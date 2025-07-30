Intelligente Sicherheitskameras für den Innen- und Außenbereich von Nest – Google Store
Verpasse keine wichtigen Momente
Verpasse keine wichtigen Momente
Mit Gemini kannst du deinen Videoverlauf durchsuchen. Frag einfach nach etwas und du erhältst eine Ereignisbeschreibung mit den relevanten Videoclips.
Schluss mit dem Rätselraten. Hier erfährst du die ganze Geschichte. Gemini fügt Kontext hinzu, damit du sehen kannst, was zu der Benachrichtigung geführt hat.
Tippe einfach in der Google Home App ein, was du automatisieren möchtest. Oder wähle aus voreingestellten Ideen zur Automatisierung aus.,
Google Home Premium
Damit du noch besser informiert bist.
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Personalisierte Benachrichtigungen.
Du erhältst Benachrichtigungen über Dinge, die dir wichtig sind, zum Beispiel von Personen, Fahrzeugen und Tieren. Du kannst Alarmbereiche auch nur für die Bereiche einrichten, über die du benachrichtigt werden möchtest.
Personalisierte Benachrichtigungen.
Du erhältst Benachrichtigungen über Dinge, die dir wichtig sind, zum Beispiel von Personen, Fahrzeugen und Tieren. Du kannst Alarmbereiche auch nur für die Bereiche einrichten, über die du benachrichtigt werden möchtest.
Ereignisse zurückverfolgen.
Mit einem Abo für Google Home Premium kannst du 6 Stunden ereignisbasierter Videoverlauf aufnehmen oder die Funktion zur Videoaufzeichnung rund um die Uhr entriegeln .
Ereignisse zurückverfolgen.
Mit einem Abo für Google Home Premium kannst du 6 Stunden ereignisbasierter Videoverlauf aufnehmen oder die Funktion zur Videoaufzeichnung rund um die Uhr entriegeln .
Gestochen scharfe Bilder – bei Tag und bei Nacht.
Mit gestochen scharfen HDR-Videos entgeht dir nichts – drinnen oder draußen. ,
Gestochen scharfe Bilder – bei Tag und bei Nacht.
Mit gestochen scharfen HDR-Videos entgeht dir nichts – drinnen oder draußen. ,
Google Home App – Einfachheit in perfektem Design.
Ein zentraler Ort für die Einrichtung, Verwaltung, Automatisierung und Steuerung tausender kompatibler Geräte in deinem Zuhause.
Google Home App – Einfachheit in perfektem Design.
Ein zentraler Ort für die Einrichtung, Verwaltung, Automatisierung und Steuerung tausender kompatibler Geräte in deinem Zuhause.
Welche Nest Cam passt zu dir?
Welche Nest Cam passt zu dir?
Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Gen.)
Nest Cam (Indoor, mit Kabel, 3. Gen.)
Nest Cam (Outdoor oder Indoor | mit Akku)
Auflösung
Auflösung
Auflösung
Sichtfeld
Sichtfeld
Sichtfeld
152°
Diagonales
152°
Diagonales
130°
Diagonales
Seitenverhältnis
Seitenverhältnis
Seitenverhältnis
16:9
16:9
16:9
Intelligente Funktionen
Intelligente Funktionen
Intelligente Funktionen
Videoverlauf
Videoverlauf
Videoverlauf
Zusätzlicher Videoverlauf
Zusätzlicher Videoverlauf
Zusätzlicher Videoverlauf
Sicherheit für Zuhause – genau auf dich zugeschnitten.
Sicherheit für Zuhause – genau auf dich zugeschnitten.
Besser geschützt mit Google – Tag für Tag.
Die Google Nest Cam verwendet verschlüsselte Videoaufnahmen, die zweistufige Authentifizierung und erhöhte Sicherheit für dein Google-Konto, um deine Daten zu schützen. Und eine grüne LED zeigt dir an, ob die Kamera ein Video verarbeitet oder streamt.
Minimalistisches Design und recycelte Materialien.
Nest Cams enthalten unter anderem recyceltes Material. Und sie sind in einer klassischen Farbe erhältlich, die perfekt zu deinem Zuhause passen.
Warum im Google Store einkaufen?
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Kostenloser Versand und kostenlose Rücksendungen.
Kostenloser Versand und kostenlose Rücksendungen.
Ein Abo für alle deine Google-Geräte.
Ein Abo für alle deine Google-Geräte.
Mit nur einem Google Home Premium-Abo kannst du innovative Sicherheitsfunktionen für dein gesamtes Smart Home nutzen.
Im Lieferumfang von Nest Cams enthalten
Standard
10 €/Monat oder 100 €/JahrSpare 20 € mit einem Jahresabo
Advanced
18 €/Monat oder 180 €/JahrSpare 36 € mit einem Jahresabo
Ereignisverlauf
Ereignisverlauf
Ereignisverlauf
6 Stunden Vorschau von Ereignisvideo
30 Tage ereignisbasierter Videoverlauf mit der Standard-Version des Google Home Premium Abos
Die wichtigsten Ereignisse mit deiner Kamera einfangen
60-tägiger ereignisbasierter Videoverlauf mit der Advanced Version des Google Home Premium Abos
Noch mehr Highlights des Geschehens einfangen
Verlauf für das ganze Zuhause
Erfahre, was deine Geräte machen
Verlauf für das ganze Zuhause
Erfahre, was deine Geräte machen
10 Tage lückenloser Videoverlauf rund um die Uhr mit der Advanced Version des Google Home Premium Abos
Du siehst, wer, was, wo, wann und wie
Warnungen und Erkennung
Warnungen und Erkennung
Warnungen und Erkennung
Integrierte intelligente Benachrichtigungen
—— Person gesehen Aktivität oder Tiererkennung Fahrzeugerkennung Bewegung im Aktivitätsbereich
Intelligente Benachrichtigungen
Person gesehenAktivität oder Tiererkennung Fahrzeugerkennung Bewegung in der Aktivität
Intelligente Benachrichtigungen
Person gesehenAktivität oder Tiererkennung Bewegung im Aktivitätsbereich
Gemini-Funktionen
Gemini-Funktionen
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App-Steuerung
App-Steuerung
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Livestream
Livestream
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Sprechen und hören
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Dein Smart Home auf neuem Niveau .
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Mit Google Home Premium und Gemini kannst du die Möglichkeiten deines Smart Homes voll ausschöpfen.
Neu
Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Generation)
Mit 2K alles im Blick. Mit KI genauer informiert.
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