Comparer les sonnettes vidéo Nest Doorbell (batterie et filaire) – Google Store
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Couleur
Source d'alimentation
Batterie avec possibilité de raccordement filaire
Filaire
Champ de vision
145° en diagonale, format 3:4
160° en diagonale au format 4:3
Alertes incluses
Mouvements, personnes, colis, animaux et véhicules
Mouvements, personnes
Historique des événements de 3 heures
Extraits vidéo
Images fixes
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Historique vidéo en continu avec Google Home Premium
Qualité vidéo
Vidéo HD avec HDR et Vision nocturne
Vidéo HD avec HDR et Vision nocturne
Parler/Écouter
Carillon
Oui, avec le raccordement filaire
Oui
Dimensions
Largeur : 46 mm
Profondeur : 24,1 mm
Hauteur : 160 mm
Largeur : 43,2 mm
Profondeur : 25,4 mm
Hauteur : 116,8 mm
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