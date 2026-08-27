Nest Learning Thermostat - Si programma da solo e ti aiuta a risparmiare energia. - Google Store
Nest Learning Thermostat
249 €
oppure 20,75 € al mese tramite finanziamento per 12 mesi*
Nest Learning Thermostat
249 €
oppure 20,75 € al mese tramite finanziamento per 12 mesi*
Si programma da sé. E risparmia energia.
Ti presentiamo il Nest Learning Thermostat di terza generazione. Ha nuovi anelli e un display ampio e nitido. E il controllo dell'acqua calda.
Il tuo termostato controlla oltre la metà dell'importo della bolletta. Perché non dovrebbe aiutarti a risparmiare energia?
Il tuo termostato controlla oltre la metà dell'importo della bolletta. Perché non dovrebbe aiutarti a risparmiare energia?
Il termostato Nest lo fa. Dal 2011, sono stati risparmiati oltre 39 miliardi di kWh di energia in milioni di case in tutto il mondo. Il termostato impara da te. Impara a riconoscere la temperatura che preferisci quando sei in casa e la abbassa automaticamente quando non ci sei. Apprende persino come si riscalda la tua casa o se ci sono spifferi, in modo da utilizzare solo la quantità di energia strettamente necessaria. È così che il termostato Nest risparmia energia.
Un anello per ogni abitazione.
Acciaio inossidabile
Un anello per ogni abitazione.
Bianco
Un anello per ogni abitazione.
Nero
Un anello per ogni abitazione.
Rame
Vivere con Nest.
Il termostato Nest si adatta automaticamente alle tue abitudini. Basta usarlo per una settimana e il dispositivo si programma da solo.
14:00
Un tecnico Nest Pro può occuparsi dell'installazione del termostato Nest al posto tuo. Dopo il suo intervento, devi semplicemente alzare o abbassare la temperatura, in base alle tue esigenze. È così che Nest impara a conoscere le temperature che preferisci nei diversi momenti della giornata.
22:30
Spegni il riscaldamento prima di andare a letto. Nest lo memorizza e inizia a creare la tua programmazione personalizzata: 20 °C di pomeriggio, 18 °C di notte. Perfetto.
07:00
Dopo aver acceso il riscaldamento per qualche giorno di seguito, Nest ricorda che ti piace fare colazione a 20°, così riscalda la tua casa appena ti alzi al mattino.
8:30
Esci per andare al lavoro. Il termostato Nest utilizza i sensori e la posizione del tuo smartphone per stabilire quando esci, poi imposta le temperature Eco per risparmiare energia.
16:30
La nonna sta per riportare i bambini a casa dopo la lezione di calcetto? Puoi regolare la temperatura direttamente dallo smartphone così i tuoi familiari troveranno un ambiente caldo e confortevole.
14:00
Un tecnico Nest Pro può occuparsi dell'installazione del termostato Nest al posto tuo. Dopo il suo intervento, devi semplicemente alzare o abbassare la temperatura, in base alle tue esigenze. È così che Nest impara a conoscere le temperature che preferisci nei diversi momenti della giornata.
22:30
Spegni il riscaldamento prima di andare a letto. Nest lo memorizza e inizia a creare la tua programmazione personalizzata: 20 °C di pomeriggio, 18 °C di notte. Perfetto.
07:00
Dopo aver acceso il riscaldamento per qualche giorno di seguito, Nest ricorda che ti piace fare colazione a 20°, così riscalda la tua casa appena ti alzi al mattino.
8:30
Esci per andare al lavoro. Il termostato Nest utilizza i sensori e la posizione del tuo smartphone per stabilire quando esci, poi imposta le temperature Eco per risparmiare energia.
16:30
La nonna sta per riportare i bambini a casa dopo la lezione di calcetto? Puoi regolare la temperatura direttamente dallo smartphone così i tuoi familiari troveranno un ambiente caldo e confortevole.
Tecnologia OpenTherm.
Nest Learning Thermostat ora utilizza la tecnologia OpenTherm per regolare la tua caldaia a condensazione a elevata efficienza compatibile, mantenendo la tua casa a una temperatura stabile, per il massimo comfort.
Segui la fogliolina.
Cambia la temperatura per risparmiare energia e sarai premiato con una fogliolina, che apprende come aiutarti a risparmiare. La fogliolina viene visualizzata a una temperatura diversa a seconda dell'abitazione.
Scopri quanto hai risparmiato.
Nest ti mostra quanto riscaldamento usi ogni giorno nella cronologia dei consumi energetici e i consumi mensili nel Bollettino Nest. Così puoi valutare quando consumi più energia, ad esempio durante il fine settimana o il lunedì notte, e trovare il modo di ridurre i consumi.
Si illumina quando entri nella stanza.
Ora, il Nest Learning Thermostat fa qualcosa di nuovo. Con la Lettura a distanza, si illumina per mostrarti la temperatura, il meteo o l'ora. Puoi anche scegliere se visualizzare l'orologio in formato digitale o analogico. La Lettura a distanza viene visualizzata in modo chiaro e nitido sull'elegante display, così puoi guardare i dati da qualsiasi punto della stanza.
Si illumina quando entri nella stanza.
Ora, il Nest Learning Thermostat fa qualcosa di nuovo. Con la Lettura a distanza, si illumina per mostrarti la temperatura, il meteo o l'ora. Puoi anche scegliere se visualizzare l'orologio in formato digitale o analogico. La Lettura a distanza viene visualizzata in modo chiaro e nitido sull'elegante display, così puoi guardare i dati da qualsiasi punto della stanza.
Visualizzazione rapida
Premi il display e gira l'anello per visualizzare il riepilogo dei dati del termostato, accedere alle impostazioni, alla cronologia dei consumi energetici o alla tua programmazione.
Controllalo ovunque ti trovi.
Grazie all'app Nest, il termostato è fissato alla parete, ma ti segue ovunque vai: una volta collegato alla rete Wi-Fi puoi infatti controllarlo da qualunque luogo. Regola la temperatura dall'app e Nest Learning Thermostat si adegua automaticamente poco dopo.
La tua casa è sempre sotto controllo.
Cosa succede se fa talmente freddo che la caldaia non riesce a riscaldare a sufficienza? Ricevi un avviso sullo smartphone se i tubi rischiano di rompersi.
La tua casa è sempre sotto controllo.
Cosa succede se fa talmente freddo che la caldaia non riesce a riscaldare a sufficienza? Ricevi un avviso sullo smartphone se i tubi rischiano di rompersi.
Scopri se Nest è compatibile con l'impianto di casa tua.
Scopri se Nest è compatibile con l'impianto di casa tua.
Nest è compatibile con la maggior parte degli impianti di riscaldamento centralizzato.
Opzioni di installazione
Opzioni di installazione
Lo stesso punto sul muro
Se il tuo attuale termostato si connette ai cavi del riscaldamento sul muro e non vuoi cambiare posizione, ti basta sostituirlo con un termostato Nest.
Un punto qualsiasi con il supporto
Utilizza il supporto per termostato Nest (venduto separatamente) per sistemare il termostato su una scrivania o uno scaffale nel caso in cui il vecchio termostato sia wireless o vuoi spostarlo in una posizione migliore.
Che cos'è il sistema Heat Link di Nest?
Heat Link è incluso nella confezione del Nest Learning Thermostat. I due dispositivi interagiscono con la caldaia per controllare la temperatura della tua abitazione. Heat Link si collega alla caldaia in modalità wireless o tramite i cavi del termostato esistenti, quindi interagisce con il Nest Learning Thermostat per accendere, spegnere l'impianto di riscaldamento o modulare la temperatura.
Il dispositivo Heat Link può utilizzare la tecnologia OpenTherm per modulare la caldaia a condensazione.
Rilassati, con Nest è tutto sotto controllo.
Ti consigliamo di rivolgerti a un tecnico Nest Pro per installare il Nest Learning Thermostat nella posizione più adatta, collegare Heat Link e configurare il dispositivo.
Rilassati, con Nest è tutto sotto controllo.
Ti consigliamo di rivolgerti a un tecnico Nest Pro per installare il Nest Learning Thermostat nella posizione più adatta, collegare Heat Link e configurare il dispositivo.