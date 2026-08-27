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Colore

Fonte di alimentazione

Batteria con possibilità di collegamento via cavo
Cablato
Verifica compatibilità
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Campo visivo

145° in diagonale in formato 3:4
160° in diagonale in formato 4:3

Live streaming 24/7

Include
Include

Avvisi inclusi

Movimento, persone, pacchi, animali e veicoli
Movimento, persone

3 ore di cronologia degli eventi

Video clip
Immagini statiche

Fino a 60 giorni di cronologia video degli eventi con Nest Aware

Include
Include

Cronologia video 24/7 con Nest Aware Plus

Non inclusa
Include

Qualità video

Video HD con HDR e Visione notturna
Video HD con HDR e Visione notturna

Parla e ascolta

Include
Include

Registrazione in caso di interruzione della corrente o del Wi-Fi

Include
Non inclusa

Cicalino

Sì, disponibile se collegato con cavo

Dimensioni

Larghezza: 46 mm

Profondità: 24,1 mm

Altezza: 160 mm

Larghezza: 43,2 mm

Profondità: 25,4 mm

Altezza: 116,8 mm

Assistente vocale

Funziona con i dispositivi compatibili con l'Assistente Google ed Amazon Alexa
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