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Nest Thermostat E - Ahorrar energía con Nest es fácil - Google Store

Nest Thermostat E

219 €
o 18,25 €/mes con financiación en 12 meses*

Nest Thermostat E

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o 18,25 €/mes con financiación en 12 meses*

Ahorrar energía es fácil.

Descubre Nest Thermostat E.

Sube o baja la temperatura estés donde estés.

Puedes cambiar la temperatura con la aplicación Nest desde tu móvil, tablet o portátil. Si tienes un
asistente doméstico, incluso puedes cambiarla con la voz.

Sube o baja la temperatura estés donde estés.

Puedes cambiar la temperatura con la aplicación Nest desde tu móvil, tablet o portátil. Si tienes un
asistente doméstico, incluso puedes cambiarla con la voz.

Ahorra energía y te ayuda a estar a gusto.

Nest Thermostat E incluye un horario sencillo y fácil de ajustar que te ayudará a ahorrar desde el primer momento. Cuando detecta que todos han salido de casa, baja la temperatura de forma automática para ahorrar energía mientras no haya nadie dentro. Además, si eliges una temperatura con la que puedes ahorrar energía, aparecerá la Hoja Nest.

Ahorra energía y te ayuda a estar a gusto.

Nest Thermostat E incluye un horario sencillo y fácil de ajustar que te ayudará a ahorrar desde el primer momento. Cuando detecta que todos han salido de casa, baja la temperatura de forma automática para ahorrar energía mientras no haya nadie dentro. Además, si eliges una temperatura con la que puedes ahorrar energía, aparecerá la Hoja Nest.

Ahorra energía y te ayuda a estar a gusto.

Nest Thermostat E incluye un horario sencillo y fácil de ajustar que te ayudará a ahorrar desde el primer momento. Cuando detecta que todos han salido de casa, baja la temperatura de forma automática para ahorrar energía mientras no haya nadie dentro. Además, si eliges una temperatura con la que puedes ahorrar energía, aparecerá la Hoja Nest.

Ahorra energía y te ayuda a estar a gusto.

Nest Thermostat E incluye un horario sencillo y fácil de ajustar que te ayudará a ahorrar desde el primer momento. Cuando detecta que todos han salido de casa, baja la temperatura de forma automática para ahorrar energía mientras no haya nadie dentro. Además, si eliges una temperatura con la que puedes ahorrar energía, aparecerá la Hoja Nest.

Se integra a la perfección.

Cuando te acercas, la temperatura aparece en la pantalla mate del termostato. Y cuando te alejas, desaparece.Puedes poner Nest Thermostat E sobre una mesa o un escritorio en la habitación que más te interese.

Se instala
fácilmente
sin ayuda.

Como no es necesario acceder al sistema
de calefacción, la mayoría de los usuarios
instala Nest Thermostat E en 60 minutos o
menos. Heat Link E se coloca en el mismo
sitio que el termostato con cable que
tienes actualmente, y puedes poner Nest
Thermostat E donde quieras.

Se instala
fácilmente
sin ayuda.

Como no es necesario acceder al sistema
de calefacción, la mayoría de los usuarios
instala Nest Thermostat E en 60 minutos o
menos. Heat Link E se coloca en el mismo
sitio que el termostato con cable que
tienes actualmente, y puedes poner Nest
Thermostat E donde quieras.

Se instala
fácilmente
sin ayuda.

Como no es necesario acceder al sistema
de calefacción, la mayoría de los usuarios
instala Nest Thermostat E en 60 minutos o
menos. Heat Link E se coloca en el mismo
sitio que el termostato con cable que
tienes actualmente, y puedes poner Nest
Thermostat E donde quieras.

Se instala
fácilmente
sin ayuda.

Como no es necesario acceder al sistema
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instala Nest Thermostat E en 60 minutos o
menos. Heat Link E se coloca en el mismo
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tienes actualmente, y puedes poner Nest
Thermostat E donde quieras.

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