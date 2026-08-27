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Nest Videotürklingeln (mit Akku & mit Kabel) im Vergleich – Google Store

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Farbe

Stromversorgung

Akku mit optionaler Verkabelung
Mit Kabel
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Sichtfeld

145° diagonal mit Bildverhältnis 3:4
160° diagonal mit Bildverhältnis 4:3

Livestreaming rund um die Uhr

Enthält
Enthält

Enthaltene Benachrichtigungen

Bewegungen, Personen, Pakete, Tiere und Fahrzeuge
Bewegungen, Personen

3-stündiger Ereignisverlauf

Videoclips
Standbilder

Bis zu 60 Tage ereignisbasierter Videoverlauf mit Nest Aware

Enthält
Enthält

Lückenloser Videoverlauf mit Nest Aware Plus

Nicht enthalten
Enthält

Videoqualität

HD-Video mit HDR und Nachtsichtmodus
HD-Video mit HDR und Nachtsichtmodus

Sprechen und zuhören

Enthält
Enthält

Aufzeichnung auch bei WLAN-Unterbrechung oder Stromausfall

Enthält
Nicht enthalten

Glocke

Ja, kabelbetrieb möglich, wenn angeschlossen

Ja

Abmessungen

Breite: 46 mm

Tiefe: 24,1 mm

Höhe: 160 mm

Breite: 43,2 mm

Tiefe: 25,4 mm

Höhe: 116,8 mm

Sprachassistent

Funktioniert mit Google Assistant und kann mit Amazon Alexa-fähigen Geräten verwendet werden
Funktioniert mit Google Assistant und kann mit Amazon Alexa-fähigen Geräten verwendet werden

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