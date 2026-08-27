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Couleur

Source d'alimentation

Batterie avec possibilité de raccordement filaire
Filaire
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Champ de vision

145° en diagonale, format 3:4
160° en diagonale au format 4:3

Flux en direct 24h/24 et 7j/7

Inclus
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Alertes incluses

Mouvements, personnes, colis, animaux et véhicules
Mouvements, personnes

Historique des événements de 3 heures

Extraits vidéo
Images fixes

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Inclus
Inclus

Historique vidéo en continu avec Google Home Premium

Non inclus
Inclus

Qualité vidéo

Vidéo HD avec HDR et Vision nocturne
Vidéo HD avec HDR et Vision nocturne

Parler/Écouter

Inclus
Inclus

Enregistrement même en cas de panne de connexion Wi-Fi ou d'électricité

Inclus
Non inclus

Carillon

Oui, avec le raccordement filaire

Oui

Dimensions

Largeur : 46 mm

Profondeur : 24,1 mm

Hauteur : 160 mm

Largeur : 43,2 mm

Profondeur : 25,4 mm

Hauteur : 116,8 mm

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