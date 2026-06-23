Google Store är den officiella butiken för enheter och tillbehör från Google

Få upp till 4 000 kr i saldo i Google Store när du köper nya Google Pixel 11 Pro eller Pro XL. Erbjudandet löper ut 1/9.^Se alla erbjudanden.

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Google Pixel 11

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Google Pixel 11

Ask more of your phone.

Få upp till 6 957 kr i belöningar när du köper valfri ny Google Pixel 11 Pro eller Pro XL-telefon.

Få upp till 4 000 kr i saldo i Google Store. Löper ut 1/9.
Få upp till 4 000 kr i saldo i Google Store. Löper ut 1/9.
Få upp till 4 000 kr i saldo i Google Store. Löper ut 1/9.
Få upp till 4 000 kr i saldo i Google Store. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
När den är kopplad till din nya Google Pixel Pro-telefon får du smart hjälp med allt från dagliga uppgifter till träning och hälsa.
När den är kopplad till din nya Google Pixel Pro-telefon får du smart hjälp med allt från dagliga uppgifter till träning och hälsa.
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få ut mer av din nya Pixel och vi bjuder på premiumtjänster från Google.
Få ut mer av din nya Pixel och vi bjuder på premiumtjänster från Google.
Få upp till 4 000 kr i saldo i Google Store. Löper ut 1/9.
Få upp till 4 000 kr i saldo i Google Store. Löper ut 1/9.
Få upp till 4 000 kr i saldo i Google Store. Löper ut 1/9.
Få upp till 4 000 kr i saldo i Google Store. Löper ut 1/9.
Få upp till 4 000 kr i saldo i Google Store. Löper ut 1/9.
Få upp till 4 000 kr i saldo i Google Store. Löper ut 1/9.
Få upp till 4 000 kr i saldo i Google Store. Löper ut 1/9.
Få upp till 4 000 kr i saldo i Google Store. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
När den är kopplad till din nya Google Pixel Pro-telefon får du smart hjälp med allt från dagliga uppgifter till träning och hälsa.
När den är kopplad till din nya Google Pixel Pro-telefon får du smart hjälp med allt från dagliga uppgifter till träning och hälsa.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
När den är kopplad till din nya Google Pixel Pro-telefon får du smart hjälp med allt från dagliga uppgifter till träning och hälsa.
När den är kopplad till din nya Google Pixel Pro-telefon får du smart hjälp med allt från dagliga uppgifter till träning och hälsa.
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få ut mer av din nya Pixel och vi bjuder på premiumtjänster från Google.
Få ut mer av din nya Pixel och vi bjuder på premiumtjänster från Google.
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få ut mer av din nya Pixel och vi bjuder på premiumtjänster från Google.
Få ut mer av din nya Pixel och vi bjuder på premiumtjänster från Google.

Magiskt ögonblick. Endast på Google Pixel.

Fånga minnet. Stanna i nuet.

Upplev utvecklingen av vår prisbelönta kamera med Magiskt ögonblick, ett nytt sätt att ta bilder och spela in video. Med ett enda tryck fångar Google Pixel de bästa ögonblicken, redigerar dem och sammanställer dem i samlingar som är enkla att dela.

Allt från Google. Allt på ett och samma ställe.

Så många anledningar att göra Google Store till ditt förstahandsval för enheter och tjänster från Google.

Betala inom 30 dagar vid beställningar över 499 kr.

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