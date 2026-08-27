Comparación de timbres con vídeo Nest (con batería y con cable) - Google Store
Elige el timbre que más te convenga.
Decide si la versión con batería o con cable es la
más adecuada para tu casa.
más adecuada para tu casa.
Selecciona un producto
Nest Doorbell (con batería)
Nest Doorbell (con batería)
Nest Doorbell (con cable)
Selecciona un producto
Nest Doorbell (con cable)
Nest Doorbell (con batería)
Nest Doorbell (con cable)
Color
Fuente de alimentación
Batería con opción de alimentación con cable
Con cable
Campo de visión
Diagonal de 145° con una proporción 3:4
Diagonal de 160° con una proporción 4:3
Alertas incluidas
Movimiento, personas, paquetes, animales y vehículos
Movimiento, personas
Historial de eventos de 3 horas
Vídeos
Imágenes fijas
Hasta 60 días de historial de vídeo por eventos con Nest Aware
Historial de vídeo continuo con Nest Aware Plus
Calidad de vídeo
Vídeo de alta definición con HDR y Visión Nocturna
Vídeo de alta definición con HDR y Visión Nocturna
Habla y escucha
Timbre interior
Sí, disponible instalado con cable
Sí
Dimensiones
Anchura: 46 mm
Profundidad: 24,1 mm
Altura: 160 mm
Anchura: 43,2 mm
Profundidad: 25,4 mm
Altura: 116,8 mm
Asistente de voz
Funciona con dispositivos compatibles que tengan integrado el Asistente de Google y Amazon Alexa
Funciona con dispositivos compatibles que tengan integrado el Asistente de Google y Amazon Alexa
Disfruta de un hogar más seguro y práctico con Google Home Premium.
Disfruta de un hogar más seguro y práctico con Google Home Premium.
Mejora las funciones de seguridad de tu timbre y amplíalas a todos tus dispositivos con una única suscripción a Google Home Premium.