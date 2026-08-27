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Colore
Fonte di alimentazione
Batteria con possibilità di collegamento via cavo
Cablato
Campo visivo
145° in diagonale in formato 3:4
160° in diagonale in formato 4:3
Avvisi inclusi
Movimento, persone, pacchi, animali e veicoli
Movimento, persone
3 ore di cronologia degli eventi
Video clip
Immagini statiche
Fino a 60 giorni di cronologia video degli eventi con Nest Aware
Cronologia video 24/7 con Nest Aware Plus
Qualità video
Video HD con HDR e Visione notturna
Video HD con HDR e Visione notturna
Parla e ascolta
Cicalino
Sì, disponibile se collegato con cavo
Sì
Dimensioni
Larghezza: 46 mm
Profondità: 24,1 mm
Altezza: 160 mm
Larghezza: 43,2 mm
Profondità: 25,4 mm
Altezza: 116,8 mm
Assistente vocale
Funziona con i dispositivi compatibili con l'Assistente Google ed Amazon Alexa
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