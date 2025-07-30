Caméras de sécurité intelligentes Nest pour l'intérieur et l'extérieur – Google Store
Ne manquez aucun moment important.
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Effectuez une recherche dans votre historique vidéo avec l'aide de Gemini. Posez simplement une question sur un événement pour en obtenir une description avec les extraits vidéo correspondants.
Plus besoin de deviner. Lisez l'histoire complète. Gemini ajoute du contexte pour que vous puissiez voir ce qui a conduit à l'alerte.
Saisissez simplement ce que vous voulez automatiser dans l'application Google Home. Ou faites votre choix parmi les idées d'automatisations prédéfinies,.
Google Home Premium
Votre caméra vous en dit encore plus.
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Uniquement les alertes qui vous intéressent.
Recevez une alerte uniquement en cas d'événement spécifique, comme la présence d'une personne, d'un véhicule ou d'un animal. Vous pouvez aussi définir des Zones d'activité couvrant uniquement les zones qui vous intéressent.
Uniquement les alertes qui vous intéressent.
Recevez une alerte uniquement en cas d'événement spécifique, comme la présence d'une personne, d'un véhicule ou d'un animal. Vous pouvez aussi définir des Zones d'activité couvrant uniquement les zones qui vous intéressent.
Remontez le temps.
Profitez de 6 heures d' historique vidéo limité aux événements ou déverrouillez l'enregistrement vidéo en continu avec un abonnement Google Home Premium.
Remontez le temps.
Profitez de 6 heures d' historique vidéo limité aux événements ou déverrouillez l'enregistrement vidéo en continu avec un abonnement Google Home Premium.
Des détails nets, de jour comme de nuit.
Ne manquez rien grâce à la vidéo HDR ultra-nette, à l'intérieur comme à l'extérieur,.
Des détails nets, de jour comme de nuit.
Ne manquez rien grâce à la vidéo HDR ultra-nette, à l'intérieur comme à l'extérieur,.
L'application Google Home, pour plus de simplicité.
Configurez, gérez, automatisez et contrôlez des milliers d'appareils connectés compatibles depuis un seul et même endroit.
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Quelle Google Nest Cam vous convient le mieux ?
Quelle Google Nest Cam vous convient le mieux ?
Google Nest Cam Extérieur (Filaire, 2e gén)
Google Nest Cam Intérieur (Filaire, 3e gén.)
Google Nest Cam Extérieur ou Intérieur (batterie)
Résolution
Résolution
Résolution
Champ de vision
Champ de vision
Champ de vision
152°
en diagonale
152°
en diagonale
130°
en diagonale
Format
Format
Format
16:9
16:9
16:9
Alertes intelligentes intégrées
Alertes intelligentes intégrées
Alertes intelligentes intégrées
Historique vidéo
Historique vidéo
Historique vidéo
Encore plus d'historique vidéo
Encore plus d'historique vidéo
Encore plus d'historique vidéo
Un système de sécurité de la maison pensé pour vous.
Un système de sécurité de la maison pensé pour vous.
Google renforce votre sécurité au quotidien.
La Google Nest Cam utilise le chiffrement vidéo, la vérification en deux étapes et une sécurité renforcée via votre compte Google pour vous aider à protéger votre vie privée. De plus, un voyant LED vert s'allume pour vous informer lorsque la caméra est en train d'enregistrer ou de diffuser une vidéo.
Des matériaux recyclés pour un impact réduit.
Les caméras Google Nest Cam contiennent des matériaux recyclés pour plus de durabilité. Elles sont disponibles dans le coloris intemporel Neige qui s'accorde avec votre maison.
Pourquoi acheter sur le Google Store ?
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Un seul abonnement complet pour tous vos appareils Google.
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Profitez de fonctionnalités de pointe dans toute votre maison connectée avec un seul abonnement.
Inclus avec les Nest Cam
Standard
10 €/mois ou 100 €/anÉconomisez 20 € avec un abonnement annuel
Advanced
18 €/mois ou 180 €/anÉconomisez 36 € avec un abonnement annuel
Historique des événements
Historique des événements
Historique des événements
6 heures d'aperçus vidéo des événements
30 jours d'historique vidéo limité aux événements
Découvrez les moments importants capturés par votre caméra
60 jours d'historique vidéo limité aux événements
Découvrez encore plus de moments importants capturés par votre caméra
Historique de tous les appareils connectés à Google Home
Consultez l'activité de tous vos appareils
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Consultez l'activité de tous vos appareils
10 jours d'historique vidéo en continu 24h/24, 7j/7
Découvrez qui, quoi, où, quand et comment
Alertes et détection
Alertes et détection
Alertes et détection
Alertes intelligentes intégrées
Détection de personneDétection d'activité ou d'animal Détection de véhicule Mouvement dans une zone d'activité
Alertes intelligentes
Détection de personneDétection d'activité ou d'animal Détection de véhicule Mouvement dans une zone d'activité
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Détection de personneDétection d'activité ou d'animal Détection de véhicule Mouvement dans une zone d'activité
Fonctionnalités Gemini (Disponibles début 2026)
Fonctionnalités Gemini (Disponibles début 2026)
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M'aider à créer
Créez facilement des automatisations domotiquesDisponible début 2026
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Créez facilement des automatisations domotiquesDisponible début 2026
Commandes dans l'application
Commandes dans l'application
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Vidéo en direct
Vidéo en direct
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Parler/Écouter
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Une maison connectée encore plus intelligente
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Suivez tout ce qui se passe chez vous, grâce à la 2K et à Gemini,.
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