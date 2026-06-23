Google Store är den officiella butiken för enheter och tillbehör från Google
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När den är kopplad till din nya Google Pixel Pro-telefon får du smart hjälp med allt från dagliga uppgifter till träning och hälsa.
När den är kopplad till din nya Google Pixel Pro-telefon får du smart hjälp med allt från dagliga uppgifter till träning och hälsa.
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Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få ut mer av din nya Pixel och vi bjuder på premiumtjänster från Google.
Få ut mer av din nya Pixel och vi bjuder på premiumtjänster från Google.
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Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
När den är kopplad till din nya Google Pixel Pro-telefon får du smart hjälp med allt från dagliga uppgifter till träning och hälsa.
När den är kopplad till din nya Google Pixel Pro-telefon får du smart hjälp med allt från dagliga uppgifter till träning och hälsa.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
Få upp till 980 kr i rabatt på Google Pixel Watch 5. Löper ut 1/9.
När den är kopplad till din nya Google Pixel Pro-telefon får du smart hjälp med allt från dagliga uppgifter till träning och hälsa.
När den är kopplad till din nya Google Pixel Pro-telefon får du smart hjälp med allt från dagliga uppgifter till träning och hälsa.
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få ut mer av din nya Pixel och vi bjuder på premiumtjänster från Google.
Få ut mer av din nya Pixel och vi bjuder på premiumtjänster från Google.
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få Google AI Pro i 6 månader och YouTube Premium i 3 månader (värde 1 977 kr).
Få ut mer av din nya Pixel och vi bjuder på premiumtjänster från Google.
Få ut mer av din nya Pixel och vi bjuder på premiumtjänster från Google.
Se det nya sortimentet.
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Magiskt ögonblick. Endast på Google Pixel.
Fånga minnet. Stanna i nuet.
Upplev utvecklingen av vår prisbelönta kamera med Magiskt ögonblick, ett nytt sätt att ta bilder och spela in video. Med ett enda tryck fångar Google Pixel de bästa ögonblicken, redigerar dem och sammanställer dem i samlingar som är enkla att dela.
Allt från Google. Allt på ett och samma ställe.
Så många anledningar att göra Google Store till ditt förstahandsval för enheter och tjänster från Google.