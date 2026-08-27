Bespaar tot € 980 als je een apparaat inruilt bij aankoop van de nieuwe Google Pixel 11 Pro of Pro XL. Dit is inclusief € 400 bonus. Deze aanbieding loopt af op 01-09.^Meer info.

Nest-videodeurbellen (batterij en netvoeding) vergelijken - Google Store

Kies de deurbel die bij jou past.

Bekijk of de versie met batterij of de versie met
netvoeding het best past bij jouw huis.
Product selecteren
Nest Doorbell (batterij)
Nest Doorbell (netvoeding)
Product selecteren
Nest Doorbell (batterij)
Nest Doorbell (netvoeding)

Kleur

Voedingsbron

Batterij met optie voor netvoeding
Netvoeding
Compatibiliteit controleren
Compatibiliteit controleren

Gezichtsveld

145° diagonaal met een beeldverhouding van 3:4
160° diagonaal met een beeldverhouding van 4:3

24/7 livestreaming

Inbegrepen
Inbegrepen

Inbegrepen melding(en)

Beweging, personen, pakketjes, dieren en voertuigen
Beweging, personen

3 uur aan videogeschiedenis van gebeurtenissen

Videoclips
Stilstaande beelden

Tot 60 dagen videogeschiedenis van gebeurtenissen met Google Home Premium

Inbegrepen
Inbegrepen

24/7 videogeschiedenis met Google Home Premium

Not included
Inbegrepen

Videokwaliteit

HD-video met HDR en nachtzicht
HD-video met HDR en nachtzicht

Praten en luisteren

Inbegrepen
Inbegrepen

Neemt ook op als er geen wifi of stroom is

Inbegrepen
Not included

Bel

Ja, beschikbaar indien bedraad

Ja

Afmetingen

Breedte: 4,60 cm

Diepte: 2,41 cm

Hoogte: 16 cm

Breedte: 4,32 cm

Diepte: 2,54 cm

Hoogte: 11,68 cm

Mis niets meer met een Google Home Premium-proefperiode.

Met een Google Home Premium-abonnement haal je meer uit je apparaat. Sla tot 60 dagen aan videogeschiedenis op.

Je hebt al een abonnement vanaf slechts €10 per maand voor alle Nest-camera's in je huis. Ga meteen aan de slag met een proefperiode.

Ontvang nieuwtjes, aanbiedingen, winkelwagen herinneringen, gepersonaliseerde e-mails en enquêtes van de Google Store.

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Google Commerce Limited om je e-mails te sturen met updates over hardwareproducten en -diensten in overeenstemming met het Privacybeleid van Google.
Google-apps