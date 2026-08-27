Nest Learning Thermostat - Se programa solo y ayuda a ahorrar energía - Google Store
Nest Learning Thermostat
249 €
o 20,75 €/mes con financiación en 12 meses*
Nest Learning Thermostat
249 €
o 20,75 €/mes con financiación en 12 meses*
Se programa solo. Ahorra energía.
Descubre el Nest Learning Thermostat de 3.ª generación. Tiene aros nuevos y una pantalla grande y nítida. Y puede controlar el agua caliente.
Tu termostato controla más de la mitad de tu factura energética. ¿No debería ayudarte a ahorrar energía?
Tu termostato controla más de la mitad de tu factura energética. ¿No debería ayudarte a ahorrar energía?
El termostato Nest lo hace. Desde el 2011, ha ahorrado más de 39.000 millones de kWh de energía en millones de hogares de todo el mundo. Porque aprende de ti. Memoriza la temperatura a la que te gusta estar en casa. Y baja la temperatura de forma automática cuando estás fuera. Incluso aprende cómo se calienta tu casa y si tiene muchas corrientes de aire para utilizar solo la energía necesaria. Así es como el termostato Nest te ayuda a ahorrar energía.
Hay un aro para cada casa.
Acero inoxidable
Hay un aro para cada casa.
Blanco
Hay un aro para cada casa.
Negro
Hay un aro para cada casa.
Cobre
Tu vida con Nest.
El termostato Nest se adapta automáticamente a los cambios de tu vida. Solo tienes que usarlo durante una semana y se programará automáticamente.
14:00
Un Nest Pro puede instalar Nest por ti. Después, solo tendrás que ajustar la temperatura. Así es como Nest aprende.
22:30
Apagas la calefacción cuando vas a acostarte. Nest toma nota y empieza a crear tu horario. 20° por la tarde, 18° por la noche. Registrado.
07:00
Después de subir la calefacción varios días seguidos, Nest aprende que te gusta desayunar a 20° y, a partir de ahora, empieza a calentar la casa cuando te levantas de la cama.
07:30
Sales de casa para ir al trabajo. El termostato Nest puede utilizar sensores y la ubicación del teléfono para comprobar si has salido y se ajusta automáticamente en temperaturas Eco para ahorrar energía.
16:00
Tu madre te llama para decirte que ha recogido a los niños del fútbol y que se van a casa. Ajustas la temperatura desde tu móvil para que la casa esté caliente cuando lleguen.
14:00
Un Nest Pro puede instalar Nest por ti. Después, solo tendrás que ajustar la temperatura. Así es como Nest aprende.
22:30
Apagas la calefacción cuando vas a acostarte. Nest toma nota y empieza a crear tu horario. 20° por la tarde, 18° por la noche. Registrado.
07:00
Después de subir la calefacción varios días seguidos, Nest aprende que te gusta desayunar a 20° y, a partir de ahora, empieza a calentar la casa cuando te levantas de la cama.
07:30
Sales de casa para ir al trabajo. El termostato Nest puede utilizar sensores y la ubicación del teléfono para comprobar si has salido y se ajusta automáticamente en temperaturas Eco para ahorrar energía.
16:00
Tu madre te llama para decirte que ha recogido a los niños del fútbol y que se van a casa. Ajustas la temperatura desde tu móvil para que la casa esté caliente cuando lleguen.
Compatible con OpenTherm.
El termostato Nest usa la tecnología OpenTherm para modular tu caldera de condensación compatible de alta eficiencia. Mantiene tu hogar a una temperatura constante para que estés incluso más cómodo.
Sigue la Hoja.
Cambia la temperatura para ahorrar energía y obtendrás como premio una Hoja. La Hoja aprende para ayudarte a ahorrar, de modo que aparece a diferentes temperaturas según cada familia.
Averigua cuánto has ahorrado.
Nest te muestra cuánta energía utilizas cada día en el Historial energético, y cada mes en tu Informe de Nest. Así podrás ver cuándo usas más energía (por ejemplo, en el fin de semana o las noches de los lunes) y cuándo usas menos.
Se enciende cuando entras en la habitación.
El termostato Nest hace algo nuevo. Se llama Vista de lejos, y se ilumina para mostrarte la temperatura, el tiempo o la hora. Puedes incluso elegir entre el formato de reloj analógico o digital. La función Vista de lejos se muestra con brillo y gran tamaño en una fabulosa pantalla que podrás ver desde el otro extremo de la habitación.
Se enciende cuando entras en la habitación.
El termostato Nest hace algo nuevo. Se llama Vista de lejos, y se ilumina para mostrarte la temperatura, el tiempo o la hora. Puedes incluso elegir entre el formato de reloj analógico o digital. La función Vista de lejos se muestra con brillo y gran tamaño en una fabulosa pantalla que podrás ver desde el otro extremo de la habitación.
Vista rápida
Presiona la pantalla y gira el aro. Verás un resumen de lo que está haciendo tu termostato y podrás acceder a los ajustes, el historial energético o los horarios.
Contrólalo desde donde estés.
Con la aplicación Nest, tienes el termostato en la pared y en el bolsillo. Una vez que conectes el termostato a la red Wi‑Fi, podrás controlarlo desde cualquier parte. Ajusta la temperatura desde la aplicación y el Nest Learning Thermostat se ajustará rápidamente en casa.
Ten la tranquilidad de que tu casa está segura.
¿Y si hace tanto frío que la caldera no consigue calentar lo suficiente? Recibirás una alerta en el teléfono si hay peligro de que estallen las tuberías.
Ten la tranquilidad de que tu casa está segura.
¿Y si hace tanto frío que la caldera no consigue calentar lo suficiente? Recibirás una alerta en el teléfono si hay peligro de que estallen las tuberías.
Descubre si Nest funcionará en tu casa.
Descubre si Nest funcionará en tu casa.
Nest es compatible con la mayoría de los sistemas de calefacción central.
Opciones de instalación
Opciones de instalación
Ubicación fija en la pared
Si el termostato que tienes ahora se conecta a los cables de calefacción de la pared y quieres dejarlo en el mismo sitio, solo tienes que reemplazarlo por un termostato Nest.
Ubicación flexible con el soporte
Si el termostato que tenías era inalámbrico o si necesitas cambiarlo de sitio, utiliza el soporte Nest (se vende por separado) para colocar el termostato Nest en un escritorio o una estantería.
¿Qué es Nest Heat Link?
Verás Nest Heat Link en la caja junto al Termostato Nest. Ambos funcionan con tu caldera para controlar la temperatura de tu casa. Heat Link se conecta con tu caldera de forma inalámbrica o con los cables del termostato existente. A continuación, se comunica con el Termostato Nest para encender, apagar o modular la calefacción.
Heat Link puede utilizar la tecnología OpenTherm para modular tu caldera de condensación.
Relájate, lo tenemos todo controlado.
Te recomendamos que dejes la instalación del Nest Learning Thermostat en manos de un profesional. Nuestros Nest Pro lo instalan en la ubicación más adecuada, conectan el Heat Link y configuran el sistema.
Relájate, lo tenemos todo controlado.
Te recomendamos que dejes la instalación del Nest Learning Thermostat en manos de un profesional. Nuestros Nest Pro lo instalan en la ubicación más adecuada, conectan el Heat Link y configuran el sistema.