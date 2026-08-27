Livestreaming rund um die Uhr

Bis zu 60 Tage ereignisbasierter Videoverlauf mit Nest Aware

HD-Video mit HDR und Nachtsichtmodus

HD-Video mit HDR und Nachtsichtmodus

Sprechen und zuhören

Aufzeichnung auch bei WLAN-Unterbrechung oder Stromausfall

Ja, kabelbetrieb möglich, wenn angeschlossen

Funktioniert mit Google Assistant und kann mit Amazon Alexa-fähigen Geräten verwendet werden