Le Nest Thermostat E est préconfiguré avec une programmation simple, pour vous aider à faire des économies dès le premier jour. Capable de détecter si tout le monde est parti, il peut baisser le chauffage pour que vous ne chauffiez pas une maison vide. Et lorsque vous sélectionnez une température qui permet d'économiser de l'énergie, la Feuille Nest s'affiche.