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Insieme al tuo nuovo telefono Google Pixel Pro, avrai un alleato smart per gestire al meglio le tue giornate e prenderti cura della tua salute.
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Prova Google AI Pro per 6 mesi e YouTube Premium per 3 mesi (valore totale di 173 €).
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Ottieni il massimo dal tuo nuovo Pixel e goditi i servizi premium offerti da Google.
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