Google Store voor Google-apparaten en -accessoires
De inruilwaarde is inclusief een bonus van € 400. Geldig tot 01-09.
De inruilwaarde is inclusief een bonus van € 400. Geldig tot 01-09.
De inruilwaarde is inclusief een bonus van € 400. Geldig tot 01-09.
De inruilwaarde is inclusief een bonus van € 400. Geldig tot 01-09.
Je ontvangt alle benodigdheden voor je inruil, inclusief een verzendlabel voor je oude toestel.
Je ontvangt alle benodigdheden voor je inruil, inclusief een verzendlabel voor je oude toestel.
En, krijg tot wel € 90 korting op de Google Pixel Watch 5. Geldig tot 01-09.
En, krijg tot wel € 90 korting op de Google Pixel Watch 5. Geldig tot 01-09.
En, krijg tot wel € 90 korting op de Google Pixel Watch 5. Geldig tot 01-09.
En, krijg tot wel € 90 korting op de Google Pixel Watch 5. Geldig tot 01-09.
Samen met je nieuwe Google Pixel Pro-telefoon heb je slimme hulp binnen handbereik, van dagelijkse taken tot je gezondheid.
Samen met je nieuwe Google Pixel Pro-telefoon heb je slimme hulp binnen handbereik, van dagelijkse taken tot je gezondheid.
Krijg 6 maanden Google AI Pro en 3 maanden YouTube Premium cadeau (ter waarde van € 173).
Krijg 6 maanden Google AI Pro en 3 maanden YouTube Premium cadeau (ter waarde van € 173).
Krijg 6 maanden Google AI Pro en 3 maanden YouTube Premium cadeau (ter waarde van € 173).
Krijg 6 maanden Google AI Pro en 3 maanden YouTube Premium cadeau (ter waarde van € 173).
Haal meer uit je nieuwe Pixel en krijg kosteloos toegang tot premium Google-services.
Haal meer uit je nieuwe Pixel en krijg kosteloos toegang tot premium Google-services.
De inruilwaarde is inclusief een bonus van € 400. Geldig tot 01-09.
De inruilwaarde is inclusief een bonus van € 400. Geldig tot 01-09.
De inruilwaarde is inclusief een bonus van € 400. Geldig tot 01-09.
De inruilwaarde is inclusief een bonus van € 400. Geldig tot 01-09.
Je ontvangt alle benodigdheden voor je inruil, inclusief een verzendlabel voor je oude toestel.
Je ontvangt alle benodigdheden voor je inruil, inclusief een verzendlabel voor je oude toestel.
De inruilwaarde is inclusief een bonus van € 400. Geldig tot 01-09.
De inruilwaarde is inclusief een bonus van € 400. Geldig tot 01-09.
De inruilwaarde is inclusief een bonus van € 400. Geldig tot 01-09.
De inruilwaarde is inclusief een bonus van € 400. Geldig tot 01-09.
Je ontvangt alle benodigdheden voor je inruil, inclusief een verzendlabel voor je oude toestel.
Je ontvangt alle benodigdheden voor je inruil, inclusief een verzendlabel voor je oude toestel.
En, krijg tot wel € 90 korting op de Google Pixel Watch 5. Geldig tot 01-09.
En, krijg tot wel € 90 korting op de Google Pixel Watch 5. Geldig tot 01-09.
En, krijg tot wel € 90 korting op de Google Pixel Watch 5. Geldig tot 01-09.
En, krijg tot wel € 90 korting op de Google Pixel Watch 5. Geldig tot 01-09.
Samen met je nieuwe Google Pixel Pro-telefoon heb je slimme hulp binnen handbereik, van dagelijkse taken tot je gezondheid.
Samen met je nieuwe Google Pixel Pro-telefoon heb je slimme hulp binnen handbereik, van dagelijkse taken tot je gezondheid.
En, krijg tot wel € 90 korting op de Google Pixel Watch 5. Geldig tot 01-09.
En, krijg tot wel € 90 korting op de Google Pixel Watch 5. Geldig tot 01-09.
En, krijg tot wel € 90 korting op de Google Pixel Watch 5. Geldig tot 01-09.
En, krijg tot wel € 90 korting op de Google Pixel Watch 5. Geldig tot 01-09.
Samen met je nieuwe Google Pixel Pro-telefoon heb je slimme hulp binnen handbereik, van dagelijkse taken tot je gezondheid.
Samen met je nieuwe Google Pixel Pro-telefoon heb je slimme hulp binnen handbereik, van dagelijkse taken tot je gezondheid.
Krijg 6 maanden Google AI Pro en 3 maanden YouTube Premium cadeau (ter waarde van € 173).
Krijg 6 maanden Google AI Pro en 3 maanden YouTube Premium cadeau (ter waarde van € 173).
Krijg 6 maanden Google AI Pro en 3 maanden YouTube Premium cadeau (ter waarde van € 173).
Krijg 6 maanden Google AI Pro en 3 maanden YouTube Premium cadeau (ter waarde van € 173).
Haal meer uit je nieuwe Pixel en krijg kosteloos toegang tot premium Google-services.
Haal meer uit je nieuwe Pixel en krijg kosteloos toegang tot premium Google-services.
Krijg 6 maanden Google AI Pro en 3 maanden YouTube Premium cadeau (ter waarde van € 173).
Krijg 6 maanden Google AI Pro en 3 maanden YouTube Premium cadeau (ter waarde van € 173).
Krijg 6 maanden Google AI Pro en 3 maanden YouTube Premium cadeau (ter waarde van € 173).
Krijg 6 maanden Google AI Pro en 3 maanden YouTube Premium cadeau (ter waarde van € 173).
Haal meer uit je nieuwe Pixel en krijg kosteloos toegang tot premium Google-services.
Haal meer uit je nieuwe Pixel en krijg kosteloos toegang tot premium Google-services.
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Pixel Buds Pro 2
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Google Home Speaker
Magische opname (alleen op de Google Pixel).
Leg de herinnering vast. Blijf in het moment.
Maak kennis met de nóg betere versie van onze bekroonde camera met Magische opname, een nieuwe manier om foto's en video's te maken. Met één tik legt de Google Pixel de mooiste momenten vast, bewerkt ze en bundelt ze in collecties die je makkelijk kunt delen.
Alles van Google. Alles op één plek.
De Google Store: dé plek voor al je Google-apparaten en -services.