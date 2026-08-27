Nest Videotürklingeln (mit Akku & mit Kabel) im Vergleich – Google Store
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Farbe
Stromversorgung
Akku mit optionaler Verkabelung
Mit Kabel
Sichtfeld
145° diagonal mit Bildverhältnis 3:4
160° diagonal mit Bildverhältnis 4:3
Enthaltene Benachrichtigungen
Bewegungen, Personen, Pakete, Tiere und Fahrzeuge
Bewegungen, Personen
3-stündiger Ereignisverlauf
Videoclips
Standbilder
Bis zu 60 Tage ereignisbasierter Videoverlauf mit Nest Aware
Lückenloser Videoverlauf mit Nest Aware Plus
Videoqualität
HD-Video mit HDR und Nachtsichtmodus
HD-Video mit HDR und Nachtsichtmodus
Sprechen und zuhören
Glocke
Ja, kabelbetrieb möglich, wenn angeschlossen
Ja
Abmessungen
Breite: 46 mm
Tiefe: 24,1 mm
Höhe: 160 mm
Breite: 43,2 mm
Tiefe: 25,4 mm
Höhe: 116,8 mm
Sprachassistent
Funktioniert mit Google Assistant und kann mit Amazon Alexa-fähigen Geräten verwendet werden
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