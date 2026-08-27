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Batterie avec possibilité de raccordement filaire

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Champ de vision

160° en diagonale au format 4:3

145° en diagonale, format 3:4

Flux en direct 24h/24 et 7j/7

Mouvements, personnes, colis, animaux et véhicules

Historique des événements de 3 heures

Jusqu'à 60 jours d'historique vidéo des événements avec Nest Aware

Historique vidéo en continu avec Nest Aware Plus

Vidéo HD avec HDR et Vision nocturne

Vidéo HD avec HDR et Vision nocturne

Enregistrement même en cas de panne de connexion Wi-Fi ou d'électricité

Oui, avec le raccordement filaire

Hauteur : 116,8 mm

Profondeur : 25,4 mm

Largeur : 43,2 mm

Hauteur : 160 mm

Profondeur : 24,1 mm

Largeur : 46 mm

Fonctionne avec les appareils compatibles intégrant l'Assistant Google et Amazon Alexa