momento che conta.

Novità
Vista d&#39;angolo di Nest Cam Outdoor (con cavo, 2ª gen.)
Nest Cam Outdoor (con cavo)
Novità
Vista d&#39;angolo di Nest Cam Indoor (con cavo, 3ª gen.)
Nest Cam Indoor (con cavo)
Vista d&#39;angolo di Nest Cam (per esterni o interni, a batteria)
Nest Cam (a batteria)
Vista d&#39;angolo di Nest Cam Outdoor (con cavo, 2ª gen.) e Nest Cam Indoor (con cavo, 3ª gen.)
Confronto
  • Novità

    Nest Cam Outdoor (con cavo, 2ª gen)

    Supera in astuzia l'ignoto con 2K e Gemini. ,
    Novità

    Nest Cam Outdoor (con cavo, 2ª gen)

    Supera in astuzia l'ignoto con 2K e Gemini. ,
    Nest Cam Outdoor con cavo, 2ª gen. , color bianco ghiaccio, inclinato di lato
    Nest Cam Outdoor con cavo, 2ª gen. , color bianco ghiaccio, inclinato di lato
  • Novità

    Nest Cam Indoor (con cavo, 3ª gen.)

    Scopri di più con 2K e Gemini. ,
    Novità

    Nest Cam Indoor (con cavo, 3ª gen.)

    Scopri di più con 2K e Gemini. ,
    Primo piano intenso dell&#39;obiettivo di Nest Cam Indoor con cavo 3ª gen. , color bianco ghiaccio
    Primo piano intenso dell&#39;obiettivo di Nest Cam Indoor con cavo 3ª gen. , color bianco ghiaccio

Google Home con Gemini: la nostra AI più potente per la sicurezza della casa intelligente.

Con un abbonamento a Google Home Premium , Nest Cam ottiene funzionalità avanzate integrate con Gemini, tra cui cronologia ricercabile e descrizioni dettagliate.

Cerca nella cronologia video con l'aiuto di Gemini. Basta fare una domanda per ricevere la descrizione di un evento con i video clip pertinenti.

L'immagine mostra lo schermo di uno smartphone con una notifica dell'app Nest
L'immagine mostra lo schermo di uno smartphone con una notifica dell'app Nest

Salta le congetture. Scopri la storia completa. Gemini aggiunge contesto in modo da farti sapere cosa ha portato all'avviso.

Una richiesta di automazioni di domotica,domotica a Gemini con la scritta &quot;Quando non c&#39;è nessuno in casa la mattina nei giorni feriali, spegni tutte le luci&quot;.
Una richiesta di automazioni di domotica,domotica a Gemini con la scritta &quot;Quando non c&#39;è nessuno in casa la mattina nei giorni feriali, spegni tutte le luci&quot;.

Digita quello che vuoi automatizzare nell'app app Google Home. Oppure scegli tra idee di automazione preimpostate.,

Un collage che include Nest Cam, i filmati di Nest Cam e le richieste di domotica Google Home
Google Home Premium

Per maggiori informazioni e consapevolezza.

Scopri più dettagli su ciò che sta succedendo, fino a 60 giorni di cronologia video e modalità di ricerca più semplici.
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Un collage che include Nest Cam, i filmati di Nest Cam e le richieste di domotica Google Home
Un collage che include Nest Cam, i filmati di Nest Cam e le richieste di domotica Google Home
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Un collage che include Nest Cam, i filmati di Nest Cam e le richieste di domotica Google Home

Una casa più smart , a portata di mano.

Tieni d'occhio ciò che è importante per te con avvisi integrati, video nitidi e 6 ore di cronologia video Eventi inclusa , il tutto nell'app Google Home.
Video di Nest Cam che ritraggono un coniglio in un giardino che attiva un avviso Google Home che dice &quot;Animale visto, ora, in giardino&quot;.
Video di Nest Cam che ritraggono un coniglio in un giardino che attiva un avviso Google Home che dice &quot;Animale visto, ora, in giardino&quot;.

Solo gli avvisi che vuoi.

Ricevi avvisi solo per cose importanti, come persone, veicoli e animali. Puoi anche impostare zone attive in modo che coprano solo le aree per cui vuoi ricevere una notifica.

Solo gli avvisi che vuoi.

Ricevi avvisi solo per cose importanti, come persone, veicoli e animali. Puoi anche impostare zone attive in modo che coprano solo le aree per cui vuoi ricevere una notifica.
Lo schermo di uno smartphone mostra un log della cronologia eventi di una videocamera di sicurezza per la casa, con la visione in diretta e un elenco di eventi registrati
Lo schermo di uno smartphone mostra un log della cronologia eventi di una videocamera di sicurezza per la casa, con la visione in diretta e un elenco di eventi registrati

Torna indietro nel tempo.

Con l'acquisto, ricevi 6 ore di cronologia video basata sugli eventi oppure ottieni la registrazione video continua con l'abbonamento a Google Home Premium.

Torna indietro nel tempo.

Con l'acquisto, ricevi 6 ore di cronologia video basata sugli eventi oppure ottieni la registrazione video continua con l'abbonamento a Google Home Premium.
Video di Nest Cam di tre persone che lavorano in giardino di notte, specifici molto dettagliati nonostante la scarsa illuminazione
Video di Nest Cam di tre persone che lavorano in giardino di notte, specifici molto dettagliati nonostante la scarsa illuminazione

Dettagli nitidi, di giorno e di notte.

Non perderti nulla con i video HDR ultra nitidi, all'interno o all'esterno. ,

Dettagli nitidi, di giorno e di notte.

Non perderti nulla con i video HDR ultra nitidi, all'interno o all'esterno. ,
La scheda Preferiti di una casa denominata Spring Street nell&#39;app app Google Home . I preferiti includono feed dal vivo e controlli climatizzazione,climatizzatore Nest Cam
La scheda Preferiti di una casa denominata Spring Street nell&#39;app app Google Home . I preferiti includono feed dal vivo e controlli climatizzazione,climatizzatore Nest Cam

L'app Google Home è progettata per la semplicità.

Da un unico posto puoi configurare, gestire, automatizzare e controllare migliaia di dispositivi compatibili di casa tua.

L'app Google Home è progettata per la semplicità.

Da un unico posto puoi configurare, gestire, automatizzare e controllare migliaia di dispositivi compatibili di casa tua.

Qual è la Nest Cam giusta per te?

Nest Cam Outdoor (con cavo, 2ª gen)
Nest Cam Indoor (con cavo, 3ª gen.)
Nest Cam Outdoor o Indoor (a batteria)

Risoluzione

Risoluzione

Risoluzione

2K HDR
2K HDR
HDR a 1080p

Campo visivo

Campo visivo

Campo visivo

diagonale
130°
diagonale
130°
diagonale
130°

Formato

Formato

Formato

16:9
16:9
16:9

Intelligenza

Intelligenza

Intelligenza

Avvisi intelligenti integrati
per persone, animale, veicolo
Avvisi intelligenti integrati
per persone, animale, veicolo
Avvisi intelligenti integrati
per persone, animale, veicolo

Cronologia video

Cronologia video

Cronologia video

6 ore di anteprime video dell'evento
Clip fino a 10 secondi
6 ore di anteprime video dell'evento
Clip fino a 10 secondi
3 ore di cronologia video basata sugli eventi
Clip fino a 3 minuti

Cronologia video aggiuntiva

Cronologia video aggiuntiva

Cronologia video aggiuntiva

Fino a 60 giorni di cronologia video basata su eventi
con Google Home Premium
Fino a 10 giorni di cronologia video continua 24/7
con Google Home Premium
Fino a 60 giorni di cronologia video basata su eventi
con Google Home Premium
Fino a 10 giorni di cronologia video continua 24/7
con Google Home Premium
Fino a 60 giorni di cronologia video basata su eventi
con Google Home Premium
Fino a 10 giorni di cronologia video continua 24/7
con Google Home Premium e la configurazione con cavo (cavo di alimentazione in vendita separatamente).

La sicurezza per la casa progettata su misura per te.

Primo piano intenso dell&#39;obiettivo di Nest Cam, inclinato verso l&#39;alto. Il LED verde sopra l&#39;obiettivo è acceso
Primo piano intenso dell&#39;obiettivo di Nest Cam, inclinato verso l&#39;alto. Il LED verde sopra l&#39;obiettivo è acceso

Ogni giorno sei più al sicuro con Google.

Google Nest Cam utilizza video crittografati, la verifica in due passaggi e sicurezza avanzata tramite il tuo Account Google per contribuire a proteggere la tua privacy. E un LED verde ti avvisa quando la videocamera sta elaborando o riproducendo video in streaming.
Primo piano intenso dell&#39;obiettivo di Nest Cam, inclinato verso l&#39;alto. Il LED verde sopra l&#39;obiettivo è acceso
Primo piano intenso dell&#39;obiettivo di Nest Cam, inclinato verso l&#39;alto. Il LED verde sopra l&#39;obiettivo è acceso
Nest Cam su un comò accanto a un portagioielli
Nest Cam su un comò accanto a un portagioielli

Progettata riutilizzando risorse e riducendo gli sprechi.

Le Nest Cam sono progettate in modo sostenibile con materiale riciclato. E sono disponibili in colori classici che si abbinano perfettamente alla tua casa.
Nest Cam su un comò accanto a un portagioielli
Nest Cam su un comò accanto a un portagioielli

Perché acquistare sul Google Store.

Spedizione e resi senza costi.
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Un unico fantastico abbonamento per tutti i tuoi dispositivi Google.

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Incluso con Nest Cam
Standard
€ 10 al mese o € 100 all'anno Risparmia € 20 con un abbonamento annuale
Advanced
€ 18 al mese o € 180 all'anno Risparmia € 36 con un abbonamento annuale

Cronologia eventi

Cronologia eventi

Cronologia eventi

6 ore di anteprime video dell'evento
30 giorni di cronologia video basata sugli eventi
Cogli i momenti salienti di quello che è successo sulla tua fotocamera
60 giorni di cronologia video basata sugli eventi
Cattura altri momenti salienti di quello che è successo sulla tua fotocamera
enkle
Scopri cosa fanno tutti i tuoi dispositivi
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10 giorni di cronologia video continua 24/7
Scopri chi, cosa, dove, quando e come

Avvisi e rilevamento

Avvisi e rilevamento

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Avvisi intelligenti integrati
Rilevamento di persone Rilevamento di attività o animali Rilevamento di veicoli Movimento nelle zone attive
Avvisi intelligenti
Persona vista Rilevamento di Attività o animali
Avvisi intelligenti
Persona vista Rilevamento di Attività o animali Rilevamento veicoli Movimento nelle zone attive

Funzionalità di Gemini

Funzionalità di Gemini

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Aiutami a creare
Crea semplici automazioni di domoticaIn arrivo a inizio 2026
Aiutami a creare
Crea semplici automazioni di domoticaIn arrivo a inizio 2026
Notifiche descrittive
Ottieni un quadro più completo di ogni avvisoIn arrivo a inizio 2026
Cerca nella cronologia video
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Descrizioni degli eventi
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Riepiloghi giornalieri
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Controlli dell'app

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Visione in diretta
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Parla e ascolta
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