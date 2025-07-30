Cámaras de seguridad inteligentes Nest de interior y de exterior - Google Store
No te pierdas ni un momento importante.
No te pierdas ni un momento importante.
Busca en tu historial de vídeo con la ayuda de Gemini. Solo tienes que preguntar por algo para obtener una descripción del evento con los videoclips correspondientes.
Evita las conjeturas. Lee la historia completa. Gemini añade contexto para que sepas qué te ha llevado a emitir la alerta.
Solo tienes que escribir lo que quieras automatizar en la aplicación Google Home. También puedes elegir entre ideas de automatización preestablecidas.,
Google Home Premium
Te mantiene aún más al tanto y te da toda la información.
Te mantiene aún más al tanto y te da toda la información.
Google Home Premium
Te mantiene aún más al tanto y te da toda la información.
Te mantiene aún más al tanto y te da toda la información.
Recibe más información sobre lo que está pasando, hasta 60 días de historial de vídeo y formas de búsqueda más sencillas.
Google Home Premium
Te mantiene aún más al tanto y te da toda la información.
Te mantiene aún más al tanto y te da toda la información.
Google Home Premium
Te mantiene aún más al tanto y te da toda la información.
Te mantiene aún más al tanto y te da toda la información.
Recibe más información sobre lo que está pasando, hasta 60 días de historial de vídeo y formas de búsqueda más sencillas.
Solo las alertas que quieres recibir.
Recibe alertas solo de las cosas que te interesan, como personas, vehículos y animales. También puedes establecer Zonas de Actividad para que solo se cubran aquellas sobre las que quieres recibir notificaciones.
Solo las alertas que quieres recibir.
Recibe alertas solo de las cosas que te interesan, como personas, vehículos y animales. También puedes establecer Zonas de Actividad para que solo se cubran aquellas sobre las que quieres recibir notificaciones.
Retrocede en el tiempo.
Disfruta de 6 horas de historial de video basado en eventos, u obtén la grabación de video continua con una suscripción a Google Home Premium.
Retrocede en el tiempo.
Disfruta de 6 horas de historial de video basado en eventos, u obtén la grabación de video continua con una suscripción a Google Home Premium.
Detalles nítidos, de día y de noche.
No te pierdas nada con el vídeo HDR ultranítido, tanto en interiores como en exteriores. ,
Detalles nítidos, de día y de noche.
No te pierdas nada con el vídeo HDR ultranítido, tanto en interiores como en exteriores. ,
Aplicación Google Home. Diseño sencillo.
Un solo lugar desde el que configurar, gestionar, automatizar y controlar miles de dispositivos compatibles de tu casa.
Aplicación Google Home. Diseño sencillo.
Un solo lugar desde el que configurar, gestionar, automatizar y controlar miles de dispositivos compatibles de tu casa.
¿Qué Nest Cam es la adecuada para ti?
¿Qué Nest Cam es la adecuada para ti?
Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)
Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)
Nest Cam Exterior o Interior (batería)
Resolución
Resolución
Resolución
Campo de visión
Campo de visión
Campo de visión
152°
Campo de visión
152°
Campo de visión
130°
Campo de visión
Relación de aspecto
Relación de aspecto
Relación de aspecto
16:9
16:9
16:9
Inteligencia
Inteligencia
Inteligencia
Historial de vídeo
Historial de vídeo
Historial de vídeo
Historial de vídeo adicional
Historial de vídeo adicional
Historial de vídeo adicional
Seguridad En casa diseñada pensando en ti.
Seguridad En casa diseñada pensando en ti.
Cada día, tienes más seguridad con Google.
La Google Nest Cam utiliza vídeo encriptado, verificación en dos pasos y seguridad reforzada a través de tu cuenta de Google para proteger tu privacidad. Además, un LED verde te avisa cuando la cámara está procesando o transmitiendo vídeo.
Diseños que permiten reutilizar y reducir.
Las Nest Cams se han diseñado de forma sostenible con material reciclado. Y están disponibles en colores clásicos que complementan tu casa.
Ventajas de comprar en Google Store.
Ventajas de comprar en Google Store.
Una sola suscripción para todos tus dispositivos de Google.
Una sola suscripción para todos tus dispositivos de Google.
Disfruta de funciones de seguridad punteras en todos los rincones de tu hogar inteligente con una sola suscripción a Google Home Premium.
Incluido con las Nest Cams
Standard
10 € al mes o 100 € al añoAhorra 20 € con una suscripción anual
Advanced
18 € al mes o 180 € al añoAhorra 36 € con una suscripción anual
Historial de eventos
Historial de eventos
Historial de eventos
6 horas de vistas previas de vídeo de evento
30 días de historial de vídeo por eventos
Entérate de los momentos clave de lo que ha pasado con tu cámara
60 días de historial de vídeo por eventos
Infórmate de lo más importante que haya pasado en tu cámara
Historial de toda la casa
Descubre qué hacen todos tus dispositivos
Historial de toda la casa
Descubre qué hacen todos tus dispositivos
10 días de historial de vídeo continuo
Consulta quién, qué, dónde, cuándo y cómo
Alertas y detección
Alertas y detección
Alertas y detección
Alertas inteligentes integradas
—— Detección de persona Detección de actividad o animal Detección de vehículo Movimiento en Zona de Actividad
Alertas inteligentes
Persona vistaDetección de Actividad o animales
Alertas inteligentes
Detección de personaDetección de actividad o animal Detección de vehículos Movimiento en Zona de Actividad
Funciones de Gemini
Funciones de Gemini
Funciones de Gemini
Ayúdame a crear
Crea automatizaciones sencillas para tu casaLlega a principios de 2026
Ayúdame a crear
Crea automatizaciones sencillas para tu casaLlega a principios de 2026
Controles de la aplicación
Controles de la aplicación
Controles de la aplicación
Vídeo en directo
Vídeo en directo
Vídeo en directo
Habla y escucha
Habla y escucha
Habla y escucha
Mejora tu hogar inteligente.
Mejora tu hogar inteligente.
Google Home Premium con Gemini te permite aprovechar todo el potencial de tu hogar inteligente. Compra la última Nest Cam para suscribirte.
Novedad
Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)
Seguridad inteligente en 2K y con Gemini.
Novedad
Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)
Seguridad inteligente en 2K y con Gemini.
Novedad
Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)
Seguridad inteligente en 2K y con Gemini.
Novedad
Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)
Más información de tu casa en 2K y con Gemini.
Novedad
Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)
Más información de tu casa en 2K y con Gemini.
Novedad
Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)
Más información de tu casa en 2K y con Gemini.
Novedad
Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)
Seguridad inteligente en 2K y con Gemini.
Novedad
Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)
Seguridad inteligente en 2K y con Gemini.
Novedad
Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)
Seguridad inteligente en 2K y con Gemini.
Novedad
Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)
Más información de tu casa en 2K y con Gemini.
Novedad
Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)
Más información de tu casa en 2K y con Gemini.
Novedad
Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)
Más información de tu casa en 2K y con Gemini.