Nest Learning Thermostat

Il termostato Nest lo fa. Dal 2011, sono stati risparmiati oltre 39 miliardi di kWh di energia in milioni di case in tutto il mondo.Il termostato impara da te. Impara a riconoscere la temperatura che preferisci quando sei in casa e la abbassa automaticamente quando non ci sei. Apprende persino come si riscalda la tua casa o se ci sono spifferi, in modo da utilizzare solo la quantità di energia strettamente necessaria. È così che il termostato Nest risparmia energia.