Googlen laitteiden ja lisävarusteiden virallinen Google Store

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Google Pixel 11

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Google Pixel 11

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Saat jopa 672 €:n arvosta palkintoja ostaessasi uuden Google Pixel 11 Pro- tai Pro XL -puhelimen.

Saat jopa 400 € Google Store ‐saldoa. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 400 € Google Store ‐saldoa. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 400 € Google Store ‐saldoa. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 400 € Google Store ‐saldoa. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 90 € alennusta Google Pixel Watch 5:stä. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 90 € alennusta Google Pixel Watch 5:stä. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 90 € alennusta Google Pixel Watch 5:stä. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 90 € alennusta Google Pixel Watch 5:stä. Tarjous päättyy 1.9.
Yhdistä se uuden Google Pixel Pro -puhelimesi kanssa, niin saat tehokasta apua kaikkeen aina arjen tehtävistä terveyteesi.
Yhdistä se uuden Google Pixel Pro -puhelimesi kanssa, niin saat tehokasta apua kaikkeen aina arjen tehtävistä terveyteesi.
Google AI Pro kuudeksi kuukaudeksi ja YouTube Premium kolmeksi kuukaudeksi (arvo 182 €).
Google AI Pro kuudeksi kuukaudeksi ja YouTube Premium kolmeksi kuukaudeksi (arvo 182 €).
Google AI Pro kuudeksi kuukaudeksi ja YouTube Premium kolmeksi kuukaudeksi (arvo 182 €).
Google AI Pro kuudeksi kuukaudeksi ja YouTube Premium kolmeksi kuukaudeksi (arvo 182 €).
Saat enemmän irti uudesta Pixelistäsi ja nauti Googlen premium-palveluista ilman lisämaksua.
Saat enemmän irti uudesta Pixelistäsi ja nauti Googlen premium-palveluista ilman lisämaksua.
Saat jopa 400 € Google Store ‐saldoa. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 400 € Google Store ‐saldoa. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 400 € Google Store ‐saldoa. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 400 € Google Store ‐saldoa. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 400 € Google Store ‐saldoa. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 400 € Google Store ‐saldoa. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 400 € Google Store ‐saldoa. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 400 € Google Store ‐saldoa. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 90 € alennusta Google Pixel Watch 5:stä. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 90 € alennusta Google Pixel Watch 5:stä. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 90 € alennusta Google Pixel Watch 5:stä. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 90 € alennusta Google Pixel Watch 5:stä. Tarjous päättyy 1.9.
Yhdistä se uuden Google Pixel Pro -puhelimesi kanssa, niin saat tehokasta apua kaikkeen aina arjen tehtävistä terveyteesi.
Yhdistä se uuden Google Pixel Pro -puhelimesi kanssa, niin saat tehokasta apua kaikkeen aina arjen tehtävistä terveyteesi.
Saat jopa 90 € alennusta Google Pixel Watch 5:stä. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 90 € alennusta Google Pixel Watch 5:stä. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 90 € alennusta Google Pixel Watch 5:stä. Tarjous päättyy 1.9.
Saat jopa 90 € alennusta Google Pixel Watch 5:stä. Tarjous päättyy 1.9.
Yhdistä se uuden Google Pixel Pro -puhelimesi kanssa, niin saat tehokasta apua kaikkeen aina arjen tehtävistä terveyteesi.
Yhdistä se uuden Google Pixel Pro -puhelimesi kanssa, niin saat tehokasta apua kaikkeen aina arjen tehtävistä terveyteesi.
Google AI Pro kuudeksi kuukaudeksi ja YouTube Premium kolmeksi kuukaudeksi (arvo 182 €).
Google AI Pro kuudeksi kuukaudeksi ja YouTube Premium kolmeksi kuukaudeksi (arvo 182 €).
Google AI Pro kuudeksi kuukaudeksi ja YouTube Premium kolmeksi kuukaudeksi (arvo 182 €).
Google AI Pro kuudeksi kuukaudeksi ja YouTube Premium kolmeksi kuukaudeksi (arvo 182 €).
Saat enemmän irti uudesta Pixelistäsi ja nauti Googlen premium-palveluista ilman lisämaksua.
Saat enemmän irti uudesta Pixelistäsi ja nauti Googlen premium-palveluista ilman lisämaksua.
Google AI Pro kuudeksi kuukaudeksi ja YouTube Premium kolmeksi kuukaudeksi (arvo 182 €).
Google AI Pro kuudeksi kuukaudeksi ja YouTube Premium kolmeksi kuukaudeksi (arvo 182 €).
Google AI Pro kuudeksi kuukaudeksi ja YouTube Premium kolmeksi kuukaudeksi (arvo 182 €).
Google AI Pro kuudeksi kuukaudeksi ja YouTube Premium kolmeksi kuukaudeksi (arvo 182 €).
Saat enemmän irti uudesta Pixelistäsi ja nauti Googlen premium-palveluista ilman lisämaksua.
Saat enemmän irti uudesta Pixelistäsi ja nauti Googlen premium-palveluista ilman lisämaksua.

Magic Capture. Vain Google Pixelissä

Ikuista muisto. Elä hetkessä.

Koe palkitun kameramme viimeisin edistysaskel Magic Capturella. Se on uusi tapa ottaa kuvia ja videoita. Google Pixel tallentaa parhaat hetket, muokkaa niitä ja kokoaa niistä helposti jaettavia kokoelmia – yhdellä napautuksella.

Kaikki Googlelta, yhdessä paikassa

Monta syytä valita Google Store Googlen laitteiden ja palveluiden ostopaikaksi.

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Maksa yli 49 €:n tilaus 30 päivän maksuajalla.

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Tutustu uusimpiin puhelimiin.

Google Pixel 11 Pro ja Pro XL

Luotu erottumaan.
Google Pixel 11 Pro
Google Pixel 11 Pro

Google Pixel 11 Pro Fold

Näyttävää tehoa.
Google Pixel 11 Pro Fold
Google Pixel 11 Pro Fold

Google Pixel 11

Enemmän kuin älykäs.
Google Pixel 11
Google Pixel 11

Muodosta laitepari Google Pixelisi kanssa.

Google Pixel Watch 5

Terveempään elämään, älykkäästi.
Google Pixel Watch 5
Google Pixel Watch 5

Google Pixel Buds Pro 2

Kevyet ja mukavat.
Kuva Google Pixel Buds Pro 2 ‑kuulokkeista
Kuva Google Pixel Buds Pro 2 ‑kuulokkeista

Google Fitbit Air

Kevyempi ja kyvykkäämpi.
Google Fitbit Air
Google Fitbit Air

Saat uutisia, tarjouksia, ostoskorimuistutuksia ja kyselyitä Google Storesta.

Google-sovellukset