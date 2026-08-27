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Couleur

Source d'alimentation

Batterie avec possibilité de raccordement filaire
Filaire
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Champ de vision

145° en diagonale, format 3:4
160° en diagonale au format 4:3

Flux en direct 24h/24 et 7j/7

Inclus
Inclus

Alertes incluses

Mouvements, personnes, colis, animaux et véhicules
Mouvements, personnes

Historique des événements de 3 heures

Extraits vidéo
Images fixes

Jusqu'à 60 jours d'historique vidéo des événements avec Nest Aware

Inclus
Inclus

Historique vidéo en continu avec Nest Aware Plus

Non inclus
Inclus

Qualité vidéo

Vidéo HD avec HDR et Vision nocturne
Vidéo HD avec HDR et Vision nocturne

Parler/Écouter

Inclus
Inclus

Enregistrement même en cas de panne de connexion Wi-Fi ou d'électricité

Inclus
Non inclus

Carillon

Oui, avec le raccordement filaire

Oui

Dimensions

Largeur : 46 mm

Profondeur : 24,1 mm

Hauteur : 160 mm

Largeur : 43,2 mm

Profondeur : 25,4 mm

Hauteur : 116,8 mm

Assistant vocal

Fonctionne avec les appareils compatibles intégrant l'Assistant Google et Amazon Alexa
Fonctionne avec les appareils compatibles intégrant l'Assistant Google et Amazon Alexa

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