Ahorra hasta 980 € entregando tu antiguo dispositivo al comprar el nuevo Google Pixel 11 Pro o Pro XL. Incluye un bonus de 400 €. Hasta el 01/09.§Ver todas las ofertas

Comparación de timbres con vídeo Nest (con batería y con cable) - Google Store

Elige el timbre que más te convenga.

Decide si la versión con batería o con cable es la
más adecuada para tu casa.
Selecciona un producto
Nest Doorbell (con batería)
Nest Doorbell (con cable)
Selecciona un producto
Nest Doorbell (con batería)
Nest Doorbell (con cable)

Color

Fuente de alimentación

Batería con opción de alimentación con cable
Con cable
Comprobar la compatibilidad
Comprobar la compatibilidad

Campo de visión

Diagonal de 145° con una proporción 3:4
Diagonal de 160° con una proporción 4:3

Transmisión en directo las 24 horas

Incluye
Incluye

Alertas incluidas

Movimiento, personas, paquetes, animales y vehículos
Movimiento, personas

Historial de eventos de 3 horas

Vídeos
Imágenes fijas

Hasta 60 días de historial de vídeo por eventos con Nest Aware

Incluye
Incluye

Historial de vídeo continuo con Nest Aware Plus

No incluido
Incluye

Calidad de vídeo

Vídeo de alta definición con HDR y Visión Nocturna
Vídeo de alta definición con HDR y Visión Nocturna

Habla y escucha

Incluye
Incluye

Graba durante una interrupción de la red Wi‑Fi o del suministro eléctrico

Incluye
No incluido

Timbre interior

Sí, disponible instalado con cable

Dimensiones

Anchura: 46 mm

Profundidad: 24,1 mm

Altura: 160 mm

Anchura: 43,2 mm

Profundidad: 25,4 mm

Altura: 116,8 mm

Asistente de voz

Funciona con dispositivos compatibles que tengan integrado el Asistente de Google y Amazon Alexa
Funciona con dispositivos compatibles que tengan integrado el Asistente de Google y Amazon Alexa

Disfruta de un hogar más seguro y práctico con Google Home Premium.

Mejora las funciones de seguridad de tu timbre y amplíalas a todos tus dispositivos con una única suscripción a Google Home Premium.

Recibe noticias, ofertas, recordatorios del carrito y encuestas de Google Store.

Tus datos personales se tratarán de acuerdo con la Política de Privacidad de Google.
Aplicaciones de Google