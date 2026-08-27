Nest Thermostat E - Ahorrar energía con Nest es fácil - Google Store
Nest Thermostat E
Nest Thermostat E
Ahorrar energía es fácil.
Sube o baja la temperatura estés donde estés.
asistente doméstico, incluso puedes cambiarla con la voz.
Sube o baja la temperatura estés donde estés.
asistente doméstico, incluso puedes cambiarla con la voz.
Ahorra energía y te ayuda a estar a gusto.
Ahorra energía y te ayuda a estar a gusto.
Nest Thermostat E incluye un horario sencillo y fácil de ajustar que te ayudará a ahorrar desde el primer momento. Cuando detecta que todos han salido de casa, baja la temperatura de forma automática para ahorrar energía mientras no haya nadie dentro. Además, si eliges una temperatura con la que puedes ahorrar energía, aparecerá la Hoja Nest.
Ahorra energía y te ayuda a estar a gusto.
Ahorra energía y te ayuda a estar a gusto.
Nest Thermostat E incluye un horario sencillo y fácil de ajustar que te ayudará a ahorrar desde el primer momento. Cuando detecta que todos han salido de casa, baja la temperatura de forma automática para ahorrar energía mientras no haya nadie dentro. Además, si eliges una temperatura con la que puedes ahorrar energía, aparecerá la Hoja Nest.
Ahorra energía y te ayuda a estar a gusto.
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Descubre Heat Link E.
Descubre Heat Link E.
Se integra a la perfección.
Se instala
fácilmente
sin ayuda.
fácilmente
sin ayuda.
de calefacción, la mayoría de los usuarios
instala Nest Thermostat E en 60 minutos o
menos. Heat Link E se coloca en el mismo
sitio que el termostato con cable que
tienes actualmente, y puedes poner Nest
Thermostat E donde quieras.
Se instala
fácilmente
sin ayuda.
fácilmente
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de calefacción, la mayoría de los usuarios
instala Nest Thermostat E en 60 minutos o
menos. Heat Link E se coloca en el mismo
sitio que el termostato con cable que
tienes actualmente, y puedes poner Nest
Thermostat E donde quieras.
Se instala
fácilmente
sin ayuda.
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menos. Heat Link E se coloca en el mismo
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tienes actualmente, y puedes poner Nest
Thermostat E donde quieras.
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fácilmente
sin ayuda.
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menos. Heat Link E se coloca en el mismo
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tienes actualmente, y puedes poner Nest
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