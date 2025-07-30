Ahorra hasta 980 € entregando tu antiguo dispositivo al comprar el nuevo Google Pixel 11 Pro o Pro XL. Incluye un bonus de 400 €. Hasta el 01/09.§Ver todas las ofertas

Cámaras de seguridad inteligentes Nest de interior y de exterior - Google Store

No te pierdas ni un momento importante.

Novedad
Vista oblicua de Nest Cam Outdoor (con cable, 2ª gen.)
Nest Cam Exterior (con cable)
Novedad
Vista angular de Nest Cam Indoor (con cable, 3.ª gen.)
Nest Cam Interior (con cable)
Vista oblicua de una Nest Cam (de exterior o interior, con batería)
Nest Cam (con batería)
Vista oblicua de la Nest Cam Outdoor (con cable, 2ª gen.) y la Nest Cam Indoor (con cable, 3.ª gen.)
Comparar
  • Novedad

    Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)

    Seguridad inteligente en 2K y con Gemini. ,
    Novedad

    Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)

    Seguridad inteligente en 2K y con Gemini. ,
    Nest Cam Outdoor con cable de 2.ª gen. en color nieve vista lateralmente
    Nest Cam Outdoor con cable de 2.ª gen. en color nieve vista lateralmente
  • Novedad

    Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)

    Más información de tu casa en 2K y con Gemini. ,
    Novedad

    Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)

    Más información de tu casa en 2K y con Gemini. ,
    Primer plano intenso de la lente de la Nest Cam Interior con cable de 3.ª gen. en color nieve
    Primer plano intenso de la lente de la Nest Cam Interior con cable de 3.ª gen. en color nieve

Nuestro sistema de seguridad para el hogar más inteligente y potente, integrado con Gemini.

Con una suscripción a Google Home Premium , tu Nest Cam obtiene funciones avanzadas integradas con Gemini, como descripciones detalladas e historial de búsqueda.

Busca en tu historial de vídeo con la ayuda de Gemini. Solo tienes que preguntar por algo para obtener una descripción del evento con los videoclips correspondientes.

La imagen muestra la pantalla de un smartphone con una notificación de la aplicación Nest
La imagen muestra la pantalla de un smartphone con una notificación de la aplicación Nest

Evita las conjeturas. Lee la historia completa. Gemini añade contexto para que sepas qué te ha llevado a emitir la alerta.

Una solicitud de automatización del hogar,domótica a Gemini que diga &quot;Si no hay nadie en casa entre semana por la mañana, apaga todas las luces&quot;
Una solicitud de automatización del hogar,domótica a Gemini que diga &quot;Si no hay nadie en casa entre semana por la mañana, apaga todas las luces&quot;

Solo tienes que escribir lo que quieras automatizar en la aplicación Google Home. También puedes elegir entre ideas de automatización preestablecidas.,

Un collage que incluye Nest Cam, imágenes de Nest Cam y solicitudes de Google Home
Google Home Premium

Te mantiene aún más al tanto y te da toda la información.

Recibe más información sobre lo que está pasando, hasta 60 días de historial de vídeo y formas de búsqueda más sencillas.
Google Home Premium

Te mantiene aún más al tanto y te da toda la información.

Recibe más información sobre lo que está pasando, hasta 60 días de historial de vídeo y formas de búsqueda más sencillas.
Un collage que incluye Nest Cam, imágenes de Nest Cam y solicitudes de Google Home
Un collage que incluye Nest Cam, imágenes de Nest Cam y solicitudes de Google Home
Google Home Premium

Te mantiene aún más al tanto y te da toda la información.

Recibe más información sobre lo que está pasando, hasta 60 días de historial de vídeo y formas de búsqueda más sencillas.
Google Home Premium

Te mantiene aún más al tanto y te da toda la información.

Recibe más información sobre lo que está pasando, hasta 60 días de historial de vídeo y formas de búsqueda más sencillas.
Un collage que incluye Nest Cam, imágenes de Nest Cam y solicitudes de Google Home

Una casa más inteligente en todos los sentidos.

No pierdas de vista lo que es importante para ti con las alertas integradas, el vídeo nítido y las 6 horas de historial de vídeo por eventos incluido en la aplicación Google Home.
Grabación con una Nest Cam de un conejo en un jardín, que activa una alerta de Google Home con el texto &quot;Se ha visto un animal, ahora, jardín&quot;.
Grabación con una Nest Cam de un conejo en un jardín, que activa una alerta de Google Home con el texto &quot;Se ha visto un animal, ahora, jardín&quot;.

Solo las alertas que quieres recibir.

Recibe alertas solo de las cosas que te interesan, como personas, vehículos y animales. También puedes establecer Zonas de Actividad para que solo se cubran aquellas sobre las que quieres recibir notificaciones.

Solo las alertas que quieres recibir.

Recibe alertas solo de las cosas que te interesan, como personas, vehículos y animales. También puedes establecer Zonas de Actividad para que solo se cubran aquellas sobre las que quieres recibir notificaciones.
La pantalla de un smartphone muestra un registro del historial de eventos de una cámara de seguridad doméstica, con el vídeo en directo y una lista de eventos grabados
La pantalla de un smartphone muestra un registro del historial de eventos de una cámara de seguridad doméstica, con el vídeo en directo y una lista de eventos grabados

Retrocede en el tiempo.

Disfruta de 6 horas de historial de video basado en eventos, u obtén la grabación de video continua con una suscripción a Google Home Premium.

Retrocede en el tiempo.

Disfruta de 6 horas de historial de video basado en eventos, u obtén la grabación de video continua con una suscripción a Google Home Premium.
Imágenes de Nest Cam de tres personas trabajando en un jardín de noche, con todo lujo de detalles a pesar de la poca luz
Imágenes de Nest Cam de tres personas trabajando en un jardín de noche, con todo lujo de detalles a pesar de la poca luz

Detalles nítidos, de día y de noche.

No te pierdas nada con el vídeo HDR ultranítido, tanto en interiores como en exteriores. ,

Detalles nítidos, de día y de noche.

No te pierdas nada con el vídeo HDR ultranítido, tanto en interiores como en exteriores. ,
La pestaña de Favoritos de una casa llamada Spring Street en la aplicación Google Home. Entre tus favoritos se incluyen las emisiones en directo de Nest Cam y los controles de climatización
La pestaña de Favoritos de una casa llamada Spring Street en la aplicación Google Home. Entre tus favoritos se incluyen las emisiones en directo de Nest Cam y los controles de climatización

Aplicación Google Home. Diseño sencillo.

Un solo lugar desde el que configurar, gestionar, automatizar y controlar miles de dispositivos compatibles de tu casa.

Aplicación Google Home. Diseño sencillo.

Un solo lugar desde el que configurar, gestionar, automatizar y controlar miles de dispositivos compatibles de tu casa.

¿Qué Nest Cam es la adecuada para ti?

Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)
Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)
Nest Cam Exterior o Interior (batería)

Resolución

Resolución

Resolución

2K HDR
2K HDR
1080p con HDR

Campo de visión

Campo de visión

Campo de visión

152°
Campo de visión
152°
Campo de visión
130°
Campo de visión

Relación de aspecto

Relación de aspecto

Relación de aspecto

16:9
16:9
16:9

Inteligencia

Inteligencia

Inteligencia

Alertas inteligentes integradas
para personas, animales y vehículos
Alertas inteligentes integradas
para personas, animales y vehículos
Alertas inteligentes integradas
para personas, animales y vehículos

Historial de vídeo

Historial de vídeo

Historial de vídeo

6 horas de vistas previas de vídeo de evento
Clips de hasta 10 segundos
6 horas de vistas previas de vídeo de evento
Clips de hasta 10 segundos
3 horas de historial de vídeo por eventos
Clips de hasta 3 minutos

Historial de vídeo adicional

Historial de vídeo adicional

Historial de vídeo adicional

Hasta 60 días de historial de vídeo por eventos
con Google Home Premium
Hasta 10 días de historial de vídeo continuo
con Google Home Premium
Hasta 60 días de historial de vídeo por eventos
con Google Home Premium
Hasta 10 días de historial de vídeo continuo
con Google Home Premium
Hasta 60 días de historial de vídeo por eventos
con Google Home Premium
Hasta 10 días de historial de vídeo continuo
con Google Home Premium y configuración con cable (el cable de alimentación se vende por separado).

Seguridad En casa diseñada pensando en ti.

Primer plano intenso de la lente de una Nest Cam oblicuo hacia arriba. El LED verde encima de la lente está encendido
Primer plano intenso de la lente de una Nest Cam oblicuo hacia arriba. El LED verde encima de la lente está encendido

Cada día, tienes más seguridad con Google.

La Google Nest Cam utiliza vídeo encriptado, verificación en dos pasos y seguridad reforzada a través de tu cuenta de Google para proteger tu privacidad. Además, un LED verde te avisa cuando la cámara está procesando o transmitiendo vídeo.
Primer plano intenso de la lente de una Nest Cam oblicuo hacia arriba. El LED verde encima de la lente está encendido
Primer plano intenso de la lente de una Nest Cam oblicuo hacia arriba. El LED verde encima de la lente está encendido
Nest Cam sobre una cómoda junto a una fuente para joyas
Nest Cam sobre una cómoda junto a una fuente para joyas

Diseños que permiten reutilizar y reducir.

Las Nest Cams se han diseñado de forma sostenible con material reciclado. Y están disponibles en colores clásicos que complementan tu casa.
Nest Cam sobre una cómoda junto a una fuente para joyas
Nest Cam sobre una cómoda junto a una fuente para joyas

Ventajas de comprar en Google Store.

Envío y devolución gratuitos.
Envío y devolución gratuitos.

Una sola suscripción para todos tus dispositivos de Google.

Disfruta de funciones de seguridad punteras en todos los rincones de tu hogar inteligente con una sola suscripción a Google Home Premium.
Incluido con las Nest Cams
Standard
10 € al mes o 100 € al año Ahorra 20 € con una suscripción anual
Advanced
18 € al mes o 180 € al año Ahorra 36 € con una suscripción anual

Historial de eventos

Historial de eventos

Historial de eventos

6 horas de vistas previas de vídeo de evento
30 días de historial de vídeo por eventos
Entérate de los momentos clave de lo que ha pasado con tu cámara
60 días de historial de vídeo por eventos
Infórmate de lo más importante que haya pasado en tu cámara
Historial de toda la casa
Descubre qué hacen todos tus dispositivos
Historial de toda la casa
Descubre qué hacen todos tus dispositivos
10 días de historial de vídeo continuo
Consulta quién, qué, dónde, cuándo y cómo

Alertas y detección

Alertas y detección

Alertas y detección

Alertas inteligentes integradas
Detección de persona Detección de actividad o animal Detección de vehículo Movimiento en Zona de Actividad
Alertas inteligentes
Persona vista Detección de Actividad o animales
Alertas inteligentes
Detección de persona Detección de actividad o animal Detección de vehículos Movimiento en Zona de Actividad

Funciones de Gemini

Funciones de Gemini

Funciones de Gemini

Ayúdame a crear
Crea automatizaciones sencillas para tu casaLlega a principios de 2026
Ayúdame a crear
Crea automatizaciones sencillas para tu casaLlega a principios de 2026
Notificaciones descriptivas
Averigua todo lo que hay detrás de una alertaLlega a principios de 2026
Buscar en el historial de vídeo
Desplázate menos. Encuentra más.
Descripciones de eventos
Recibe todos los detalles de Google Home Premium con Gemini.
Resúmenes diarios
Ponte al día con tu casa de un vistazo.

Controles de la aplicación

Controles de la aplicación

Controles de la aplicación

Vídeo en directo
Vídeo en directo
Vídeo en directo
Habla y escucha
Habla y escucha
Habla y escucha

Mejora tu hogar inteligente.

Google Home Premium con Gemini te permite aprovechar todo el potencial de tu hogar inteligente. Compra la última Nest Cam para suscribirte.
Novedad

Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)

Seguridad inteligente en 2K y con Gemini.
Novedad

Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)

Seguridad inteligente en 2K y con Gemini.
Novedad

Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)

Seguridad inteligente en 2K y con Gemini.
Novedad

Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)

Más información de tu casa en 2K y con Gemini.
Novedad

Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)

Más información de tu casa en 2K y con Gemini.
Novedad

Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)

Más información de tu casa en 2K y con Gemini.
Novedad

Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)

Seguridad inteligente en 2K y con Gemini.
Novedad

Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)

Seguridad inteligente en 2K y con Gemini.
Novedad

Nest Cam Exterior (con cable, 2.ª gen.)

Seguridad inteligente en 2K y con Gemini.
Novedad

Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)

Más información de tu casa en 2K y con Gemini.
Novedad

Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)

Más información de tu casa en 2K y con Gemini.
Novedad

Nest Cam Interior (con cable, 3.ª gen.)

Más información de tu casa en 2K y con Gemini.

Recibe noticias, ofertas, recordatorios del carrito y encuestas de Google Store.

Tus datos personales se tratarán de acuerdo con la Política de Privacidad de Google.
Aplicaciones de Google