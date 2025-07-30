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Caméras de sécurité intelligentes Nest pour l'intérieur et l'extérieur – Google Store

Ne manquez aucun moment important.

Nouveau
Vue de 3/4 de la Nest Cam Extérieur (Filaire, 2e gén.)
Google Nest Cam Extérieur (filaire)
Nouveau
Vue de 3/4 de la Nest Cam Intérieur (Filaire, 3e gén.)
Google Nest Cam Intérieur (Filaire)
Vue de 3/4 de la Nest Cam (Extérieur ou intérieur | Batterie)
Google Nest Cam (batterie)
Vue de 3/4 d&#39; une Nest Cam avec projecteur (filaire)
Google Nest Cam avec projecteur
Vue de 3/4 de la Nest Cam Extérieur (Filaire, 2e gén.) et de la Nest Cam Intérieur (Filaire, 3e gén.)
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    Nest Cam Extérieur (Filaire, 2e gén)

    Démasquez l'inconnu grâce à la 2K et à Gemini,.
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    Nest Cam Extérieur (Filaire, 2e gén)

    Démasquez l'inconnu grâce à la 2K et à Gemini,.
    Vue de 3/4 de la Nest Cam Extérieur filaire 2e génération couleur Neige
    Vue de 3/4 de la Nest Cam Extérieur filaire 2e génération couleur Neige
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    Nest Cam Intérieur (Filaire, 3e gén.)

    Suivez tout ce qui se passe chez vous, grâce à la 2K et à Gemini,.
    Nouveau

    Nest Cam Intérieur (Filaire, 3e gén.)

    Suivez tout ce qui se passe chez vous, grâce à la 2K et à Gemini,.
    Gros plan intense sur l&#39;objectif d&#39;une Nest Cam Intérieur filaire 3e génération couleur Neige
    Gros plan intense sur l&#39;objectif d&#39;une Nest Cam Intérieur filaire 3e génération couleur Neige

Notre système de sécurité de la maison le plus intelligent et le plus avancé.

Grâce à l'abonnement Google Home Premium , votre Nest Cam bénéficie de fonctionnalités avancées intégrées à Gemini, comme un historique consultable et des descriptions détaillées.

Effectuez une recherche dans votre historique vidéo avec l'aide de Gemini. Posez simplement une question sur un événement pour en obtenir une description avec les extraits vidéo correspondants.

L'image montre l'écran d'un smartphone qui affiche une notification de l'application Nest
L'image montre l'écran d'un smartphone qui affiche une notification de l'application Nest

Plus besoin de deviner. Lisez l'histoire complète. Gemini ajoute du contexte pour que vous puissiez voir ce qui a conduit à l'alerte.

Une requête domotique adressée à Gemini disant &quot;Lorsqu&#39;il n&#39;y a personne à la maison le matin en semaine, éteins toutes les lumières&quot;.
Une requête domotique adressée à Gemini disant &quot;Lorsqu&#39;il n&#39;y a personne à la maison le matin en semaine, éteins toutes les lumières&quot;.

Saisissez simplement ce que vous voulez automatiser dans l'application Google Home. Ou faites votre choix parmi les idées d'automatisations prédéfinies,.

Montage montrant une Nest Cam, des séquences d&#39; une Nest Cam et des requêtes domotiques Google Home
Google Home Premium

Votre caméra vous en dit encore plus.

Obtenez plus d'informations sur ce qui se passe, consultez jusqu'à 60 jours d'historique vidéo et effectuez plus facilement des recherches.
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Montage montrant une Nest Cam, des séquences d&#39; une Nest Cam et des requêtes domotiques Google Home
Montage montrant une Nest Cam, des séquences d&#39; une Nest Cam et des requêtes domotiques Google Home
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Montage montrant une Nest Cam, des séquences d&#39; une Nest Cam et des requêtes domotiques Google Home

Une maison connectée pour ne rien manquer.

Gardez un œil sur ce qui est important pour vous grâce aux alertes intégrées, à des vidéos nettes et à l'historique vidéo des événements de 6 heures inclus, le tout dans l' application Google Home.
Vidéo Nest Cam d&#39;un lapin dans un jardin, qui déclenche une alerte Google Home disant &quot;Animal détecté, maintenant, jardin&quot;.
Vidéo Nest Cam d&#39;un lapin dans un jardin, qui déclenche une alerte Google Home disant &quot;Animal détecté, maintenant, jardin&quot;.

Uniquement les alertes qui vous intéressent.

Recevez une alerte uniquement en cas d'événement spécifique, comme la présence d'une personne, d'un véhicule ou d'un animal. Vous pouvez aussi définir des Zones d'activité couvrant uniquement les zones qui vous intéressent.

Uniquement les alertes qui vous intéressent.

Recevez une alerte uniquement en cas d'événement spécifique, comme la présence d'une personne, d'un véhicule ou d'un animal. Vous pouvez aussi définir des Zones d'activité couvrant uniquement les zones qui vous intéressent.
L'écran d'un smartphone affiche le journal d'historique des événements d'une caméra de sécurité d'une maison, avec la vidéo en direct et une liste des événements enregistrés
L'écran d'un smartphone affiche le journal d'historique des événements d'une caméra de sécurité d'une maison, avec la vidéo en direct et une liste des événements enregistrés

Remontez le temps.

Profitez de 6 heures d' historique vidéo limité aux événements ou déverrouillez l'enregistrement vidéo en continu avec un abonnement Google Home Premium.

Remontez le temps.

Profitez de 6 heures d' historique vidéo limité aux événements ou déverrouillez l'enregistrement vidéo en continu avec un abonnement Google Home Premium.
Vidéo Nest Cam de trois personnes travaillant de nuit dans un jardin. Vidéo capturée dans les moindres détails, malgré un faible éclairage.
Vidéo Nest Cam de trois personnes travaillant de nuit dans un jardin. Vidéo capturée dans les moindres détails, malgré un faible éclairage.

Des détails nets, de jour comme de nuit.

Ne manquez rien grâce à la vidéo HDR ultra-nette, à l'intérieur comme à l'extérieur,.

Des détails nets, de jour comme de nuit.

Ne manquez rien grâce à la vidéo HDR ultra-nette, à l'intérieur comme à l'extérieur,.
L&#39;onglet Favoris d&#39;une maison appelée rue des Vallières dans l&#39; application Google Home. Les favoris incluent le flux en direct de la Nest Cam et les commandes de système CVC
L&#39;onglet Favoris d&#39;une maison appelée rue des Vallières dans l&#39; application Google Home. Les favoris incluent le flux en direct de la Nest Cam et les commandes de système CVC

L'application Google Home, pour plus de simplicité.

Configurez, gérez, automatisez et contrôlez des milliers d'appareils connectés compatibles depuis un seul et même endroit.

L'application Google Home, pour plus de simplicité.

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Quelle Google Nest Cam vous convient le mieux ?

Google Nest Cam Extérieur (Filaire, 2e gén)
Google Nest Cam Intérieur (Filaire, 3e gén.)
Google Nest Cam Extérieur ou Intérieur (batterie)

Résolution

Résolution

Résolution

2K HDR
2K HDR
HDR 1080p

Champ de vision

Champ de vision

Champ de vision

152°
en diagonale
152°
en diagonale
130°
en diagonale

Format

Format

Format

16:9
16:9
16:9

Alertes intelligentes intégrées

Alertes intelligentes intégrées

Alertes intelligentes intégrées

Alertes intelligentes intégrées
pour les personnes, les animaux et les véhicules
Alertes intelligentes intégrées
pour les personnes, les animaux et les véhicules
Alertes intelligentes intégrées
pour les personnes, les animaux et les véhicules

Historique vidéo

Historique vidéo

Historique vidéo

6 heures d'aperçus vidéo des événements
Extraits de 10 secondes maximum
6 heures d'aperçus vidéo des événements
Extraits de 10 secondes maximum
3 heures d'historique vidéo des événements
Extraits de 3 minutes maximum

Encore plus d'historique vidéo

Encore plus d'historique vidéo

Encore plus d'historique vidéo

Jusqu'à 60 jours d'historique vidéo basé sur les événements
avec Google Home Premium
Jusqu'à 10 jours d'historique vidéo en continu 24h/24, 7j/7
avec Google Home Premium
Jusqu'à 60 jours d'historique vidéo basé sur les événements
avec Google Home Premium
Jusqu'à 10 jours d'historique vidéo en continu 24h/24, 7j/7
avec Google Home Premium
Jusqu'à 60 jours d'historique vidéo basé sur les événements
avec Google Home Premium
Jusqu'à 10 jours d'historique vidéo en continu 24h/24, 7j/7
avec Google Home Premium et la configuration filaire (câble d'alimentation vendu séparément)

Un système de sécurité de la maison pensé pour vous.

Gros plan intense sur l&#39;objectif de la Nest Cam, vu de biais vers le haut. Le voyant vert situé au-dessus de l&#39;objectif est allumé
Gros plan intense sur l&#39;objectif de la Nest Cam, vu de biais vers le haut. Le voyant vert situé au-dessus de l&#39;objectif est allumé

Google renforce votre sécurité au quotidien.

La Google Nest Cam utilise le chiffrement vidéo, la vérification en deux étapes et une sécurité renforcée via votre compte Google pour vous aider à protéger votre vie privée. De plus, un voyant LED vert s'allume pour vous informer lorsque la caméra est en train d'enregistrer ou de diffuser une vidéo.
Gros plan intense sur l&#39;objectif de la Nest Cam, vu de biais vers le haut. Le voyant vert situé au-dessus de l&#39;objectif est allumé
Gros plan intense sur l&#39;objectif de la Nest Cam, vu de biais vers le haut. Le voyant vert situé au-dessus de l&#39;objectif est allumé
Nest Cam posée sur une commode à côté d&#39;une coupelle à bijoux
Nest Cam posée sur une commode à côté d&#39;une coupelle à bijoux

Des matériaux recyclés pour un impact réduit.

Les caméras Google Nest Cam contiennent des matériaux recyclés pour plus de durabilité. Elles sont disponibles dans le coloris intemporel Neige qui s'accorde avec votre maison.
Nest Cam posée sur une commode à côté d&#39;une coupelle à bijoux
Nest Cam posée sur une commode à côté d&#39;une coupelle à bijoux

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Livraison et retours sans frais
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Financez l'achat de votre appareil
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Inclus avec les Nest Cam
Standard
10 €/mois ou 100 €/anÉconomisez 20 € avec un abonnement annuel
Advanced
18 €/mois ou 180 €/anÉconomisez 36 € avec un abonnement annuel

Historique des événements

Historique des événements

Historique des événements

6 heures d'aperçus vidéo des événements
30 jours d'historique vidéo limité aux événements
Découvrez les moments importants capturés par votre caméra
60 jours d'historique vidéo limité aux événements
Découvrez encore plus de moments importants capturés par votre caméra
Historique de tous les appareils connectés à Google Home
Consultez l'activité de tous vos appareils
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10 jours d'historique vidéo en continu 24h/24, 7j/7
Découvrez qui, quoi, où, quand et comment

Alertes et détection

Alertes et détection

Alertes et détection

Alertes intelligentes intégrées
Détection de personneDétection d'activité ou d'animalDétection de véhiculeMouvement dans une zone d'activité
Alertes intelligentes
Détection de personneDétection d'activité ou d'animalDétection de véhiculeMouvement dans une zone d'activité
Alertes intelligentes
Détection de personneDétection d'activité ou d'animalDétection de véhiculeMouvement dans une zone d'activité

Fonctionnalités Gemini (Disponibles début 2026)

Fonctionnalités Gemini (Disponibles début 2026)

Fonctionnalités Gemini (Disponibles début 2026)

M'aider à créer
Créez facilement des automatisations domotiquesDisponible début 2026
M'aider à créer
Créez facilement des automatisations domotiquesDisponible début 2026
Notifications descriptives
Obtenez plus de détails pour chaque alerteDisponible début 2026
Recherche dans l'historique vidéo
Accédez plus rapidement aux informations qui vous intéressentDisponible début 2026
Descriptions des événements
Obtenez plus d'informations sur ce qui s'est passéDisponible début 2026
Résumés quotidiens
Rattrapez rapidement ce que vous avez manqué Disponible début 2026

Commandes dans l'application

Commandes dans l'application

Commandes dans l'application

Vidéo en direct
Vidéo en direct
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Parler/Écouter
Parler/Écouter
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Suivez tout ce qui se passe chez vous, grâce à la 2K et à Gemini,.
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