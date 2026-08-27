Nest-videodeurbellen (batterij en netvoeding) vergelijken - Google Store
Kies de deurbel die bij jou past.
Bekijk of de versie met batterij of de versie met
netvoeding het best past bij jouw huis.
netvoeding het best past bij jouw huis.
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Nest Doorbell (batterij)
Nest Doorbell (batterij)
Nest Doorbell (netvoeding)
Product selecteren
Nest Doorbell (netvoeding)
Nest Doorbell (batterij)
Nest Doorbell (netvoeding)
Kleur
Voedingsbron
Batterij met optie voor netvoeding
Netvoeding
Gezichtsveld
145° diagonaal met een beeldverhouding van 3:4
160° diagonaal met een beeldverhouding van 4:3
Inbegrepen melding(en)
Beweging, personen, pakketjes, dieren en voertuigen
Beweging, personen
3 uur aan videogeschiedenis van gebeurtenissen
Videoclips
Stilstaande beelden
Tot 60 dagen videogeschiedenis van gebeurtenissen met Google Home Premium
24/7 videogeschiedenis met Google Home Premium
Videokwaliteit
HD-video met HDR en nachtzicht
HD-video met HDR en nachtzicht
Praten en luisteren
Bel
Ja, beschikbaar indien bedraad
Ja
Afmetingen
Breedte: 4,60 cm
Diepte: 2,41 cm
Hoogte: 16 cm
Breedte: 4,32 cm
Diepte: 2,54 cm
Hoogte: 11,68 cm
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