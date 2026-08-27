Comparer les sonnettes vidéo Nest Doorbell (batterie et filaire) – Google Store
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Couleur
Source d'alimentation
Batterie avec possibilité de raccordement filaire
Filaire
Champ de vision
145° en diagonale, format 3:4
160° en diagonale au format 4:3
Alertes incluses
Mouvements, personnes, colis, animaux et véhicules
Mouvements, personnes
Historique des événements de 3 heures
Extraits vidéo
Images fixes
Jusqu'à 60 jours d'historique vidéo des événements avec Nest Aware
Historique vidéo en continu avec Nest Aware Plus
Qualité vidéo
Vidéo HD avec HDR et Vision nocturne
Vidéo HD avec HDR et Vision nocturne
Parler/Écouter
Carillon
Oui, avec le raccordement filaire
Oui
Dimensions
Largeur : 46 mm
Profondeur : 24,1 mm
Hauteur : 160 mm
Largeur : 43,2 mm
Profondeur : 25,4 mm
Hauteur : 116,8 mm
Assistant vocal
Fonctionne avec les appareils compatibles intégrant l'Assistant Google et Amazon Alexa
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