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Intelligente Sicherheitskameras für den Innen- und Außenbereich von Nest – Google Store

Verpasse keine wichtigen Momente

Neu
Schrägansicht der Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Generation)
Nest Cam (Outdoor, mit Kabel)
Neu
Schrägansicht der Nest Cam (Indoor, mit Kabel, 3. Generation)
Nest Cam (Indoor, mit Kabel)
Nest Cam (Outdoor oder Indoor | mit Akku)
Nest Cam (mit Akku)
Schrägansicht der Nest Cam mit Flutlicht (mit Kabel)
Nest Cam mit Flutlicht
Schrägansicht der Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Generation) und der Nest Cam (Indoor, mit Kabel, 3. Generation)
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    Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Generation)

    Mit 2K alles im Blick. Mit KI genauer informiert. ,
    Neu

    Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Generation)

    Mit 2K alles im Blick. Mit KI genauer informiert. ,
    Seitliche mit Kabel der Nest Cam Outdoor) mit Kabel (2. Generation ) in der Farbe Snow
    Seitliche mit Kabel der Nest Cam Outdoor) mit Kabel (2. Generation ) in der Farbe Snow
  • Neu

    Nest Cam (Indoor, mit Kabel, 3. Generation)

    2K-Auflösung. Für jeden Raum.,
    Neu

    Nest Cam (Indoor, mit Kabel, 3. Generation)

    2K-Auflösung. Für jeden Raum.,
    Nahaufnahme des Objektivs der Nest Cam Indoor mit Kabel (3. Generation) in der Farbe Snow
    Nahaufnahme des Objektivs der Nest Cam Indoor mit Kabel (3. Generation) in der Farbe Snow

Die leistungsstarke und intelligente Sicherheitslösung für dein Zuhause, entwickelt mit Gemini.

Mit einem Google Home Premium-Abo erhält deine Nest Cam erweiterte Gemini-Funktionen – zum Beispiel einen durchsuchbaren Verlauf und detaillierte Beschreibungen.

Mit Gemini kannst du deinen Videoverlauf durchsuchen. Frag einfach nach etwas und du erhältst eine Ereignisbeschreibung mit den relevanten Videoclips.

Auf dem Bild ist ein Smartphone-Display mit einer Benachrichtigung der Nest App zu sehen.
Auf dem Bild ist ein Smartphone-Display mit einer Benachrichtigung der Nest App zu sehen.

Schluss mit dem Rätselraten. Hier erfährst du die ganze Geschichte. Gemini fügt Kontext hinzu, damit du sehen kannst, was zu der Benachrichtigung geführt hat.

Eine Heimautomatisierung; when plural, context sensitive: “Automatisierte Abläufe (für dein Zuhause)” an Gemini mit dem Text „Wenn an Wochentagen vormittags niemand zu Zuhause ist, schalte das Licht aus.“
Eine Heimautomatisierung; when plural, context sensitive: “Automatisierte Abläufe (für dein Zuhause)” an Gemini mit dem Text „Wenn an Wochentagen vormittags niemand zu Zuhause ist, schalte das Licht aus.“

Tippe einfach in der Google Home App ein, was du automatisieren möchtest. Oder wähle aus voreingestellten Ideen zur Automatisierung aus.,

Eine Collage aus Nest Cam, Nest Cam Aufnahmen und Google Home Automatisierungsanfragen
Google Home Premium

Damit du noch besser informiert bist.

Du erhältst Informationen zu aktuellen Ereignissen, einen ereignisbasierten Videoverlauf von bis zu 60 Tagen und einfachere Suchoptionen.
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Eine Collage aus Nest Cam, Nest Cam Aufnahmen und Google Home Automatisierungsanfragen
Eine Collage aus Nest Cam, Nest Cam Aufnahmen und Google Home Automatisierungsanfragen
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Eine Collage aus Nest Cam, Nest Cam Aufnahmen und Google Home Automatisierungsanfragen

Ein smartes Zuhause – daheim und unterwegs.

Dank der integrierten Benachrichtigungen, gestochen scharfen Videos und 6 Stunden ereignisbasiertem Videoverlauf in der Google Home App behältst du alles im Blick.
Nest Cam -Aufnahmen von einem Hasen in einem Garten. Dabei wird eine Google Home Benachrichtigung mit der Aufschrift „Tier jetzt gesehen, Garten“ ausgelöst.
Nest Cam -Aufnahmen von einem Hasen in einem Garten. Dabei wird eine Google Home Benachrichtigung mit der Aufschrift „Tier jetzt gesehen, Garten“ ausgelöst.

Personalisierte Benachrichtigungen.

Du erhältst Benachrichtigungen über Dinge, die dir wichtig sind, zum Beispiel von Personen, Fahrzeugen und Tieren. Du kannst Alarmbereiche auch nur für die Bereiche einrichten, über die du benachrichtigt werden möchtest.

Personalisierte Benachrichtigungen.

Du erhältst Benachrichtigungen über Dinge, die dir wichtig sind, zum Beispiel von Personen, Fahrzeugen und Tieren. Du kannst Alarmbereiche auch nur für die Bereiche einrichten, über die du benachrichtigt werden möchtest.
Auf einem Smartphone wird ein Ereignisverlauf einer Sicherheitskamera mit Livestream und aufgezeichneten Ereignissen angezeigt.
Auf einem Smartphone wird ein Ereignisverlauf einer Sicherheitskamera mit Livestream und aufgezeichneten Ereignissen angezeigt.

Ereignisse zurückverfolgen.

Mit einem Abo für Google Home Premium kannst du 6 Stunden ereignisbasierter Videoverlauf aufnehmen oder die Funktion zur Videoaufzeichnung rund um die Uhr entriegeln .

Ereignisse zurückverfolgen.

Mit einem Abo für Google Home Premium kannst du 6 Stunden ereignisbasierter Videoverlauf aufnehmen oder die Funktion zur Videoaufzeichnung rund um die Uhr entriegeln .
Nest Cam -Aufnahmen von drei Personen, die nachts in einem Garten arbeiten. Sie werden trotz wenig Licht detailliert eingefangen
Nest Cam -Aufnahmen von drei Personen, die nachts in einem Garten arbeiten. Sie werden trotz wenig Licht detailliert eingefangen

Gestochen scharfe Bilder – bei Tag und bei Nacht.

Mit gestochen scharfen HDR-Videos entgeht dir nichts – drinnen oder draußen. ,

Gestochen scharfe Bilder – bei Tag und bei Nacht.

Mit gestochen scharfen HDR-Videos entgeht dir nichts – drinnen oder draußen. ,
Der Favoriten-Tab für ein Zuhause mit dem Namen „Spring Street“ in der Google Home App. Zu den Favoriten gehören der Livefeed der Nest Cam und die Funktion „ Klimatisierung “.
Der Favoriten-Tab für ein Zuhause mit dem Namen „Spring Street“ in der Google Home App. Zu den Favoriten gehören der Livefeed der Nest Cam und die Funktion „ Klimatisierung “.

Google Home App – Einfachheit in perfektem Design.

Ein zentraler Ort für die Einrichtung, Verwaltung, Automatisierung und Steuerung tausender kompatibler Geräte in deinem Zuhause.

Google Home App – Einfachheit in perfektem Design.

Ein zentraler Ort für die Einrichtung, Verwaltung, Automatisierung und Steuerung tausender kompatibler Geräte in deinem Zuhause.

Welche Nest Cam passt zu dir?

Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Gen.)
Nest Cam (Indoor, mit Kabel, 3. Gen.)
Nest Cam (Outdoor oder Indoor | mit Akku)

Auflösung

Auflösung

Auflösung

2K HDR
2K HDR
1080p HDR

Sichtfeld

Sichtfeld

Sichtfeld

152°
Diagonales
152°
Diagonales
130°
Diagonales

Seitenverhältnis

Seitenverhältnis

Seitenverhältnis

16:9
16:9
16:9

Intelligente Funktionen

Intelligente Funktionen

Intelligente Funktionen

Integrierte intelligente Benachrichtigungen
für Personen und Tiere
Integrierte intelligente Benachrichtigungen
für Personen und Tiere
Integrierte intelligente Benachrichtigungen
für Personen und Tiere

Videoverlauf

Videoverlauf

Videoverlauf

6 Stunden Vorschau von Ereignisvideo
bis zu 10-sekündige Clips
6 Stunden Vorschau von Ereignisvideo
bis zu 10-sekündige Clips
3 Stunden ereignisbasierter Videoverlauf
Bis zu 3-minütige Clips

Zusätzlicher Videoverlauf

Zusätzlicher Videoverlauf

Zusätzlicher Videoverlauf

Bis zu 60 Tage ereignisbasierter Videoverlauf
mit der Advanced-Version des Google Home Premium-Abos
Bis zu 10 Tage lückenloser Videoverlauf
mit der Advanced-Version des Google Home Premium-Abos
Bis zu 60 Tage ereignisbasierter Videoverlauf
mit der Advanced-Version des Google Home Premium-Abos
Bis zu 10 Tage lückenloser Videoverlauf
mit der Advanced-Version des Google Home Premium-Abos
Bis zu 60 Tage ereignisbasierter Videoverlauf
mit der Advanced-Version des Google Home Premium-Abos
Bis zu 10 Tage lückenloser Videoverlauf
mit der Advanced-Version des Google Home Premium-Abos und Einrichtung mit Kabel (Stromkabel separat erhältlich)

Sicherheit für Zuhause – genau auf dich zugeschnitten.

Große Nahaufnahme des nach oben geneigten Objektivs der Nest Cam. Die grüne LED über dem Objektiv leuchtet
Große Nahaufnahme des nach oben geneigten Objektivs der Nest Cam. Die grüne LED über dem Objektiv leuchtet

Besser geschützt mit Google – Tag für Tag.

Die Google Nest Cam verwendet verschlüsselte Videoaufnahmen, die zweistufige Authentifizierung und erhöhte Sicherheit für dein Google-Konto, um deine Daten zu schützen. Und eine grüne LED zeigt dir an, ob die Kamera ein Video verarbeitet oder streamt.
Große Nahaufnahme des nach oben geneigten Objektivs der Nest Cam. Die grüne LED über dem Objektiv leuchtet
Große Nahaufnahme des nach oben geneigten Objektivs der Nest Cam. Die grüne LED über dem Objektiv leuchtet
Die Nest Cam auf einer Kommode neben einem Schmuckstück
Die Nest Cam auf einer Kommode neben einem Schmuckstück

Minimalistisches Design und recycelte Materialien.

Nest Cams enthalten unter anderem recyceltes Material. Und sie sind in einer klassischen Farbe erhältlich, die perfekt zu deinem Zuhause passen.
Die Nest Cam auf einer Kommode neben einem Schmuckstück
Die Nest Cam auf einer Kommode neben einem Schmuckstück

Warum im Google Store einkaufen?

Kostenloser Versand und kostenlose Rücksendungen.
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Dein Gerät finanzieren.
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Ein Abo für alle deine Google-Geräte.

Mit nur einem Google Home Premium-Abo kannst du innovative Sicherheitsfunktionen für dein gesamtes Smart Home nutzen.
Im Lieferumfang von Nest Cams enthalten
Standard
10 €/Monat oder 100 €/Jahr Spare 20 € mit einem Jahresabo
Advanced
18 €/Monat oder 180 €/Jahr Spare 36 € mit einem Jahresabo

Ereignisverlauf

Ereignisverlauf

Ereignisverlauf

6 Stunden Vorschau von Ereignisvideo
30 Tage ereignisbasierter Videoverlauf mit der Standard-Version des Google Home Premium Abos
Die wichtigsten Ereignisse mit deiner Kamera einfangen
60-tägiger ereignisbasierter Videoverlauf mit der Advanced Version des Google Home Premium Abos
Noch mehr Highlights des Geschehens einfangen
Verlauf für das ganze Zuhause
Erfahre, was deine Geräte machen
Verlauf für das ganze Zuhause
Erfahre, was deine Geräte machen
10 Tage lückenloser Videoverlauf rund um die Uhr mit der Advanced Version des Google Home Premium Abos
Du siehst, wer, was, wo, wann und wie

Warnungen und Erkennung

Warnungen und Erkennung

Warnungen und Erkennung

Integrierte intelligente Benachrichtigungen
Person gesehen Aktivität oder Tiererkennung Fahrzeugerkennung Bewegung im Aktivitätsbereich
Intelligente Benachrichtigungen
Person gesehen Aktivität oder Tiererkennung Fahrzeugerkennung Bewegung in der Aktivität
Intelligente Benachrichtigungen
Person gesehen Aktivität oder Tiererkennung Bewegung im Aktivitätsbereich

Gemini-Funktionen

Gemini-Funktionen

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Erstelle für mich
Einfache Automatisierungen für dein Zuhause erstellenKommt Anfang 2026
Erstelle für mich
Einfache Automatisierungen für dein Zuhause erstellenKommt Anfang 2026
Beschreibende Benachrichtigungen
So erhältst du Einblicke in die Hintergründe jeder BenachrichtigungKommt Anfang 2026
Videoverlauf durchsuchen
Weniger scrollen. Weitere Informationen.
Ereignisbeschreibungen
Hier erhältst du alle Details zu Google Home Premium mit Gemini.
Tägliche Zusammenfassungen
Alle Informationen zu deinem Zuhause auf einen Blick.

App-Steuerung

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Livestream
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Sprechen und hören
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Dein Smart Home auf neuem Niveau .

Mit Google Home Premium und Gemini kannst du die Möglichkeiten deines Smart Homes voll ausschöpfen.
Neu

Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Generation)

Mit 2K alles im Blick. Mit KI genauer informiert.
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Nest Cam (Outdoor, mit Kabel, 2. Generation)

Mit 2K alles im Blick. Mit KI genauer informiert.
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Mehr Informationen mit 2K und Gemini.
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