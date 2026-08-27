Nest Learning Thermostat

El termostato Nest lo hace. Desde el 2011, ha ahorrado más de 39.000 millones de kWh de energía en millones de hogares de todo el mundo.Porque aprende de ti. Memoriza la temperatura a la que te gusta estar en casa. Y baja la temperatura de forma automática cuando estás fuera. Incluso aprende cómo se calienta tu casa y si tiene muchas corrientes de aire para utilizar solo la energía necesaria. Así es como el termostato Nest te ayuda a ahorrar energía.