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Nest Thermostat E – Avec Nest, c'est si simple d'économiser de l'énergie – Google Store

Nest Thermostat E

219 €
Livraison gratuite

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C'est si simple d'économiser
de l'énergie.

Découvrez le Nest Thermostat E.

Réglez votre chauffage où que vous soyez.

Réglez la température dans l'application Nest depuis votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur , ou par commande vocale, via votre assistant connecté.

Réglez votre chauffage où que vous soyez.

Réglez la température dans l'application Nest depuis votre mobile, votre tablette ou votre ordinateur , ou par commande vocale, via votre assistant connecté.

Il assure votre confort et vous aide à faire des économies d'énergie.

Le Nest Thermostat E est préconfiguré avec une programmation simple, pour vous aider à faire des économies dès le premier jour. Capable de détecter si tout le monde est parti, il peut baisser le chauffage pour que vous ne chauffiez pas une maison vide. Et lorsque vous sélectionnez une température qui permet d'économiser de l'énergie, la Feuille Nest s'affiche.

Il assure votre confort et vous aide à faire des économies d'énergie.

Le Nest Thermostat E est préconfiguré avec une programmation simple, pour vous aider à faire des économies dès le premier jour. Capable de détecter si tout le monde est parti, il peut baisser le chauffage pour que vous ne chauffiez pas une maison vide. Et lorsque vous sélectionnez une température qui permet d'économiser de l'énergie, la Feuille Nest s'affiche.

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Le Nest Thermostat E est préconfiguré avec une programmation simple, pour vous aider à faire des économies dès le premier jour. Capable de détecter si tout le monde est parti, il peut baisser le chauffage pour que vous ne chauffiez pas une maison vide. Et lorsque vous sélectionnez une température qui permet d'économiser de l'énergie, la Feuille Nest s'affiche.

Il assure votre confort et vous aide à faire des économies d'énergie.

Le Nest Thermostat E est préconfiguré avec une programmation simple, pour vous aider à faire des économies dès le premier jour. Capable de détecter si tout le monde est parti, il peut baisser le chauffage pour que vous ne chauffiez pas une maison vide. Et lorsque vous sélectionnez une température qui permet d'économiser de l'énergie, la Feuille Nest s'affiche.

Il se fond dans votre intérieur

L'écran translucide affiche la température lorsque vous passez à proximité, puis se fond dans le décor lorsquevous vous éloignez. Posez le thermostat sur une table ou un bureau, dans la pièce qui compte le plus pour vous.

Facile à
installer soi-même

La plupart des utilisateurs installent le
Nest Thermostat E en 60 minutes
maximum, car il n'est pas nécessaire de
toucher au système de chauffage. Le
Heat Link E s'installe à la place de votre
thermostat filaire actuel, et vous placez le
Nest Thermostat E où vous voulez.

Facile à
installer soi-même

La plupart des utilisateurs installent le
Nest Thermostat E en 60 minutes
maximum, car il n'est pas nécessaire de
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Nest Thermostat E où vous voulez.

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installer soi-même

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maximum, car il n'est pas nécessaire de
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Nest Thermostat E où vous voulez.

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La plupart des utilisateurs installent le
Nest Thermostat E en 60 minutes
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