Nest Thermostat E - Energie besparen met Nest is heel eenvoudig - Google Store
Nest Thermostat E
€ 219
of € 73 per maand met 3 maandelijkse termijnen
Nest Thermostat E
€ 219
of € 73 per maand met 3 maandelijkse termijnen
Zo eenvoudig is energie besparen.
Dit is de Nest Thermostat E.
Zet de verwarming hoger of lager. Waar je ook bent.
Pas de temperatuur aan met de Nest-app op je telefoon, tablet of laptop. Of gebruik gewoon je stem met je thuisassistent.
Zet de verwarming hoger of lager. Waar je ook bent.
Pas de temperatuur aan met de Nest-app op je telefoon, tablet of laptop. Of gebruik gewoon je stem met je thuisassistent.
Hij bespaart energie en zorgt voor een aangename temperatuur in huis.
Hij bespaart energie en zorgt voor een aangename temperatuur in huis.
De Nest Thermostat E is al ingesteld met een eenvoudig schema waarmee je onmiddellijk kunt gaan besparen. Hij weet wanneer iedereen weg is en zet de verwarming dan lager zodat je geen leeg huis verwarmt. En wanneer je een energiebesparende temperatuur kiest, krijg je het Nest Blaadje te zien.
Hij bespaart energie en zorgt voor een aangename temperatuur in huis.
Hij bespaart energie en zorgt voor een aangename temperatuur in huis.
De Nest Thermostat E is al ingesteld met een eenvoudig schema waarmee je onmiddellijk kunt gaan besparen. Hij weet wanneer iedereen weg is en zet de verwarming dan lager zodat je geen leeg huis verwarmt. En wanneer je een energiebesparende temperatuur kiest, krijg je het Nest Blaadje te zien.
Hij bespaart energie en zorgt voor een aangename temperatuur in huis.
De Nest Thermostat E is al ingesteld met een eenvoudig schema waarmee je onmiddellijk kunt gaan besparen. Hij weet wanneer iedereen weg is en zet de verwarming dan lager zodat je geen leeg huis verwarmt. En wanneer je een energiebesparende temperatuur kiest, krijg je het Nest Blaadje te zien.
Hij bespaart energie en zorgt voor een aangename temperatuur in huis.
De Nest Thermostat E is al ingesteld met een eenvoudig schema waarmee je onmiddellijk kunt gaan besparen. Hij weet wanneer iedereen weg is en zet de verwarming dan lager zodat je geen leeg huis verwarmt. En wanneer je een energiebesparende temperatuur kiest, krijg je het Nest Blaadje te zien.
Dit is de Heat Link E.
De Heat Link E wordt verbonden met je verwarmingssysteem en werkt samen met de Nest Thermostat E om de verwarming aan en uit te zetten of te moduleren. Hij kan ook de temperatuur in de kamer meten.
Dit is de Heat Link E.
De Heat Link E wordt verbonden met je verwarmingssysteem en werkt samen met de Nest Thermostat E om de verwarming aan en uit te zetten of te moduleren. Hij kan ook de temperatuur in de kamer meten.
Hij sluit naadloos aan op je decor.
Hij sluit naadloos aan op je decor.
Het matte scherm toont de temperatuur als je vlakbij bent en vervaagt weer als je wegloopt. En je kunt de NestThermostat E op een tafel of bureau in een van de kamers plaatsen.
Hij is gemakkelijk
zelf te installeren.
zelf te installeren.
De meeste mensen hebben maar een uur
nodig om de Nest Thermostat E te
installeren, omdat je niets met je
verwarmingssysteem hoeft te doen. Voor
de Heat Link E kies je dezelfde plek als je
huidige bedrade thermostaat. En je kunt de
Nest Thermostat E waar je maar
wilt installeren.
nodig om de Nest Thermostat E te
installeren, omdat je niets met je
verwarmingssysteem hoeft te doen. Voor
de Heat Link E kies je dezelfde plek als je
huidige bedrade thermostaat. En je kunt de
Nest Thermostat E waar je maar
wilt installeren.
Hij is gemakkelijk
zelf te installeren.
zelf te installeren.
De meeste mensen hebben maar een uur
nodig om de Nest Thermostat E te
installeren, omdat je niets met je
verwarmingssysteem hoeft te doen. Voor
de Heat Link E kies je dezelfde plek als je
huidige bedrade thermostaat. En je kunt de
Nest Thermostat E waar je maar
wilt installeren.
nodig om de Nest Thermostat E te
installeren, omdat je niets met je
verwarmingssysteem hoeft te doen. Voor
de Heat Link E kies je dezelfde plek als je
huidige bedrade thermostaat. En je kunt de
Nest Thermostat E waar je maar
wilt installeren.
Hij is gemakkelijk
zelf te installeren.
zelf te installeren.
De meeste mensen hebben maar een uur
nodig om de Nest Thermostat E te
installeren, omdat je niets met je
verwarmingssysteem hoeft te doen. Voor
de Heat Link E kies je dezelfde plek als je
huidige bedrade thermostaat. En je kunt de
Nest Thermostat E waar je maar
wilt installeren.
nodig om de Nest Thermostat E te
installeren, omdat je niets met je
verwarmingssysteem hoeft te doen. Voor
de Heat Link E kies je dezelfde plek als je
huidige bedrade thermostaat. En je kunt de
Nest Thermostat E waar je maar
wilt installeren.
Hij is gemakkelijk
zelf te installeren.
zelf te installeren.
De meeste mensen hebben maar een uur
nodig om de Nest Thermostat E te
installeren, omdat je niets met je
verwarmingssysteem hoeft te doen. Voor
de Heat Link E kies je dezelfde plek als je
huidige bedrade thermostaat. En je kunt de
Nest Thermostat E waar je maar
wilt installeren.
nodig om de Nest Thermostat E te
installeren, omdat je niets met je
verwarmingssysteem hoeft te doen. Voor
de Heat Link E kies je dezelfde plek als je
huidige bedrade thermostaat. En je kunt de
Nest Thermostat E waar je maar
wilt installeren.